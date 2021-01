Les alliés américains réagissent avec horreur aux attaques du Capitole, tandis que les rivaux se réjouissent

«C’est une attaque contre la démocratie. Le président Trump et plusieurs membres du Congrès portent la responsabilité substantielle des développements », a tweeté Premier ministre suédois Stefan Lötven, qui insiste sur le respect des résultats des élections.

Le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, a également eu des mots durs pour le président jeudi, déclarant dans une interview à la BBC que «les mots de Trump étaient associés à la violence et que ses commentaires menaient directement aux scènes les plus horribles et horribles que nous ayons tous vues. en étant choqué. . «

« Jusqu’à présent, il n’a pas condamné cette violence et je pense en fait que c’est faux », a-t-elle ajouté, déclarant également à Sky News que « l’Amérique doit avancer ».

Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a été plus explicite, disant à Good Morning Britain que Trump était coupable d ‘«incitation à l’insurrection» dans son propre pays, qualifiant sa présidence de «période sombre de l’histoire américaine».

Avant l’attaque du Capitole, Trump s’est entretenu avec des partisans lors d’un rassemblement et les a encouragés à prendre les choses en main alors que le Congrès cherchait à certifier les résultats des élections.

« Ce qui se passe est mal », a déclaré le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern carrément, dans un tweet.

Bien qu’il n’ait pas mentionné Trump par son nom, le président français Emmanuel Macron a livré un message vidéo passionné sur les liens historiques entre les États-Unis et la France enracinés dans leur adoption précoce de la démocratie et le ferme soutien de son pays au peuple américain et à son choix.

«Ce qui s’est passé à Washington, DC aujourd’hui, ce n’est certainement pas l’Amérique», a-t-il déclaré dans la section anglaise du message. « Nous croyons au pouvoir de nos démocraties. »

Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié l’attaque de « scandaleuse » et a réaffirmé sa croyance en la démocratie américaine, son rival, le secrétaire à la Défense Benny Gantz, a poursuivi en disant que les images d’un gang pillant le Capitole sont un avertissement pour les autres pays. devrait être.

« C’est la preuve qu’avant les rivalités politiques, nous devons nous mettre d’accord sur les règles du jeu: faire respecter l’état de droit, respecter les procédures démocratiques et un discours respectueux », a-t-il déclaré sur Twitter.

L’ancien consul général d’Israël à New York, Dani Dayan, un défenseur bien connu des implantations de droite a été plus direct, déclarant à la radio militaire que « ce serait honteux de nous retrouver avec une communauté appelée » Trump Heights « », faisant référence à une colonie nouvellement nommée.

Pourtant, même au milieu de telles déclarations de soutien, certains se moquaient des États-Unis pour leurs problèmes, rappelant leur soutien précédent à d’autres mouvements d’opposition populaire, y compris les manifestations en Ukraine et les manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong.

Le tabloïd nationaliste chinois Global Times a profité de l’occasion pour dénoncer les politiciens américains pour leur soutien aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong qui ont pris d’assaut la législature de la ville en 2019.

La Présidente Nancy Pelosi « a un jour qualifié les émeutes de Hong Kong de » beau spectacle à voir « – il reste à voir si elle dira la même chose des récents développements à Capitol Hill », a publié le Global Times en anglais sur Twitter.

Leonid Slutsky, président de la commission de la Douma d’Etat russe sur les affaires internationales, a déclaré à la chambre basse du parlement que les émeutes du Capitole étaient le résultat d’une Amérique divisée, mais a également évoqué le soutien américain aux divers soulèvements pro-démocratie à l’Est. -L’Europe . ils ont été nommés d’après différentes couleurs.

«Comme nous pouvons le voir, le boomerang des révolutions de couleur revient aux États-Unis», a-t-il déclaré.

Konstantin Kosachev, président de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération, la chambre haute du parlement, a déclaré que la démocratie américaine «boitait clairement sur les deux pieds».

«L’Amérique ne fixe plus le cap, et a donc tout perdu pour la tracer. Et encore plus à imposer aux autres », a-t-il déclaré.

L’effondrement de l’ordre au cœur des institutions politiques américaines a également permis à la situation surréaliste de pays aux antécédents démocratiques médiocres et aux traditions autoritaires d’appeler à des solutions calmes et pacifiques au conflit, y compris l’insistance de la Turquie sur la « retenue » et le bon sens ».

Le Venezuela, qui traverse une grave crise politique depuis des années et est activement hostile aux États-Unis, a condamné la «polarisation politique et la spirale de violence» du pays.

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré jeudi dans des commentaires que « ce qui s’est passé aux États-Unis a montré à quel point la démocratie occidentale est faible ».

Il a déclaré que les réalisations scientifiques et industrielles des États-Unis ont été éclipsées par « l’énorme influence du populisme ».

« Quand un malade prend ses fonctions, nous le voyons faire honte à son pays et causer des problèmes au monde », a déclaré Rohani à propos de Trump.

Il y a un sentiment de «joie» que les «pompeux» décideurs politiques américains «qui sont pontificatoires envers les autres démocraties» devraient se tourner vers l’intérieur », a écrit Smita Prakash, une journaliste de haut niveau proche du gouvernement indien. Pourtant, a-t-elle ajouté, «personne ne veut d’une Amérique instable. Sauf la Chine. «

En Asie du Sud-Est, où de nombreux pays ont des systèmes démocratiques faibles ou des régimes autocratiques, et où les États-Unis donnent régulièrement des conférences aux gouvernements sur des élections libres et régulières, les parlementaires préoccupés par les valeurs libérales ont condamné l’attaque du Capitole.

Charles Santiago, un député malais qui préside l’Association des parlementaires des droits de l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, a déclaré que Trump « a rejoint la honte comme Hun Sen et Rodrigo Duterte dans un effort pour détruire les institutions démocratiques et la volonté des gens ici dans cette région. Hun Sen est au pouvoir au Cambodge depuis 1985, tandis que le gouvernement de Duterte aux Philippines a emprisonné nombre de ses détracteurs.

Les préoccupations ont souligné que les États-Unis, en tant que plus grande économie du monde et l’une des plus anciennes démocraties, restent importants pour ceux qui soutiennent les formes libérales de gouvernement.

Alors que le tournant plus populiste sous Trump au cours des quatre dernières années a signifié un abandon des approches multilatérales de la politique étrangère américaine, les États-Unis sont toujours considérés comme un rempart pour la démocratie au milieu de la montée des régimes autoritaires et mouvements.

«Après notre échec catastrophique au XXe siècle, nous, Allemands, avons appris par les États-Unis à développer des institutions démocratiques fortes». a écrit Andreas Michaelis, l’ambassadeur d’Allemagne en Grande-Bretagne, sur Twitter. «Nous avons également appris que la démocratie ne concerne pas seulement les institutions. C’est aussi une question de culture politique. Toutes les nations démocratiques doivent constamment la défendre. «