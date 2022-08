Les alliés américains les plus vulnérables à la Russie demandent plus de troupes et d’armes

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

RIGA, Lettonie – Alors que les États-Unis et l’OTAN injectent du personnel et de l’équipement en Europe de l’Est en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des alliés vulnérables tels que la Lettonie se démènent pour renforcer leurs défenses de peur d’être les prochains à être attaqués. À l’instar de l’Ukraine, qui n’est pas membre de l’OTAN mais considérée comme un partenaire proche de l’alliance, les pays les plus proches de la Russie se disent désespérés pour plus d’aide militaire occidentale. Il est essentiel de s’armer ainsi que l’Ukraine, a déclaré le ministre letton de la Défense Artis Pabriks lors d’une visite du secrétaire à la Défense Lloyd Austin ce mois-ci, car il existe un risque réel que la guerre “vienne à nos frontières”.

L’administration Biden s’est engagée à renforcer les exercices côte à côte dans la région pour perfectionner les compétences en matière de capacité de défense aérienne et d’autres compétences de combat vitales, non seulement en Lettonie mais dans les pays baltes et dans d’autres pays à une distance de frappe facile des forces russes. Environ 100 000 soldats américains sont déployés à travers l’Europe, soit une augmentation de 20 000 ces derniers mois, avec un centre de gravité croissant à l’Est. Mais pour ceux qui sont aux portes de la Russie, ce n’est pas encore suffisant.

Les membres de l’OTAN frontaliers de la Russie et de la Biélorussie – qui, autrefois considérés comme un État tampon, ont fonctionné comme une base d’opérations avancée pour les troupes russes depuis le début de la guerre en Ukraine – sont ravis, disent-ils, que les États-Unis ainsi que les puissances financières européennes ont adopté le point de vue selon lequel la Russie représente une menace existentielle pour l’Occident.

Les investissements militaires réalisés au cours des six derniers mois sont acceptés avec gratitude, mais les dirigeants de la région estiment que l’alliance doit devenir plus agressive à long terme. Ils sont conscients de la résistance de certains coins du Congrès à déplacer plus de personnel américain en Europe pendant une période de tensions croissantes avec la Chine, mais la plupart insistent sur le fait qu’il est nécessaire d’avoir une plus grande empreinte américaine en Europe pour tenir Moscou à distance.

Encore plus vital, selon les responsables de la Baltique et de l’Europe de l’Est, est une turbocompression des lignes de production de défense pour accélérer l’exécution des commandes d’armes de longue date dont ces pays de première ligne disent avoir besoin.

“HIMARS, Moissonneurs, radars de contre-batterie: c’est ce dont nous aurons le plus besoin en termes de puissance militaire létale dont nous avons un besoin imminent pour dissuader la Russie », a déclaré Kusti Salm, secrétaire général du ministère estonien de la Défense, dans une interview. Il faisait référence aux systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité, aux drones capables d’effectuer des frappes de surveillance et de précision, et à la technologie utilisée pour détecter les tirs entrants.

“Nous sommes sur le point de prendre des risques”, a déclaré Salm. « De très gros risques que notre propre sécurité nationale puise dans certaines de nos réserves. … Et je sais qu’il y a d’autres alliés qui font de même. Donc, la seule solution est d’augmenter rapidement la puissance de fabrication et de s’assurer que le cadre politique et le financement de la politique signalent un soutien pour cela.

Plus tôt cette année, le Congrès a approuvé des centaines de millions de dollars pour soutenir, former et équiper les pays étrangers qui ont aidé l’effort de guerre de l’Ukraine – une catégorie qui comprend tous les États de première ligne de l’OTAN – dans le cadre d’un programme d’aide de 40 milliards de dollars pour le gouvernement en Kyiv et d’autres mesures pour renforcer les défenses occidentales.

Une partie de l’initiative appelle à accélérer efforts pour remplacer par des armes aux normes de l’OTAN les systèmes hérités de l’URSS, de nombreux États de première ligne se sont précipités en Ukraine au début du conflit. Bon nombre de ces pays ont également fourni à l’Ukraine des armes lourdes compatibles avec l’OTAN à partir de leurs propres stocks.

Un haut responsable américain de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par le Pentagone, a déclaré que, dans le cas de la Lettonie, son gouvernement se sentait à l’aise de fournir à l’Ukraine des armes parce que les forces russes qui avaient été positionnées près de leur frontière commune étaient retiré pour rejoindre l’effort de guerre.

Mais l’hostilité de Moscou envers l’OTAN reste inchangée, a déclaré ce responsable, et les pays occidentaux doivent renforcer ces capacités à un moment donné. Le responsable n’a pas précisé combien de temps cela pourrait prendre. Les États-Unis recherchent les pays baltes pour construire des champs d’entraînement et d’autres infrastructures militaires, a ajouté le responsable, tout en notant que l’aide américaine à la sécurité dans la région est passée à 180 millions de dollars cette année.

Dans une interview, l’attaché de défense polonais, Brig. Le général Krzysztof Nolbert, a déclaré “Gagner cette guerre est absolument fondamental pour la sécurité en Europe.” La Pologne est le troisième plus grand donateur de l’armée ukrainienne, a ajouté Nolbert, et a régulièrement exhorté l’Occident à soutenir Kyiv “de manière plus décisive que progressive”, notamment en envoyant des avions de chasse.

Dans le même temps, les responsables polonais pensent que cela aiderait grandement leur propre posture de défense si les États-Unis pouvaient accélérer la livraison de certaines armes qui ont déjà été promises à Varsovie. La Pologne attend des batteries de missiles Patriot, des HIMARS, des avions de combat F-16 et des chars de combat Abrams, tout au long de calendriers pluriannuels établis avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Récemment, le chef du bureau de la sécurité nationale de la Pologne, Pawel Soloch, s’est entretenu avec le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, Jake Sullivan, de la nécessité pour la production de défense d’être plus réactive à l’escalade des menaces, lui faisant comprendre que les protocoles de financement militaire étranger des États-Unis avaient besoin d’un mise à niveau, selon des personnes familières avec la conversation qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour détailler une conversation privée.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la caractérisation de leur discussion.

“Je sais qu’ils travaillent à vitesse maximale”, a déclaré Nolbert. Mais, a-t-il ajouté : « C’est une situation d’urgence. Nous en avons besoin maintenant.

En Lettonie, pendant ce temps, le ministre de la Défense, Pabriks, a déclaré aux journalistes ce mois-ci que son pays recherchait l’artillerie sophistiquée de roquettes à longue portée qui a tourmenté les troupes russes dans l’est de l’Ukraine, ainsi que des systèmes de défense aérienne et côtière généralement hors de portée des pays aux budgets modestes.

La Lettonie considère désormais les frontières biélorusses et russes comme une seule et même frontière, a déclaré Pabriks, et les responsables ici surveillent de près ce qui se passe de l’autre côté à l’aide des renseignements fournis par les États-Unis et d’autres partenaires.

Il y a actuellement environ 600 Américains déployés en Lettonie, contre environ 100 l’hiver dernier.

Les déploiements persistants de troupes et d’armes de l’OTAN dans les pays situés le long du flanc de la Russie sont une stratégie que les chefs militaires occidentaux appellent la défense du porc-épic. Il cherche à rendre l’idée d’invasion désagréable pour les planificateurs de guerre antagonistes en démontrant que les troupes de l’OTAN peuvent instantanément mobiliser et soutenir des alliés déjà endurcis par l’entraînement et l’équipement occidentaux.

Lors d’une escale à la base aérienne lettone de Lielvarde, où les troupes américaines ont élu domicile, Austin a entendu parler d’un militaire letton qui prétendait être le premier de son pays à revenir d’un entraînement sur hélicoptère Black Hawk aux États-Unis. Ces dernières années, les pilotes lettons se concentraient davantage sur des missions telles que la recherche et le sauvetage, a-t-il déclaré au secrétaire à la Défense, mais maintenant il sait voler au combat.

La réunion a toutefois souligné que même quelques petits des défis demeurent. Un soldat américain, déployé ici depuis l’Ohio, a révélé qu’il est souvent difficile de travailler en personne avec ses homologues lettons. Ils sont basés à une heure de route l’un de l’autre, a déclaré le soldat, et les moyens de transport manquent.

“Nous allons travailler là-dessus”, a répondu Austin. « Nous trouverons une solution. … Nous allons nous assurer de connaître les personnes avec lesquelles nous nous engageons à combattre, et vous aurez la chance de voir une partie des terres que vous devrez peut-être protéger un jour.

Pabriks a émis un ton plus urgent et inquiétant, disant aux troupes rassemblées: “Si quelque chose se passe à nos frontières, nous sommes prêts à mourir.”