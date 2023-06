Les alliés américains et européens exigent des mesures pour mettre fin à l’utilisation par la Russie de drones iraniens en Ukraine

Une déclaration conjointe du représentant américain aux Nations Unies au nom d’une coalition de pays européens a exhorté l’ONU à enquêter sur l’utilisation par la Russie de drones iraniens en Ukraine.

« Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont publié d’autres informations documentant la manière dont l’Iran a fourni à la Russie des centaines de drones d’attaque unidirectionnels (véhicules aériens sans pilote), ainsi que des équipements liés à la production de drones. L’Ukraine et le Royaume-Uni ont également soumis des preuves à l’ONU. de drones iraniens récupérés par les forces armées ukrainiennes », a déclaré aux journalistes Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies.

« La Russie a non seulement acheté des centaines de drones des séries Mohajer et Shahed à l’Iran en violation flagrante de la résolution 2231, mais elle travaille également avec l’Iran pour produire ces armes à l’intérieur de la Russie », a-t-elle poursuivi, lisant une déclaration au nom des États-Unis, Royaume-Uni, France, Ukraine et Albanie.

« La Russie a utilisé ces drones ces dernières semaines pour frapper Kiev, détruire les infrastructures ukrainiennes et tuer et terroriser les civils ukrainiens. Les médias indiquent que cette semaine encore, la Russie a ciblé Kiev et d’autres villes ukrainiennes avec des dizaines de drones de fabrication iranienne », a-t-elle déclaré. ajoutant : « Les Nations Unies doivent répondre aux appels croissants de la communauté internationale pour enquêter sur ces violations ».

Confronté à la demande reconventionnelle selon laquelle le Secrétaire général António Guterres n’a pas le mandat d’ouvrir une enquête, Thomas-Greenfield a affirmé que la résolution 2231 « donne au Secrétaire général un mandat pour mener ces enquêtes, et nous avons tous encouragé l’ONU pour aller de l’avant dans la réalisation de ces enquêtes immédiatement. »

« Les actions de la Russie et de l’Iran violent la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré Thomas-Greenfield. « Cette résolution interdit à tous les pays, y compris les membres permanents du Conseil de sécurité, de transférer ces types d’armes depuis l’Iran, sans l’approbation préalable du Conseil de sécurité. L’approbation n’a bien sûr pas été donnée. »

Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général de l’ONU, a déclaré à Fox News Digital : « Le Secrétariat continue d’analyser les informations reçues concernant le prétendu transfert de véhicules aériens sans équipage par l’Iran d’une manière incompatible avec le paragraphe 4 de la résolution 2231 (2015) et fera rapport au Conseil de sécurité en temps voulu. »

« Le prochain rapport sera discuté lors d’une réunion au niveau des experts sur la mise en œuvre de la résolution 2231 (2015) fin juin, puis par le Conseil lors d’un briefing le mois prochain », a-t-il ajouté.

Le Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) a d’abord accusé le régime iranien d’avoir fourni des drones à la Russie en novembre 2022, avec une première cargaison de 3 500 drones destinés à être utilisés en Ukraine.

Le Conseil de sécurité nationale des États-Unis (NSC) a déclaré ce mois-ci que la relation s’est développée à un stade où l’Iran a envoyé à la Russie des matériaux pour construire des usines de fabrication de drones à l’est de Moscou afin de produire plus de drones.

« En mai, la Russie a reçu des centaines de drones d’attaque à sens unique, ainsi que des équipements liés à la production de drones, de l’Iran », a déclaré le coordinateur du NSC pour les communications stratégiques, John Kirby.

Kirby a noté qu’un graphique publié à l’époque « montre comment les drones iraniens sont transférés en Russie : les drones sont construits en Iran, expédiés à travers la mer Caspienne, d’Amirabad, en Iran, à Makhachkala, en Russie, puis utilisés de manière opérationnelle par les forces russes. contre l’Ukraine. »

« Les actions de la Russie et de l’Iran sont des violations de leurs obligations en vertu de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU en participant à ces transferts de drones de l’Iran vers la Russie sans l’approbation du Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré Kirby à propos de la situation. « Nous continuerons à travailler avec nos alliés et partenaires et avec l’ONU sur les moyens de les tenir responsables. »