Un Congrès contrôlé par les républicains pourrait étrangler le flux d’argent et augmenter la pression sur l’Europe pour qu’elle paie, selon les médias

Les pays de l’UE devraient être prêts à fournir plus d’aide à l’Ukraine après les élections de mi-mandat du 8 novembre aux États-Unis, a rapporté Politico.

Si le Parti républicain prend le contrôle du Congrès, “le donateur le plus généreux de l’OTAN pour l’effort de guerre de l’Ukraine peut soudainement sembler beaucoup plus parcimonieux”, l’année prochaine, a averti la publication jeudi. Des prédictions similaires ont été faites par d’autres médias, comme Axios.

Les sondages d’opinion ont montré un soutien décroissant parmi les électeurs américains pour soutenir l’Ukraine. Les membres du Parti républicain critiquent de plus en plus le président Joe Biden pour avoir demandé au Congrès des dizaines de milliards de dollars d’aide à Kiev et ne pas avoir dépensé l’argent sur des questions intérieures que le parti juge importantes, comme la protection des frontières.

“Je pense que les gens vont être assis dans une récession et qu’ils ne vont pas écrire un chèque en blanc à l’Ukraine. Ils ne le feront tout simplement pas », Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré à Punchbowl News cette semaine.

Les républicains ont longtemps exhorté l’Europe à assumer un plus grand fardeau pour soutenir l’Ukraine, arguant que la crise y est une plus grande menace pour les Européens que pour les États-Unis. Politico a prédit qu’avec le parti acquérant une plus grande emprise sur les cordons de la bourse, l’approche de Washington envers ses alliés pourrait changer.

L’administration Biden utilise « des encouragements amicaux… plutôt que de haranguer ses partenaires », a noté le média. Si le GOP prend le contrôle du Congrès, il n’utilisera pas “un tel ton convivial.”

Mais les responsables à Bruxelles ne s’attendent à aucun changement sérieux dans la générosité de Washington envers l’Ukraine en raison d’un consensus bipartisan global en sa faveur.

L’ambassadeur d’Estonie aux États-Unis, Kristjan Prikk, a déclaré qu’il avait “Différents membres du Congrès ont assuré qu’il existe un solide soutien de base pour poursuivre l’assistance à l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire de la part des deux parties.”

David McAllister, président de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, a déclaré à Politico qu’en fin de compte “le président maintient un contrôle considérable sur la politique étrangère.”

Pendant ce temps, les électeurs européens ressentent la douleur de la rupture commerciale avec la Russie et de la flambée des prix de l’énergie qu’elle a provoquée. Les dirigeants de l’UE ont appelé à l’unité et à la résolution face aux difficultés économiques, déclarant que le bloc devait assurer la défaite de Moscou face à Kiev.