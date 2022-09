Les alliances de semi-conducteurs entre les États-Unis et l’Asie pourraient freiner la Chine

Les principaux pays fabricants de puces, dont les États-Unis, forment des alliances, en partie pour sécuriser leur chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs et pour empêcher la Chine d’atteindre la pointe de l’industrie, ont déclaré des analystes à CNBC. Des pays comme les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan, qui possèdent de solides industries des semi-conducteurs, ont cherché à forger des partenariats autour de cette technologie critique. “La raison immédiate de tout cela est sans aucun doute la Chine”, a déclaré Pranay Kotasthane, président du programme de géopolitique de haute technologie de l’institution Takshashila, en référence aux alliances. L’association souligne l’importance des puces pour les économies et la sécurité nationale, tout en soulignant le désir des pays d’endiguer les progrès de la Chine dans la technologie critique.

Pourquoi les puces sont sous les projecteurs géopolitiques

Les semi-conducteurs sont une technologie essentielle car ils entrent dans de nombreux produits que nous utilisons, des smartphones aux voitures et aux réfrigérateurs. Et ils sont également cruciaux pour les applications d’intelligence artificielle et même l’armement. L’importance des puces a été mise à l’honneur lors d’un pénurie continue de ces composants, qui a été déclenchée par la pandémie de Covid, dans un contexte d’augmentation de la demande d’électronique grand public et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Cela a alerté les gouvernements du monde entier sur la nécessité de sécuriser les approvisionnements en puces. Les États-Unis, sous le président Joe Biden, ont poussé à relocaliser la fabrication. Mais la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs est complexe – elle comprend des domaines allant de la conception à l’emballage en passant par la fabrication et les outils nécessaires pour le faire. Par exemple, ASML, basée aux Pays-Bas, est la seule entreprise au monde capable de fabriquer les machines très complexes nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées.

Les États-Unis, bien que forts dans de nombreux secteurs du marché, ont perdu leur domination dans le secteur manufacturier. Au cours des 15 dernières années environ, TSMC de Taiwan et Samsung de Corée du Sud ont dominé la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés au monde. Intel, le plus grand fabricant de puces des États-Unis, est loin derrière. Taïwan et la Corée du Sud représentent environ 80 % du marché mondial de la fonderie. Les fonderies sont des installations qui fabriquent des puces conçues par d’autres entreprises. La concentration d’outils critiques et de fabrication dans un petit nombre d’entreprises et de zones géographiques a mis les gouvernements du monde entier sur les nerfs, ainsi que propulsé les semi-conducteurs dans le domaine de la géopolitique. “Ce qui s’est passé, c’est qu’il y a de nombreuses entreprises réparties à travers le monde qui en font une petite partie, ce qui signifie qu’il y a un angle géopolitique, n’est-ce pas ? Et si une entreprise ne fournit pas les choses dont vous avez besoin ? Et si, vous savez, l’un des pays met en quelque sorte des choses sur l’espionnage à travers des puces ? Donc ces choses en font un outil géopolitique”, a déclaré Kotasthane. La concentration du pouvoir entre les mains de quelques économies et entreprises présente un risque pour la continuité des activités, en particulier dans des lieux de discorde comme Taiwan, a déclaré Kotasthane. Pékin considère Taïwan comme une province renégate et a promis une “réunification” de l’île avec la Chine continentale. “L’autre importance géopolitique est simplement liée au rôle central de Taïwan dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Et parce que les tensions sino-taïwanaises ont augmenté, il y a une crainte que, vous savez, comme beaucoup de fabrication se passe à Taïwan, que se passerait-il si la Chine était occuper ou même simplement qu’il y a des tensions entre les deux pays ?” dit Kotasthane.

Des alliances en cours de construction qui excluent la Chine

En raison de la complexité de la chaîne d’approvisionnement des puces, aucun pays ne peut faire cavalier seul. Les pays ont de plus en plus recherché des partenariats de puces au cours des deux dernières années. Lors d’un voyage en Corée du Sud en mai, Biden a visité une usine de semi-conducteurs Samsung. À peu près à la même époque, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a rencontré son homologue japonais de l’époque, Koichi Hagiuda, à Tokyo et a discuté de “la coopération dans des domaines tels que les semi-conducteurs et le contrôle des exportations”. Le mois dernier, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a déclaré au gouverneur de l’État américain de l’Arizona, Doug Ducey, qu’elle avait hâte de produire des “puces de démocratie” avec l’Amérique. Taïwan abrite le fabricant de puces le plus avancé au monde, TSMC.

Et les semi-conducteurs sont un élément clé de la coopération entre les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie, un groupe de démocraties collectivement connu sous le nom de Quad. Les États-Unis ont également proposé une alliance “Chip 4” avec la Corée du Sud, le Japon et Taïwan, tous des moteurs de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Cependant, les détails à ce sujet n’ont pas été finalisés. Il y a quelques raisons derrière ces partenariats. L’un consiste à rassembler des pays, chacun avec ses “avantages comparatifs”, pour “lier des alliances capables de développer des puces sécurisées”, a déclaré Kotasthane. “Cela n’a pas de sens de faire cavalier seul” en raison de la complexité de la chaîne d’approvisionnement et des forces des différents pays et entreprises, a-t-il ajouté.

Le président américain Joe Biden a rencontré le président sud-coréen Yoon Suk-yeol en mai 2022 lors d’une visite sur le campus de Samsung Electronics Pyeongtaek. Les États-Unis et la Corée du Sud, ainsi que d’autres pays, cherchent à former des alliances autour des semi-conducteurs, dans le but d’éliminer la Chine. Kim Min Hee | Getty Images

La pression pour de tels partenariats a un trait commun : la Chine n’est pas impliquée. En fait, ces alliances sont conçues pour couper la Chine de la chaîne d’approvisionnement mondiale. “À mon avis, je pense qu’à court terme, le développement de la Chine dans ce secteur sera sévèrement limité [as a result of these alliances]”, a déclaré Kotasthane. La Chine et les États-Unis se considèrent comme des rivaux technologiques dans des domaines allant des semi-conducteurs à l’intelligence artificielle. Dans le cadre de cette bataille, les États-Unis ont cherché à couper la Chine des semi-conducteurs et des outils critiques pour les faire passer par des restrictions à l’exportation. “Le but de tous ces efforts est d’empêcher la Chine de développer la capacité de produire des semi-conducteurs avancés au niveau national”, a déclaré à CNBC Paul Triolo, responsable de la politique technologique du cabinet de conseil Albright Stonebridge, faisant référence aux objectifs des différents partenariats.

Les puces “de pointe” chinoises sont mises en doute

Alors, qu’en est-il de la Chine ? Au cours des dernières années, la Chine a injecté beaucoup d’argent dans son industrie nationale des semi-conducteurs, dans le but de renforcer son autosuffisance et de réduire sa dépendance à l’égard des entreprises étrangères. Comme expliqué précédemment, cela serait extrêmement difficile en raison de la complexité de la chaîne d’approvisionnement et de la concentration du pouvoir entre les mains de très peu d’entreprises et de pays. La Chine s’améliore dans des domaines tels que la conception de puces, mais c’est un domaine qui dépend fortement d’outils et d’équipements étrangers.

À long terme, je pense qu’ils [China] seront en mesure de surmonter certains des défis actuels… mais ils ne seront pas en mesure d’atteindre l’avant-garde que de nombreux autres pays sont. Pranay Kotasthane Établissement de Takshashila

La fabrication est le “talon d’Achille” de la Chine, selon Kotasthane. Le plus grand fabricant de puces sous contrat de Chine s’appelle SMIC. Mais la technologie de l’entreprise est encore largement en retard par rapport à TSMC et Samsung. “Cela nécessite beaucoup de collaboration internationale … ​​ce qui, à mon avis, est maintenant un gros problème pour la Chine en raison de la manière dont la Chine a en quelque sorte antagonisé ses voisins”, a déclaré Kotasthane. “Ce que la Chine pouvait faire, trois, quatre ans plus tôt en termes de collaboration internationale ne sera pas seulement possible.” Cela laisse planer un doute sur la capacité de la Chine à atteindre la pointe de la fabrication de puces, d’autant plus que les États-Unis et d’autres grandes puissances des semi-conducteurs forment des alliances, a déclaré Kotasthane. “Sur le long terme, je pense qu’ils [China] seront en mesure de surmonter certains des défis actuels… mais ils ne pourront pas atteindre l’avant-garde que de nombreux autres pays sont », a déclaré Kotasthane.

Tensions dans les alliances

Pourtant, des fissures commencent à apparaître entre certains des partenaires, notamment la Corée du Sud et les États-Unis. Dans une interview avec le Financial TimesAhn Duk-geun, ministre sud-coréen du Commerce, a déclaré qu’il y avait des désaccords entre Séoul et Washington sur les restrictions continues à l’exportation de ces derniers sur les outils semi-conducteurs vers la Chine. “Notre industrie des semi-conducteurs est très préoccupée par ce que fait le gouvernement américain ces jours-ci”, a déclaré Ahn au FT.