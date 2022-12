Les Allemands se tournent vers les pompes à chaleur pour remplacer les fournaises au gaz

“L’installation de pompes à chaleur est plus complexe et compliquée que l’installation d’une unité à gaz”, a déclaré M. Schiedeck, le directeur général. “Nous avons donc créé et construit un très grand centre de formation pour mettre nos mécaniciens à niveau.”

L’Allemagne estime qu’elle manque de quelque 175 000 travailleurs qualifiés, selon le ministère de l’Economie, et environ un tiers d’entre eux sont nécessaires dans les emplois liés à sa transition énergétique. Ils comprennent des installateurs de pompes à chaleur et de panneaux solaires et des travailleurs pour ajouter de l’isolation aux maisons ou entretenir des éoliennes.

Un autre obstacle à l’utilisation généralisée des pompes à chaleur a été leur bruit. La réglementation allemande visant à limiter les nuisances sonores a donné lieu à de nombreuses querelles judiciaires entre les propriétaires ayant installé des pompes à chaleur et leurs voisins lassés du bourdonnement incessant des machines.

Conscients du problème, les constructeurs allemands ont peaufiné leurs machines pour les rendre plus silencieuses. Vaillant a modifié l’angle des lames et découpé des encoches en zigzag dans leurs bords, testant les résultats dans une salle acoustique dans les locaux de leur usine.

Même avec l’augmentation de la production de l’industrie allemande, les fabricants ont encore du mal à se procurer des pièces prises dans le ralentissement de la chaîne d’approvisionnement.