Les Allemands sauvent le match nul mais les espoirs de la Coupe du monde sont en jeu

Le but de Niclas Fullkrug a sauvé un point contre l’Espagne, mais le sort de l’Allemagne se décidera lors du dernier tour des matches de groupe au Qatar

L’Allemagne a récupéré un match nul tardif contre l’Espagne lors de son affrontement dans le groupe E de la Coupe du monde au Qatar dimanche, mais les hommes de Hansi Flick doivent maintenant battre le Costa Rica pour avoir une chance d’atteindre les huitièmes de finale du tournoi.

L’Allemagne était sur la bonne voie pour une deuxième défaite consécutive au Qatar lorsque l’arrivée intelligente d’Alvaro Morata au premier poteau à la 62e minute a donné l’avantage à l’Espagne au stade Al Bayt.

Mais l’Allemagne s’est réveillée, trouvant l’égalisation lorsque le remplaçant Niclas Fullkrug a frappé à la maison depuis l’intérieur de la surface avec sept minutes de temps réglementaire à jouer.

L’attaquant du Werder Brême Fullkrug, 29 ans, n’a fait ses débuts en équipe nationale qu’à la veille du tournoi, mais est devenu le sauveur de son pays alors que l’Allemagne a évité de subir une autre défaite après sa défaite contre le Japon.

La défaite surprise du Japon contre le Costa Rica plus tôt dimanche signifie que le groupe E est bien placé pour le dernier tour de matchs jeudi.

L’Espagne de Luis Enrique, qui a battu le Costa Rica 7-0 pour ouvrir sa campagne, est en tête du groupe avec quatre points, avec le Japon et le Costa Rica avec trois, et l’Allemagne avec un seul point.

Pour s’assurer le passage en huitièmes de finale, les Allemands doivent battre le Costa Rica jeudi et espérer que le Japon ne vaincra pas l’Espagne dans son match.

Si l’Allemagne gagne et que le Japon fait match nul, tout se résumera à la différence de buts.

Morata avait donné l’avantage à l’Espagne face à l’Allemagne.

© Patrick Smith / FIFA via Getty Images



L’Allemagne pensait avoir pris l’avantage contre l’Espagne lorsque le défenseur du Real Madrid Antonio Rudiger a inscrit une tête en première mi-temps sur coup franc, mais il a été déclaré hors-jeu à la suite d’un contrôle VAR.

L’Espagne a ensuite frappé 17 minutes après le début de la seconde période alors que Morata courait sur un centre de Jordi Alba, envoyant habilement le ballon au-delà de Manuel Neuer dans le but allemand avec l’extérieur de sa botte.

Fullkrug a été présenté pour l’inefficace Thomas Muller à la 70e minute, et a continué à faire la différence, faisant irruption dans la surface et prenant le ballon à son coéquipier Jamal Musiala avant de le marteler au-delà d’Unai Simon et dans le coin le plus éloigné.

L’Allemagne n’a remporté qu’un seul de ses cinq matches de Coupe du monde depuis qu’elle a décroché son quatrième titre au Brésil en 2014, mais elle peut au moins pousser un soupir de soulagement en sachant que ses chances sont toujours présentes au Qatar – seulement de justesse.