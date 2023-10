« Les Allemands s’amusent davantage » | Actualités, Sports, Emplois

New Ulm — La visite unique des délégués d’Ulm/Neu Ulm et de l’orchestre de Neu Ulm Stadtkapelle a été honorée et reconnue dimanche lors du banquet des villes sœurs au centre communautaire de New Ulm.

C’est une occasion spéciale où les gens des villes jumelées peuvent venir, notamment pendant l’Oktoberfest. Mais pour la Stadtkapelle, c’était très spécial, car ils n’avaient pas pu la visiter depuis leur première fois en 1983. Quarante ans plus tard, la Stadtkapelle a rendu l’Oktoberfest de cette année inoubliable avec ses performances au Best Western.

Plusieurs personnes ont pris la parole lors du banquet pour faire la lumière sur l’histoire des relations entre les villes jumelées et sur ce que signifiait la présence d’une si grande délégation ici pour l’Oktoberfest. Le premier était le commissaire des villes sœurs, Dick Seeboth. Seeboth a expliqué comment le partenariat Sister Cities a commencé entre New Ulm et Ulm/Neu Ulm. Bien que les noms partagent un lien, il y a bien plus encore.

« Remontons le temps jusqu’à la Grande Guerre, vers 1917. » » dit Seeth tous les deux. «Toutes les ressources en Allemagne étaient à court de ressources et les choses n’allaient pas bien nulle part. Il se trouve que le maire de Neu Ulm était un cousin du maire de New Ulm. [at the time]. Il m’a contacté et m’a dit : « Les choses ne vont pas bien ici. Nous avons du mal à nourrir notre communauté. La nouvelle s’est répandue ici et ils ont emballé deux wagons couverts de farine et beaucoup d’autres articles. Cela a été expédié et cela a vraiment aidé.

Après la Seconde Guerre mondiale, le partenariat avec Ulm et Neu Ulm s’est enflammé et a donné lieu à plusieurs visites et récompenses de Sister Cities International en 1979 et 1988. Il a également conduit à la création du programme d’échange culturel Hans Joohs en 1988, dont Evelyn Zettelmeier est le stagiaire actuel d’Ulm, en Allemagne.

La mairesse Kathleen Backer a déclaré que les préparatifs pour ce week-end s’étendaient jusqu’à avant son mandat, lorsque Terry Sveine était maire par intérim. Backer a reçu en janvier une lettre du maire d’Ulm, Martin Bendel, exprimant son souhait d’amener une délégation de fonctionnaires d’Ulm et de Neu Ulm à New Ulm pour l’Oktoberfest. Backer a découvert au même moment que la Commission des villes sœurs travaillait également pour faire venir le groupe Stadtkapelle de Neu Ulm.

« Nous avons découvert le planning, nous l’avons partagé et la planification s’est poursuivie. [for a long time]», » a déclaré le bailleur de fonds.

Un slogan bien connu dans la région de New Ulm est « Les Allemands s’amusent davantage ». Pour couronner son discours, la maire Backer s’est adressée à tous les participants à la délégation d’Ulm/Neu Ulm. Elle a demandé si c’était vrai, d’après leurs expériences avec la délégation, les Allemands s’amusent vraiment plus. Les applaudissements et les cris ont montré que cette phrase était vraie.

Le premier maire d’Ulm Martin Bendel et le lord-maire de Neu Ulm Katrin Albsteiger ont ensuite échangé des cadeaux avec le maire Backer et le directeur municipal Chris Dalton pour commémorer la visite.

Backer et Dalton ont remis à chaque maire une sélection de gravures d’un artisan local et une plaque commémorative. Bendel avait Hermann l’Allemand et Albsteiger avait le Glockenspiel. Bendel a présenté un morceau de brique provenant du lieu de naissance d’Albert Einstein, et Albsteiger a donné une recette de biscuits allemands et une photo de Neu Ulm.

Le Stadtkapelle Band, dirigé par le chef d’orchestre Thomas Artmann, a ensuite donné sa dernière représentation du week-end de l’Oktoberfest. Des classiques allemands et big band ont été mélangés avec « Reine de la danse » et « Maman Mia » par ABBA. Après leur dernière chanson, le groupe a reçu une ovation debout de la part des participants tandis qu’Artmann se levait et s’inclinait. Pour un groupe qui s’est rendu à New Ulm pour la première fois en quarante ans pour se produire, c’était un adieu approprié.

Le président de la Stadtkapelle, Martin Miecznik, a déclaré que le groupe avait beaucoup apprécié l’Oktoberfest de New Ulm et qu’il aimerait y revenir à l’avenir. Actuellement, l’argent et le calendrier constituent leurs principaux obstacles. Traverser l’océan Atlantique coûte cher. Pour économiser de l’argent, le groupe a atterri à Chicago et a pris des bus pour New Ulm. Les membres du groupe ont également leur propre emploi à temps plein qu’ils doivent mettre de côté lorsqu’ils voyagent.