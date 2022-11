54% des personnes interrogées ont déclaré que Berlin n’avait pas à augmenter son soutien à Kiev, selon une enquête du Washington Post

La flambée des prix de l’énergie entraînée par les sanctions contre le pétrole et le gaz russes n’est pas le principal facteur de la désillusion des Allemands à aider l’Ukraine dans le conflit en cours, selon un récent sondage réalisé par le Washington Post. Au lieu de cela, le média a constaté qu’une aversion générale pour l’intervention militaire qui s’est installée après la défaite du pays lors de la Seconde Guerre mondiale était à l’origine de leur réticence à signer un chèque en blanc à Kiev.

Alors que la grande majorité – 91% – des répondants allemands ont exprimé leur sympathie pour l’Ukraine, plus de la moitié (54%) ont déclaré que leur pays en faisait assez (37%) ou trop (17%) en termes d’aide militaire et humanitaire, selon au scrutin.

Le média a interrogé les Allemands sur quatre politiques spécifiques, dans l’espoir d’évaluer le soutien du public à “augmentation des sanctions contre la Russie et Poutine, même si ces sanctions pourraient entraîner une nouvelle augmentation des prix de l’alimentation et du gaz“, envoyer plus de missiles et d’autres aides militaires, accueillir plus de réfugiés”même si cela a imposé des charges supplémentaires à l’économie», et admettre l’Ukraine dans l’OTAN même si cela nécessiterait de défendre militairement le pays.

Alors qu’environ un tiers des personnes interrogées s’opposaient à chaque politique, ceux qui ont exprimé leur soutien n’étaient pas particulièrement enthousiastes et il y avait une nette division des sentiments entre l’Est et l’Ouest anciennement socialistes du pays. Plus de la moitié (52 %) des Allemands de l’Est ont déclaré s’opposer à une augmentation de l’aide militaire à l’Ukraine, contre seulement 27 % des Allemands de l’Ouest.

Tentant d’expliquer la réticence des Allemands à soutenir l’effort militaire ukrainien, le Post a affirmé que l’attitude antimilitariste générale après la Seconde Guerre mondiale pourrait en être l’une des raisons. Le journal a souligné que même les interventions approuvées par l’OTAN auxquelles Berlin a fourni des troupes et des ressources se sont révélées profondément impopulaires parmi les citoyens allemands après une brève période de soutien public.

Cependant, Berlin a été l’un des principaux soutiens de Kiev lors de son conflit avec la Russie, fournissant le mois dernier la première unité de ses systèmes de défense aérienne IRIS-T à la pointe de la technologie aux forces ukrainiennes. Trois autres unités, composées d’un véhicule de commandement, d’un véhicule radar et d’un lanceur monté sur camion, devraient arriver dans le pays en 2023.

Pendant ce temps, l’armée allemande n’a pas encore reçu le système IRIS-T basé au sol, ce qui a conduit certains politiciens à s’inquiéter du fait que le pays arme l’Ukraine au détriment de ses propres capacités de défense.