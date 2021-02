Les Allemands réclament des vaccins Covid, mais l’offre de Shun AstraZeneca

«Le fait est que nous avons un produit fabriqué en Allemagne qui est le leader du marché, mais nous ne sommes pas en mesure de l’obtenir», a déclaré Michael Breiden, 53 ans, infirmier de nuit dans un hôpital psychiatrique de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie, dans l’ouest du pays. . Il a dit qu’il préférerait le vaccin Pfizer-BioNTech, mais qu’il prendrait celui d’AstraZeneca si cela signifiait se faire vacciner plus rapidement.

Alors que les gens du monde entier réclament des vaccins et que de nombreux pays ont connu de graves pénuries, une préférence pour un vaccin développé par la société allemande BioNTech avec Pfizer, provoque un empilement en Allemagne du vaccin développé par AstraZeneca, une société anglo-suédoise, selon les responsables de la santé publique.

BERLIN – En début d’année, de nombreux Allemands se plaignaient d’une pénurie de vaccins contre le coronavirus qui pourrait les libérer de verrouillages onéreux et d’une vie sociale limitée. Quelques semaines plus tard, beaucoup sont maintenant contrariés de ne pas recevoir le vaccin qu’ils veulent.

Le scepticisme généralisé à l’égard des vaccins en Allemagne a exacerbé la réticence des gens à prendre le vaccin AstraZeneca. Le personnel médical et d’autres travailleurs de première ligne ont également exprimé leur ressentiment à l’idée de recevoir des injections d’AstraZeneca inutilisées, au lieu de celle de Pfizer-BioNTech, affirmant que cela montrait un manque de respect après leurs efforts pour aider le pays à lutter contre la pandémie au cours de l’année écoulée.

Tous les principaux vaccins offrent une forte protection contre les maladies graves et la mort, mais comme le montrent les taux d’efficacité globaux, certains semblent faire mieux que d’autres pour se protéger contre toute forme de maladie. Même les cas de Covid légers ou modérés peuvent entraîner de longues luttes contre les symptômes.

Les essais cliniques suggèrent que l’efficacité de Pfizer, à 95%, est supérieure à celle d’AstraZeneca, qui se situe entre 60 et 90% en fonction de facteurs tels que l’espacement des doses. Pourtant, il est difficile de comparer directement les tirs à moins qu’ils ne soient testés en tête-à-tête dans le même essai. Et de nombreux professionnels de la santé suggèrent de se procurer le premier vaccin disponible, car Covid présente de tels risques pour la santé.

Le rejet du vaccin AstraZeneca a été alimenté par des semaines de couverture négative à son sujet dans les médias allemands, qui l’ont décrit comme «de seconde classe», citant son taux d’efficacité inférieur à celui de Pfizer-BioNTech et rapportant des histoires de personnes souffrant de problèmes réactions.

Le rejet du vaccin AstraZeneca a entraîné des retards dans une campagne de vaccination de masse qui se heurtait déjà à des obstacles bureaucratiques et logistiques. Cela a soulevé des inquiétudes selon lesquelles, avec l’augmentation des nouveaux cas d’infection à coronavirus, même si l’Allemagne reste en grande partie verrouillée, le fait de ne pas vacciner suffisamment de personnes assez rapidement pourrait entraver les efforts pour ramener le pays à une vie normale.

Ensuite, plusieurs hôpitaux ont été contraints d’arrêter temporairement d’administrer les injections d’AstraZeneca après qu’un certain nombre de personnes ont été appelées malades le lendemain de leur inoculation après avoir eu des réactions considérées comme normales au vaccin. Bien que les hôpitaux aient depuis repris les vaccinations à un rythme plus lent, les manchettes ont créé une incertitude supplémentaire.

Le problème est plus profond que simplement AstraZeneca. Selon un sondage par la Fondation Bertelsmann, un tiers des Allemands disent qu’ils ne se feraient pas vacciner, quel que soit l’auteur du vaccin. En plus d’AstraZeneca, l’Allemagne administre également le vaccin fabriqué par Moderna, une société américaine, sans problème ni résistance. Le vaccin a une efficacité globale de 94,5 pour cent.

25 février 2021 à 15 h 51 HE

Le président français Emmanuel Macron, qui avait précédemment rejeté le vaccin AstraZeneca comme étant d’une efficacité douteuse pour les groupes d’âge plus âgés, a déclaré jeudi aux journalistes qu’il le prendrait lui-même, répondant aux informations faisant état de la fusillade face au scepticisme dans plusieurs régions d’Europe.

«Personnellement, j’ai peu de sympathie pour la réticence à utiliser tel ou tel vaccin», a-t-il déclaré. «C’est un problème de premier ordre, certainement pour ceux qui attendent toujours leur première vaccination et plus encore pour les personnes vivant dans des pays qui n’ont peut-être même pas la perspective de recevoir une première vaccination cette année.»

« Vacciner rapidement est à l’ordre du jour », a déclaré jeudi le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, aux citoyens bavarois lors d’une vidéoconférence, soulignant que les trois vaccins utilisés en Allemagne avaient été approuvés par l’Agence européenne des médicaments et étaient dignes de confiance.

L’Organisation mondiale de la santé a recommandé le vaccin AstraZeneca pour les pays où des variantes circulent, et les principaux virologues allemands, le ministre de la Santé et Mme Merkel, l’ont tous défendu comme étant sûr. Des données récentes sur l’utilisation du vaccin en Écosse ont montré que même après une dose, le vaccin AstraZeneca pouvait réduire le risque d’hospitalisation d’environ 94%.

Mais les chiffres qui sont restés dans l’esprit de nombreuses personnes sont ceux d’essais antérieurs montrant qu’AstraZeneca offre une efficacité de 70% dans la protection contre Covid-19 et que celui développé par BioNTech et Pfizer a montré une efficacité plus élevée.