Les Allemands réagissent à la “catastrophe” de la Coupe du monde

Les quadruples champions ont subi plus d’échec au Qatar

Le fidèle allemand Thomas Muller a décrit la sortie de son équipe de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar comme une “catastrophe absolue” après que les quatre fois vainqueurs aient subi un deuxième départ successif lors de la phase de groupes du tournoi.

L’Allemagne a battu le Costa Rica dans un match palpitant au stade Al Bayt jeudi soir, mais cela n’a pas suffi aux hommes de Hansi Flick pour se qualifier pour les huitièmes de finale puisqu’ils ont terminé troisièmes du classement du Groupe E, derrière l’Espagne à la différence de buts.

Le Japon a dominé le groupe après sa superbe victoire contre les Espagnols au stade international de Khalifa, ce qui signifie qu’ils ont vaincu deux géants européens au Qatar après leur victoire choc en match d’ouverture contre l’Allemagne.

L’Allemagne a subi l’ignominie d’une autre sortie anticipée après avoir subi le même sort lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Depuis qu’elle a remporté le titre au Brésil en 2014, l’Allemagne n’a remporté que deux de ses six matchs de Coupe du monde. Ils n’ont pas non plus réussi à garder une feuille blanche lors de leurs 12 derniers matches lors de tournois majeurs.

Muller, une caractéristique de longue date de l’équipe allemande et essentielle à leur succès en 2014, ne pouvait pas cacher sa frustration face à la performance au Qatar.

« C’est une catastrophe absolue. C’est incroyablement amer pour nous car notre résultat aurait été suffisant [if Japan hadn’t beaten Spain]. C’est un sentiment d’impuissance. a déclaré Muller, cité par ESPN.

Le joueur de 33 ans, qui a remporté 121 sélections pour Die Mannschaft et marqué 44 fois, a laissé entendre que le match contre le Costa Rica pourrait être son dernier pour son pays.

“Si c’était mon dernier match pour l’Allemagne, ça a été un immense plaisir, merci beaucoup”, a déclaré l’attaquant polyvalent du Bayern Munich.

La sortie de l’Allemagne est intervenue dans des circonstances controversées, le but gagnant du Japon contre l’Espagne ayant été autorisé malgré un débat intense sur la question de savoir si le ballon était sorti du jeu lors de la préparation.

Les angles aériens semblaient montrer qu’il avait été retenu par Kaoru Mitoma de quelques millimètres.

Malgré la défaite inattendue de l’Espagne condamnant son équipe à une sortie anticipée, l’entraîneur allemand Flick n’a pas cherché d’excuses, notamment après que les Allemands aient subi leur propre défaite contre le Japon lors de leur match d’ouverture au Qatar avant de faire match nul avec l’Espagne.

“Je me fiche des différentes équipes, tout dépend de nous” dit Flick.

“Si vous regardez les matchs et le nombre de buts qui étaient de notre faute, je suis convaincu que nous avons laissé passer nos chances contre l’Espagne et le Japon…

« Je ne cherche pas d’excuses. Nous avons rempli notre devoir aujourd’hui, nous avons remporté la victoire, mais le score aurait pu être meilleur.

Flick, 57 ans, a pris la direction de l’Allemagne après les Championnats d’Europe en 2021.

© Marvin Ibo Guengoer / GES Sportfoto / Getty Images



Le Japon se qualifie pour les huitièmes de finale contre la Croatie, deuxième du groupe F, tandis que l’Espagne affronte le Maroc surprise lors de son prochain match.

L’Allemagne rentrera chez elle après un autre échec en Coupe du monde, ce que beaucoup verront comme de mauvais augure pour ses chances aux Euros 2024 – un tournoi qu’elle accueillera.

Flick a été pressé par son avenir en tant qu’entraîneur-chef, mais a refusé d’être attiré par des suggestions selon lesquelles il partirait.

“A la lumière de l’Euro, il est difficile d’en parler en ce moment, mais nous devons évaluer notre Coupe du monde, prendre une autre direction”, a-t-il ajouté. Flick a déclaré, selon ESPN.

« Nous pouvons nous relever rapidement et récupérer. Nous verrons à quoi ressemble l’avenir et comment nous pouvons mettre en œuvre nos idées. Je suis une personne très critique et nous évaluerons tout.

Ailleurs, le vainqueur allemand à la retraite de la Coupe du monde Bastian Schweinsteiger a décrit les efforts de l’équipe comme “pas assez.”

« Hansi n’a pas fait grand-chose de mal. La responsabilité incombe aux joueurs. a déclaré l’ancien milieu de terrain.

« Je suis vraiment déçu et choqué de la façon dont ça s’est passé. L’apparition de l’équipe nationale ne suffit pas, cela ne suffit pas.

« Nous avons invité l’adversaire. Le problème fondamental est que nous invitons souvent l’adversaire.