Les Allemands pourraient passer au bois cet hiver alors que la Russie retient le gaz naturel, selon la Deutsche Bank

L’Allemagne pourrait adopter le bois pour se chauffer si la Russie réduisait encore les flux de gaz, selon la Deutsche Bank.

La banque a déclaré dans une note qu’elle s’attend à ce que la demande allemande de gaz chute de 10% en dessous des niveaux de 2021.

“Il y a beaucoup d’éléments d’incertitude”, indique la note.

Les ménages allemands pourraient se tourner vers le bois comme source de chauffage cet hiver alors que l’approvisionnement en gaz reste limité tandis que la Russie limite les flux vers l’Europe, a écrit la Deutsche Bank dans une note mardi.

La banque a déclaré qu’elle s’attend à ce que la consommation de gaz en Allemagne soit inférieure de 10% aux niveaux de 2021 grâce à l’épargne des ménages privés et aux prix élevés du gaz. Il a également noté que le charbon et le lignite pourraient émerger pour remplacer le gaz naturel dans le secteur de l’énergie industrielle.

“Il existe de nombreux éléments d’incertitude, en particulier en ce qui concerne nos hypothèses sur l’offre et la demande d’autres pays”, indique la note.

La dernière lecture de Deutsche intervient alors que l’Europe se prépare à un hiver potentiellement plus froid que la normale, et que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a laissé des questions sur la stabilité future des flux de gaz naturel. Moscou a déjà réduit les expéditions vers plusieurs pays, dont la Bulgarie et la Pologne, en raison d’un refus de paiement en roubles, et l’UE craint que le bloc ne soit pas en mesure d’assurer suffisamment de réserves d’énergie sans source alternative.

Et les perspectives ne montrent aucun signe d’amélioration. Gazprom, le géant pétrolier russe, a envoyé des messages mitigés mercredi si les flux de gaz seraient rétablis vers le Nord Stream 1 dans un proche avenir après son arrêt pour maintenance programmée jusqu’au 21 juillet.

L’affirmation de la Deutsche Bank selon laquelle les ménages pourraient se tourner vers le bois pour se chauffer n’est pas sans fondement. Lors d’une panne d’électricité l’hiver dernier, Les ménages du Texas ont eu recours à la combustion de bois et de meubles pour se chauffer. Le changement, selon la Deutsche Bank, entraînerait une baisse supplémentaire de la demande de gaz en Allemagne.

“Les économies et la substitution ont déjà entraîné une réduction de la consommation de gaz allemande de plus de 14 % d’une année sur l’autre au cours des cinq premiers mois de 2022”, indique la note. La banque a ajouté que certaines installations en Allemagne pourraient fermer à mesure que les coûts de l’énergie augmenteraient, ce qui compliquerait encore la situation.