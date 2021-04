L’ALLEMAGNE pourrait être confrontée à un verrouillage encore plus long à l’échelle nationale jusqu’à la mi-juin au milieu de la pagaille du vaccin Covid de l’UE.

Les responsables ont averti que les restrictions pourraient rester en place pendant encore six à huit semaines, car les infections et les décès continuent d’augmenter.

Des gens font la queue devant le principal centre de vaccination de Dortmund Crédit: Alamy

Le pays est en situation de verrouillage partiel depuis novembre de l’année dernière.

Des mesures plus strictes ont été introduites lentement, Angela Merkel appelant la semaine dernière à un autre court verrouillage pour freiner une troisième vague.

La porte-parole adjointe du gouvernement, Ulrike Demmer, a déclaré que « chaque appel pour un verrouillage court et uniforme est juste », ajoutant que l’Allemagne voyait un nombre croissant de patients en soins intensifs.

Elle a également déclaré que le gouvernement se demandait si des mesures à l’échelle nationale plutôt que régionale étaient nécessaires.

Et maintenant, les restrictions pourraient rester en place pendant l’été.

Le ministre de la Chancellerie Helge Braun (CDU) a déclaré que le gouvernement supposait une situation d’infection aggravée qui verra les mesures prolongées, rapporte Bild.

Cas de Covid et décès en Allemagne

Le médecin généraliste Oliver Abbushi vaccine la patiente Dorothea Robert avec le vaccin d’AstraZeneca Crédit: AFP

Les nouvelles règles verraient la Loi sur la protection contre les infections amendée pour dicter ce qui devrait se passer dans le pays dans certains scénarios sans obtenir l’approbation des 16 premiers ministres des États.

Le projet d’amendement du gouvernement stipule que s’il y a 100 infections pour 100 000 habitants, les verrouillages devraient s’appliquer automatiquement.

Les réunions privées seraient limitées et tous les magasins et installations de loisirs non essentiels devraient fermer.

Si le nombre de cas pour 100 000 passe à 200 ou plus, les écoles doivent également fermer.

L’Allemagne a enregistré plus de trois millions de cas de Covid et un total de 78 964 décès.

Le verrouillage potentiel plus long et l’augmentation des cas surviennent dans un contexte de fiasco vaccinal en cours dans l’UE et d’incertitude concernant le coup d’AstraZeneca.

Les pays de l’UE sont à la traîne dans leurs programmes de vaccination tandis que le Royaume-Uni prend de l’avance.

La Grande-Bretagne à elle seule a administré 39 846 781 doses, contre 85 918 277 dans 30 pays européens déclarants, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Bien que les régulateurs des médicaments du Royaume-Uni et de l’UE aient décrit les caillots sanguins après l’administration d’AZ comme des effets secondaires «très rares».

Le tsar des vaccins de l’UE a affirmé la semaine dernière que des millions de jabs AZ seraient désormais conservés en Europe et non envoyés en Grande-Bretagne.

Thierry Breton a déclaré que le géant pharmaceutique lui avait dit que toutes les doses produites dans une usine néerlandaise, sauf une fraction, seraient livrées aux États membres de l’UE.

Et dans une interview vendredi, il a déclaré que les doses «zéro» faites dans l’UE seraient désormais sanctionnées pour livraison au Royaume-Uni jusqu’à ce qu’AZ ait rempli son contrat avec le bloc, rapporte l’Independent.