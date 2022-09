Les Allemands pourraient bientôt se retrouver « sans pays » – Trump

L’ex-président dit avoir averti Angela Merkel que la dépendance de Berlin vis-à-vis de l’énergie russe pourrait conduire à une “capitulation”

L’Allemagne pourrait bientôt cesser d’exister en tant que pays au milieu de l’escalade de la crise énergétique, a suggéré l’ancien président américain Donald Trump.

Lors d’un rassemblement à Youngstown, Ohio samedi, Trump a déchiré son successeur à la Maison Blanche, visant la politique énergétique de Biden et le soi-disant Green New Deal en particulier. Le brandon républicain a affirmé que, bien que sous son règne, les États-Unis soient devenus indépendants sur le plan énergétique et en passe de devenir “totalement dominant dans l’énergie, plus grand que l’Arabie saoudite et la Russie réunies”, Joe Biden a depuis réduit les États-Unis à “quémander de l’énergie.”

Trump a ensuite cité la triste situation de l’Allemagne dans ce domaine. Selon l’ex-président, il a averti la chancelière de l’époque, Angela Merkel, que le gazoduc Nord Stream 2, censé pomper du gaz russe vers l’Allemagne, rendrait Berlin encore plus dépendante des exportations énergétiques russes.

Trump a déclaré qu’il avait envoyé le “drapeau blanc de reddition” à Angela Merkel quand elle a refusé d’abandonner le projet.

“Si vous obtenez 72% de votre énergie de la Russie, voici le drapeau blanc, car vous vous rendrez très rapidement”, l’ancien chef d’État américain a raconté son propre avertissement à Merkel.

Il a poursuivi en citant le “mauvaises choses” qui se sont produits entre Berlin et Moscou dans le passé comme preuve que l’Allemagne n’aurait pas dû dépendre autant de la Russie.

L’ancien président américain a conclu en disant que “L’Allemagne revient maintenant aux trucs à l’ancienne, y compris le charbon”, malgré ses promesses précédentes de passer au vert.

“Mais ils n’ont pas le choix, ils n’auront plus de pays, ils n’auront plus de pays” Trump a averti de manière cryptique, avant de revenir à nouveau sur le sujet de la politique intérieure.

Les prix du gaz en Europe ont grimpé en flèche peu de temps après que la Russie a lancé son offensive militaire contre l’Ukraine fin février, et sont restés constamment plus élevés que l’an dernier depuis.

Les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 étant désormais inopérants, soit en raison de la décision de Berlin, soit de celle de Moscou, le gouvernement allemand a mis en place des mesures d’urgence pour s’approvisionner en gaz.

Plusieurs hauts responsables en Allemagne ont averti que l’hiver à venir sera probablement difficile.