Les Allemands monopolisent les chaises longues en Espagne tandis que les misérables Britanniques sont coincés chez eux

Des touristes ALLEMANDS ont été photographiés en train de se prélasser sous le soleil espagnol alors que les Britanniques attendent le feu vert pour les voyages à l’étranger.

Les nouvelles images montrent une poignée de parieurs chanceux profitant de leurs vacances sur les plages de Gran Canaria alors que l’été avance pour d’autres nations européennes.

Alamy

Les Allemands se sont baignés au soleil sur la plage[/caption]

Alamy

D’autres avaient leurs serviettes prêtes[/caption]

Alamy

On pouvait voir des parieurs plonger leurs orteils dans la mer[/caption]

AFP

Touristes prenant un verre le long de la promenade[/caption]

Alamy

Certains appréciaient simplement le football[/caption]

Beaucoup peuvent être vus se baigner sur des chaises longues et plonger leurs orteils dans la mer.

D’autres peuvent être vus faire la fête avec des boissons à la main sur la promenade, manger et manger sur le rivage et porter leurs couleurs nationales alors qu’ils embrassent l’Euro 2020.

Cependant, les scènes présentées en Espagne ne manqueront pas de laisser de nombreux Britanniques coincés chez eux avec un goût amer dans la bouche alors que le gouvernement est critiqué pour sa réticence à ouvrir les voyages à l’étranger.

Hier, Boris a été accusé d’avoir laissé les Allemands voler une marche dans les guerres des lits de bronzage.

Actuellement, les Allemands sont libres de se rendre sur les plages de Gran Canaria, de Majorque et de l’Espagne continentale.

Ils ont un accès gratuit pour voyager dans la majeure partie de l’Europe et n’ont besoin que d’un seul test PCR négatif avant de rentrer chez eux, malgré le déploiement raté des jabs de l’UE et le pays faisant en moyenne sept fois plus de décès par semaine que le Royaume-Uni.

Pendant ce temps, les Britanniques revenant de pays de la liste orange – comme la France, la Grèce et l’Espagne – doivent s’isoler pendant dix jours et se faire tester deux fois même s’ils sont doublement vaccinés.

Cela a laissé les scientifiques, les députés, les patrons de voyages et les vacanciers avertir les Britanniques du risque d’être laissés pour compte malgré notre taux de mortalité en chute libre et le fait que presque tous les adultes ont reçu au moins un vaccin.

Hier, seuls cinq Britanniques ont été confirmés décédés, les hospitalisations restant extrêmement graves.

Malgré les statistiques, The Sun peut révéler que la liste verte pour voyager en toute sécurité est « peu probable » d’être ajoutée lors d’un examen cette semaine.

Une autre est prévue fin juillet, mais arrivera trop tard pour de nombreux vacanciers.

Le Premier ministre était maussade lorsqu’il a récemment été interrogé sur la possibilité que des Britanniques partent à l’étranger cet été lorsqu’il a été interrogé sur des vacances à l’étranger.

Il a déclaré: « Il y aura des tracas, il y aura des retards, car la priorité doit être de garder le pays en sécurité et d’empêcher le virus de revenir. »

Getty

Une ligne de bus Tui prêts à partir[/caption]

Alamy

Les touristes ont été emmenés par un guide touristique[/caption]

Le fait de traîner les pieds survient alors que les chiffres du ministère de la Santé montrent qu’aucune souche Covid anti-vaccin n’a été importée des pays de la liste orange.

Au cours des trois semaines précédant le 9 juin, sur 1 418 personnes arrivées d’Espagne, 1 222 de France et 484 de Grèce, seules quatre ont été testées positives, aucune avec une variante mutante actuellement préoccupante pour les ministres.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a depuis donné de l’espoir aux parieurs en affirmant que son département travaillait sur des mesures pour permettre aux Britanniques entièrement vaccinés plus de liberté.

Pourtant, il a prévenu : « Nous ne sommes pas encore prêts à pouvoir franchir cette étape, mais c’est quelque chose que je veux voir et que nous introduirons, sous réserve d’un avis clinique, dès que ce sera raisonnable. »

Hier, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a confirmé que le n ° 10 adoptera une approche «plus sûre que désolée» pour rouvrir nos frontières.

Et il a insisté sur le fait que de nouveaux chiffres qui montrent qu’un seul arrivant sur 200 en provenance des pays de la liste orange est positif « ne donnent pas une image complète ».

Il a déclaré: «Vous pouvez comprendre que nous voulons assurer la sécurité des gens autant que possible et c’est pourquoi nous avons maintenu la liste orange.





«Je comprends totalement la frustration. Pour moi, ça a été très difficile parce que je veux partir en vacances mais j’ai choisi de ne pas le faire à cause des restrictions.

« C’est difficile à équilibrer. C’est encourageant, les données que nous avons vues des pays de la liste orange.

« Mais pour le moment, nous voulons adopter une approche plus sûre que désolée. »