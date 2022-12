Les Allemands interdits d’utiliser des engrais efficaces dans le cadre d’une transition vers une agriculture «verte»

La nouvelle règle en Rhénanie du Nord-Westphalie est un “pas en arrière”, a déclaré le ministre de l’Agriculture de la région.

Les agriculteurs de l’État le plus peuplé d’Allemagne doivent restreindre sévèrement leur utilisation de techniques de fertilisation efficaces dans le cadre d’un nouvel ensemble de restrictions visant apparemment à rendre l’industrie plus “vert.”

À partir de jeudi, les agriculteurs de Rhénanie du Nord-Westphalie sont tenus d’utiliser 20% d’engrais azotés en moins dans les zones considérées comme ayant “problématique” niveaux du produit chimique – une désignation qui englobe maintenant un tiers des terres agricoles utilisables de la province.

Les règles semblent être impopulaires auprès de certains agriculteurs locaux et responsables politiques. Erich Gussen, vice-président de l’Association agricole rhénane, a averti que la nouvelle réglementation entraînerait une qualité inférieure de la récolte, laissant entendre que les agriculteurs n’accepteraient pas les règles sans se battre. “Il y a une grande indignation chez les agriculteurs, ce qui nous énerve vraiment !” a-t-il déclaré jeudi au média allemand Bild.

« Si un champ de blé a besoin de 200 kg d’engrais pour un rendement optimal, les agriculteurs seraient désormais obligés d’utiliser 40 kg de moins. Cela signifie une baisse de rendement et la qualité du blé en souffrira ! Gussen a expliqué.

Le moment de la mesure – juste avant Noël avec peu de préavis – semble également susceptible de maximiser les inconvénients, car les efforts pour plaider en faveur d’exceptions avant que la bureaucratie locale ne soient retardés en raison de vacances et d’autres détails techniques.

La ministre de l’Agriculture et de la Protection des consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Silke Gorissen, a décrit l’extension de dernière minute des zones à faible teneur en nitrates comme un “faire un pas en arrière”. Gorissen a affirmé qu’elle cherchait depuis longtemps des exceptions pour les agriculteurs constituants qui s’étaient déjà révélés des intendants responsables de la terre.

Une initiative similaire en cours aux Pays-Bas au cours des derniers mois s’est heurtée à une forte résistance locale. Amsterdam chercherait à racheter ou à fermer de force jusqu’à 3 000 fermes afin d’atteindre les objectifs environnementaux de l’UE, même si les défenseurs de l’agriculture dans le pays affirment disposer de certaines des techniques agricoles les plus avancées et les plus durables connues de l’humanité.