Les Allemands font face à une forte augmentation des factures de gaz – médias

Berlin s’apprête à introduire une surtaxe pour tous les consommateurs afin d’atténuer la crise énergétique imminente

Les Allemands devront faire face à des factures de gaz nettement plus élevées dans environ deux mois, ont averti jeudi les médias locaux. Le gouvernement prévoit d’introduire une surtaxe spéciale pour tous les consommateurs de gaz le 1er octobre afin de couvrir les coûts supplémentaires des importations de gaz avant ce qui s’annonce comme une crise énergétique, ont déclaré plusieurs médias allemands.

La charge supplémentaire sera en vigueur entre le 1er octobre 2022 et fin septembre 2024, a rapporté le journal Die Zeit, citant un document interne rédigé par le ministère de l’Economie. Le document serait actuellement discuté par divers ministères fédéraux et devrait être publié sous forme d’arrêté ministériel d’ici la fin août, a ajouté le journal.

Le ministre de l’Economie, Robert Habeck, a confirmé que la taxe pourrait s’élever entre 1,5 et 5 centimes d’euro par kilowattheure. “Nous ne pouvons nommer qu’une fourchette de prix”, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que la surtaxe équivaudrait finalement à l’augmentation de “coûts d’approvisionnement” d’importations de gaz destinées à remplacer l’énergie russe manquante. “En fin de compte, vous ne savez pas à quel point les coûts seront élevés en novembre ou en décembre, mais la nouvelle amère est : ce sera certainement quelques centaines d’euros par foyer”, a-t-il ajouté. il ajouta.

Dans le pire des cas, l’augmentation des prix pour le ménage allemand moyen consommant environ 20 000 kWh par an pourrait se traduire par des dépenses supplémentaires pouvant atteindre 1 000 € (1 016 $) par an, a déclaré Die Zeit. Environ la moitié des foyers allemands sont chauffés au gaz.

Lire la suite Un “tableau de l’horreur” suggère que l’Allemagne est au bord d’une énorme crise énergétique

Selon le ministère de l’Economie, la mesure vise à « maintenir les mécanismes du marché et les chaînes d’approvisionnement aussi longtemps que possible, empêcher les négociants en gaz de faire faillite et [triggering] effets domino dans la chaîne d’approvisionnement énergétique.

La surtaxe permettra aux importateurs de gaz de répercuter jusqu’à 90 % de l’augmentation des coûts d’approvisionnement sur les consommateurs finaux, a indiqué le magazine Focus. La mesure s’ajoutera aux augmentations de prix normales qui ont lieu sur une base programmée, a-t-il ajouté.

Habeck a admis que la décision d’introduire la surtaxe était un “étape difficile qui implique beaucoup de stress.” En même temps, il a dit que “Nous ne pouvons pas supporter tous les coûts en tant qu’État.”

La nouvelle est tombée alors qu’un rédacteur en chef du bureau économique et financier du journal Die Welt a averti que l’Allemagne se dirigeait vers une “énorme crise énergétique” ajoutant que les prix actuels de l’énergie sont détachés de la réalité et empêcheront les sociétés énergétiques d’opérer normalement dans un environnement concurrentiel.