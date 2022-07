Les Allemands avancent sur la pointe des pieds vers les économies d’énergie

Nulle part cette peur n’est plus profonde qu’en Allemagne, le plus grand consommateur européen de gaz russe. Avec plus de la moitié de son approvisionnement en gaz provenant de Moscou avant l’invasion de l’Ukraine, le gaz russe bon marché était un pilier de la puissante industrie allemande. Les responsables avaient même prévu de doubler avec un deuxième pipeline en provenance de Russie, jusqu’à ce que la guerre oblige à suspendre le projet.