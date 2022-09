Les allégements fiscaux budgétaires pour les zones conservatrices «riches» prendront des fonds aux endroits les plus pauvres, prévient le parti travailliste

Le budget annoncé vendredi par Kwasi Kwarteng accordera des allégements fiscaux lucratifs aux zones conservatrices “riches”, spoliant les fonds dont ils ont cruellement besoin dans les zones qui en ont le plus besoin, a averti le Parti travailliste.

Certains comtés plus riches, y compris ceux qui contiennent les sièges de Liz Truss et de son adjoint, sont réservés aux «zones d’investissement», où des milliards seront remis aux entreprises pour les encourager à investir et à se développer.

Mais le Parti travailliste se demande comment la liste des zones proposées – pour une politique qualifiée de « nivellement en action » par un ministre du cabinet – a été établie.

La nouvelle est arrivée alors que le budget de réduction d’impôt spectaculaire de vendredi était qualifié de “confort du sud” par le groupe de réflexion de la Resolution Foundation, alimentant les protestations selon lesquelles les plans annoncés par M. Kwarteng sont injustes et imprudents.

Selon une analyse effectuée par la fondation, les ménages de Londres et du Sud-Est bénéficieront d’environ 1 600 £, soit plus de trois fois le montant dont bénéficieront les ménages du Pays de Galles, du Nord-Est et du Yorkshire.

Sir Keir Starmer a critiqué les risques pris dans le budget lorsqu’il est arrivé à la conférence annuelle du Labour à Liverpool, déclarant: “L’économie des casinos conservateurs joue les hypothèques et les finances de chaque famille du pays.”

La CBI a également critiqué le gouvernement pour son hypothèse selon laquelle les réductions d’impôts à elles seules “débloqueraient soudainement la croissance”, et a appelé à un “plan à grande échelle” pour redresser l’économie, y compris des mesures visant à accroître les compétences.

Les zones d’investissement offriront un allégement généreux sur les taux des entreprises, le droit de timbre et l’abattement en capital, ainsi que des cotisations sociales zéro employeur, dans le but de relancer l’investissement stagnant.

Mais les zones proposées incluent Norfolk – le siège de la circonscription du Premier ministre – et la base du Suffolk de son adjointe Therese Coffey, ainsi que le Bedfordshire verdoyant, le Cheshire, le North Yorkshire et le Grand Londres.

“Le gouvernement a choisi de localiser bon nombre de ces zones d’investissement dans les régions riches du pays”, a déclaré Lisa Nandy, la secrétaire de mise à niveau fantôme.

« Si les entreprises là-bas ne paient pas d’impôts, les entreprises partout ailleurs devront supporter la pression. C’est une grande demande pour les petites entreprises aux prises avec les coûts de l’énergie et les tarifs des entreprises en ce moment.

Les zones d’investissement ont déjà été rejetées comme un réchauffement des « zones d’entreprise » de George Osborne, une politique ratée qui a fini par créer peu de nouveaux emplois au cours de la dernière décennie. L’analyse du groupe de réflexion Center for Cities sur les zones de l’ère Osborne a révélé qu’elles avaient créé moins de 14 000 emplois – et non les 54 000 prévus – dont plus d’un tiers avaient été déplacés d’ailleurs.

Les «zones d’investissement» proposées par le gouvernement ont été décrites comme «se nivelant en action» par un ministre conservateur (PA)

Cette conclusion était similaire à celle faite par le chien de garde du Trésor dans son enquête sur les ports francs. Les zones d’investissement sont une extension de la politique du port franc.

La chancelière a évité de donner une estimation de l’énorme facture pour jusqu’à 38 zones d’investissement, arguant qu’il n’est “pas possible de publier un chiffrage à ce stade”.

Mme Nandy a également attaqué l’affaiblissement des contrôles d’urbanisme et de l’environnement, et des objectifs de logement abordable, dans les zones comme “téméraire”.

«Ce pays a besoin d’un plan de croissance sérieux, pas de plus d’idées conservatrices recyclées et ratées. Les zones d’investissement ont déjà été testées et n’ont pas créé les nouveaux emplois ou la croissance promis », a-t-elle ajouté.

La longue liste des autorités locales en « premières discussions » avec le gouvernement comprend également Blackpool, Cornwall, Hull, Liverpool, North of Tyne, Stoke-on-Trent, Sunderland, South Yorkshire, Tees Valley et West Yorkshire.

Simon Clarke, le secrétaire au nivellement, a déclaré que les zones d’investissement seraient “transformationnelles” et rempliraient “la mission déterminante de ce gouvernement : faire croître notre économie et niveler le pays”.

Il a déclaré: «Cela signifie multiplier les opportunités et améliorer le niveau de vie dans les régions du pays qui regorgent de talents mais qui ont été négligées et sous-évaluées pendant des années.

“Il se nivelle en action, et il se nivelle de manière conservatrice”, a-t-il ajouté, en utilisant un slogan inventé par le gouvernement de Boris Johnson – un slogan que Mme Truss a semblé éviter.

Chris Philp, le secrétaire en chef du Trésor, a défendu les vastes réductions d’impôts, insistant : « Nous allons faire ce qui est juste. Nous allons générer de la croissance. Et nous n’allons pas nous soucier de la politique de l’envie, ou de son optique.