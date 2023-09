Les allégations du Canada envers l’Inde placent les États-Unis dans une situation « difficile » alors qu’ils cherchent à approfondir leurs liens

Les allégations du Canada selon lesquelles il existerait des preuves que des agents du gouvernement indien pourraient détenir derrière l’assassinat d’un dirigeant sikh sur le sol canadien ont placé les États-Unis dans ce que les experts considèrent comme une impasse « difficile » alors qu’ils cherchent à approfondir leurs liens économiques avec la superpuissance sud-asiatique.

L’administration Biden a peu parlé publiquement de l’annonce étonnante du Premier ministre Justin Trudeau lundi selon laquelle des « renseignements crédibles » suggèrent un lien entre le gouvernement indien et le meurtre en juin de Hardeep Singh Nijjar, citoyen canadien et partisan du mouvement Khalistan qui fait pression pour le création d’un État sikh séparé.

En effet, les États-Unis ne veulent pas tendre leurs propres relations avec le Premier ministre indien Narendra Modi alors qu’ils poursuivent leur stratégie indo-pacifique pour contrer la montée de la Chine et forger de nouvelles relations commerciales et diplomatiques dans la région – une stratégie qui dépend fortement de l’Inde. .

«Cela place les États-Unis dans une situation très difficile», a déclaré Jonathan Miller, chercheur principal et directeur des affaires étrangères à l’Institut Macdonald Laurier.

« Je n’imagine pas que les Américains prennent des mesures trop radicales sur cette question… jusqu’à ce qu’il y ait des preuves très, très définitives. »





L’annonce de Trudeau à la Chambre des communes a suscité une condamnation féroce de la part des politiciens canadiens et des expulsions de diplomates du Canada et de l’Inde, qui ont farouchement nié l’allégation comme étant « absurde et motivée ».

Mais la Maison Blanche a pris soin de noter que l’enquête sur le meurtre de Nijjar n’a pas encore été résolue dans des commentaires exhortant l’Inde à coopérer – le tout sans condamner le lien présumé.

« Nous sommes profondément préoccupés par les allégations évoquées par le premier ministre Trudeau », a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson, dans un communiqué.

« Nous restons en contact régulier avec nos partenaires canadiens. Il est essentiel que l’enquête du Canada se poursuive et que les auteurs soient traduits en justice », indique le communiqué.

S’adressant à CNN mardi, le coordonnateur des communications stratégiques du NSC, John Kirby, n’a pas voulu dire si les États-Unis ont corroboré les renseignements et a laissé le Canada prendre les devants. Il ne répondrait pas non plus aux questions sur les répercussions que Modi et son gouvernement pourraient subir si les allégations s’avéraient vraies.

« N’allons pas trop vite où nous en sommes », a-t-il déclaré.





La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré lundi aux journalistes à Ottawa que Trudeau avait soulevé ces allégations auprès du président américain Joe Biden lors du sommet du G20 à New Delhi plus tôt ce mois-ci. Joly a déclaré qu’elle avait l’intention de discuter davantage de la question avec ses alliés lors de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York cette semaine.

Le Washington Post a rapporté mardi que les alliés du groupe Five Eyes du Canada, y compris les États-Unis, ont repoussé les demandes privées de condamner publiquement le meurtre et l’implication présumée de l’Inde.

Un haut responsable du gouvernement canadien, s’adressant à Global News en contexte, a qualifié le rapport de « absolument faux ».

« Nous continuerons à tenir nos alliés, y compris au niveau officiel, au courant des informations pertinentes alors que les agences de sécurité canadiennes travaillent rapidement pour aller au fond de l’affaire », a déclaré Emily Williams, porte-parole du bureau de Joly, dans un communiqué distinct.

Un haut responsable de l’administration Biden a également déclaré à Global News qu’il « n’était pas au courant d’une demande canadienne de condamner publiquement le meurtre que nous avons refusé et que nous y opposerions fermement ». Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées.

« Cela va être un parcours sur la corde raide très délicat pour les États-Unis », a déclaré Vina Nadjibulla, chercheuse principale à l’Institut canadien des affaires mondiales et professeure adjointe de politique étrangère à l’Université de la Colombie-Britannique.





Elle a juxtaposé la réponse occidentale aux allégations contre l’Inde à la condamnation généralisée et directe de la Chine lorsque le mari de Nadjibulla, Michael Kovrig, ainsi que Michael Spavor, ont été détenus pendant plus de 1 000 jours en représailles à l’arrestation canadienne de Meng Wanzhou.

« Il s’agissait d’une situation très différente compte tenu de la concurrence sino-américaine », a-t-elle déclaré. « À ce moment-là, tous nos alliés étaient derrière nous et tout à fait de notre côté.

« Dans ce cas… ce sont des allégations sans précédent d’un dirigeant d’une démocratie à un autre. Et étant donné l’importance de l’Inde en tant que partenaire stratégique essentiel des États-Unis, la situation pourrait être très différente.»

Les derniers mois ont été marqués par une vague de relations diplomatiques et d’expansion économique entre les États-Unis et l’Inde, qui ont également contraint l’administration Biden à reculer sur la pointe des pieds face aux accusations de violations des droits de l’homme portées contre le gouvernement de Modi.

Le sommet du G20 de ce mois-ci a vu Biden et ses alliés dévoiler leur projet de construire un corridor ferroviaire et maritime reliant l’Inde au Moyen-Orient et à l’Europe, un projet ambitieux visant à favoriser la croissance économique et la coopération politique.

Lors d’une visite d’État de Modi à Washington, DC, en juin, les deux dirigeants ont conclu conjointement une série de nouveaux accords commerciaux, notamment des partenariats dans l’aérospatiale et la production de semi-conducteurs. L’Inde a également rejoint les Accords Artemis, un plan de coopération en matière d’exploration spatiale entre les pays participant aux plans d’exploration lunaire de la NASA.

À l’époque, Biden avait qualifié le partenariat américano-indien de « parmi les plus importants au monde » – un partenariat « plus fort, plus étroit et plus dynamique qu’à aucun autre moment de l’histoire ».





Mais ce voyage a également vu Modi répondre aux questions des journalistes sur les critiques selon lesquelles son gouvernement aurait supervisé une érosion des libertés religieuses, politiques et de la presse en Inde, notamment une augmentation de la violence contre les musulmans de la part des nationalistes hindous. La législation qui vise à accélérer la citoyenneté pour les migrants exclut également les musulmans.

Biden a mis l’accent sur les libertés démocratiques lors des réunions des deux dirigeants à Washington, mais un petit groupe de législateurs démocrates a boycotté le discours de Modi au Congrès en raison de son bilan en matière de droits humains.

Biden et Modi ont également eu des divergences sur la guerre menée par la Russie en Ukraine. L’Inde s’est abstenue lors du vote des résolutions de l’ONU condamnant la Russie et a refusé de rejoindre la coalition mondiale opposée à la guerre. Depuis le début de la guerre, le gouvernement Modi a également considérablement augmenté ses achats de pétrole russe.

Malgré ces inquiétudes, l’Inde reste un élément clé de la stratégie indo-pacifique des États-Unis en raison de sa puissance économique et de sa capacité à fournir des portes commerciales alternatives susceptibles d’affaiblir la domination de la Chine dans la région.

L’Inde fait également partie du Quad, un dialogue de sécurité stratégique avec les États-Unis, l’Australie et le Japon qui vise également à contrer la Chine.

Miller dit que l’Occident espère que l’Inde restera un partenaire dans son opposition à Pékin et craint de trop pousser le gouvernement de Modi sur les droits de l’homme et l’ingérence étrangère à cause de cela.

« L’Inde veut repousser la Chine pour ses propres objectifs là où elle le souhaite », a-t-il déclaré.

« Ne pas avoir l’Inde comme partenaire, même si elle n’est pas un adversaire, serait incroyablement préjudiciable » aux ambitions de l’Occident dans l’ensemble de l’Indo-Pacifique, a-t-il ajouté.

