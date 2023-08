Les allégations de vol sont difficiles à prouver

Il s’agit de la première partie d’une série en trois parties sur le crime organisé dans le commerce de détail. Les histoires examineront les affirmations des détaillants sur la façon dont le vol affecte leur entreprise et les mesures prises par les entreprises et les décideurs en réponse à ce problème. Assurez-vous de vérifier les parties deux et trois plus tard cette semaine.

Marchandise verrouillée antivol sur des étagères avec bouton de service client à la pharmacie CVS, Queens, New York. Lindsey Nicholson | Groupe d’images universelles | Getty Images

Les détaillants ont mis l’accent sur le vol organisé au détail comme une priorité absolue, car de plus en plus d’entreprises accusent le crime d’être à l’origine de la baisse des bénéfices. Mais il est difficile pour les entreprises de mesurer à quel point les biens volés affectent leurs résultats financiers – et encore plus difficile de confirmer leurs affirmations. Plus d’une douzaine de détaillants, dont Cible , Dollar général , Casier à pied et Ulta , a appelé la démarque inconnue, ou plus précisément le vol au détail, comme raison pour laquelle ils ont réduit leurs perspectives de bénéfices ou déclaré des marges plus faibles lors de la publication de leurs résultats en mai et juin. Ces mentions pourraient éclater à nouveau alors qu’une multitude d’entreprises de vente au détail publieront leurs résultats financiers à partir de la semaine prochaine. Beaucoup d’entre eux ont décrit le vol organisé comme un problème à l’échelle de l’industrie qui échappe largement à leur contrôle. Certains détaillants l’ont regroupé avec de fortes remises, des ventes molles et des conditions macroéconomiques comme d’autres facteurs qui ont réduit leurs marges. Bien que le vol organisé soit une réelle préoccupation, il est presque impossible de vérifier les affirmations des détaillants à ce sujet. Les entreprises ne sont pas tenues de divulguer leurs pertes dues à des biens volés, et il s’agit d’une mesure difficile à compter avec précision, ce qui laisse à l’industrie, aux investisseurs et aux décideurs politiques peu d’autre choix que de se fier à leur parole. La montée en flèche des références au crime organisé dans le commerce de détail et le manque de transparence entourant la question surviennent alors que les revendications des entreprises prennent un nouveau poids. Les détaillants et les associations professionnelles utilisent de plus en plus leurs positions pour inciter les législateurs à adopter une nouvelle législation qui leur profite, nuit à leurs concurrents et pourrait affecter de manière disproportionnée les personnes marginalisées, selon des experts en politique.

Qu’est-ce que la démarque inconnue et comment les détaillants la comptabilisent-ils ?

Shrink est un terme de l’industrie de la vente au détail qui fait référence à l’inventaire perdu. Cela peut provenir de divers facteurs, notamment le vol à l’étalage et la fraude des fournisseurs, qui peuvent être difficiles à contrôler. La démarque inconnue peut également être causée par le vol d’employés, les erreurs administratives et les dommages aux stocks, que les détaillants ont plus de pouvoir pour limiter. Les détaillants ont déclaré à plusieurs reprises que le vol organisé avait entraîné une contraction au cours des derniers trimestres. Mais ils détaillent rarement, voire jamais, la part de la perte de stock due au crime et quel rôle ont joué les autres causes. Ils ne divulguent pas non plus leurs pertes totales dues à la démarque inconnue et leur évolution au fil du temps. Cela rend impossible de vérifier si le problème s’est aggravé et à quel point il a été mordu par leurs résultats.

Les entreprises multimilliardaires retiennent généralement des informations qui peuvent sembler peu flatteuses lors des appels de résultats et des communiqués de presse. Ces informations peuvent souvent être trouvées dans des documents soumis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, tels que des rapports trimestriels 10-Q ou des dépôts annuels 10-K. Cependant, les entreprises ne sont pas tenues de divulguer les pertes dues à la démarque inconnue à moins qu’elles ne soient « exceptionnellement importantes » et puissent être considérées comme importantes pour les investisseurs, selon Raphael Duguay, professeur adjoint de comptabilité à la Yale University School of Management. Outre les remises, les promotions et les retours, les pertes dues à la démarque inconnue sont enfouies dans le « coût des marchandises vendues » et n’apparaissent que dans la marge brute d’un détaillant, a déclaré Duguay. Les détaillants répugnent à révéler leurs chiffres de démarque inconnue car ils sont souvent basés sur des estimations et ils devraient être « présomptifs dans leur présentation des chiffres », a déclaré Mark Cohen, professeur et directeur des études sur le commerce de détail à la Columbia Business School. « Et ils ne le seront jamais [disclosed] si les détaillants ont ce qu’ils veulent parce qu’ils ne veulent pas avoir à le signaler », a déclaré Cohen, qui était auparavant PDG de Sears Canada, des grands magasins Bradlees et Lazarus. « Les détaillants ne voudront jamais l’enregistrer à moins qu’ils n’y soient absolument obligés. parce que c’est une marque noire… Cela les fait paraître stupides. »

Le vol au détail est-il vraiment en hausse ? C’est difficile à dire

Lorsque les dirigeants de l’industrie disent que le vol organisé est en hausse, beaucoup s’appuient sur une étude publiée par la National Retail Federation en septembre. Il a trouvé des pertes dues à la démarque inconnue augmenté à 94,5 milliards de dollars en 2021 contre 90,8 milliards de dollars en 2020. En 2021, la plus grande partie des pertes – 37% – provenait du vol externe, selon l’enquête. Il n’y a pas de données concluantes sur les pertes de stocks au cours des dernières années, y compris à partir du premier semestre de cette année, lorsque plusieurs entreprises l’ont désignée comme un problème croissant. L’étude de la NRF est la meilleure estimation que l’industrie puisse faire sur la façon dont la démarque inconnue affecte les entreprises. Mais les données, qui sont anonymisées, recueillies sur le système d’honneur et largement basées sur des estimations, ne sont pas aussi claires qu’il y paraît Les répondants au sondage ont été invités à divulguer leur rétrécissement des stocks en pourcentage des ventes. En moyenne, ce nombre était de 1,4 % en 2021, ce qui est inférieur à la moyenne quinquennale de 1,5 %, selon l’étude.

Produits de beauté verrouillés antivol avec bouton de service client à la pharmacie Walgreens, Queens, New York. UCG | Groupe d’images universelles | Getty Images

La NRF est arrivée aux 94,5 milliards de dollars de pertes en appliquant cette baisse moyenne de 1,4 % au total des ventes au détail déclarées au US Census Bureau en 2021, selon l’étude. Cependant, comme les ventes au détail ont bondi de 17,1 % de 2020 à 2021, le nombre total de sociétés touchées par la démarque inconnue augmenterait naturellement également. De plus, les données du recensement utilisées pour l’étude étaient préliminaires au moment de leur diffusion. Le chiffre final des ventes au détail était inférieur, ce qui rend les pertes de rétrécissement estimées à environ 600 millions de dollars de moins que ce que le NRF avait initialement signalé. Le montant réel que les détaillants américains ont perdu pour se rétrécir en 2021 – et comment ce nombre a changé au fil du temps – n’est pas connu. Les données nationales sur la criminalité du FBI montrent le taux d’infractions de vol a régulièrement diminué entre 1985 et 2020, et ces crimes se produisent majoritairement dans les maisons plutôt que dans les magasins. Cependant, les statistiques du FBI n’incluent pas les données de tous les organismes d’application de la loi, et de nombreux incidents de vol, en particulier ceux qui se produisent dans les points de vente, ne sont pas signalés.

La délicate affaire de compter le vol

Les détaillants ont toujours dû faire face à la démarque inconnue, mais ils se sont longtemps appuyés sur des estimations et des suppositions éclairées pour déterminer comment un article a été perdu. Les détaillants utilisent les schémas de vente, les tendances des stocks, les données historiques et, le cas échéant, des preuves telles que des images de surveillance pour estimer la manière dont les marchandises sont perdues. « Nous savons ce que nous avons accumulé au registre, nous savons ce que nous avons mis sur l’étagère. Lorsque l’anomalie se produit, nous pouvons estimer ou déduire qu’il s’agit d’un vol », a déclaré Cohen, professeur à la Columbia Business School, à CNBC. Target, l’un des rares détaillants à dire combien il a perdu à cause des stocks non comptabilisés, a fait la une des journaux en mai lorsqu’il a déclaré qu’il était sur la bonne voie pour perdre plus d’un milliard de dollars à cause de la démarque inconnue cette année, contre 763 millions de dollars l’exercice précédent. Target a déclaré à plusieurs reprises que le vol organisé au détail alimentait ses pertes d’inventaire. Mais en même temps, le détaillant a reconnu qu’il est difficile de calculer le vol et la réduction globale, ce qui soulève des questions sur la précision avec laquelle il peut estimer l’effet des biens volés sur ses bénéfices.

Marchandises sous clé, pour prévenir le vol dans le magasin Target, Queens, New York. Lindsey Nicholson | Groupe d’images universelles | Getty Images