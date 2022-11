Les allégations de torture se multiplient après l’occupation de Kherson

KHERSON, Ukraine (AP) – Lorsqu’une douzaine de soldats russes ont fait irruption dans la maison de Dmytro Bilyi en août, l’officier de police de 24 ans a déclaré qu’ils lui avaient donné un choix effrayant : Tenez son pistolet ou sa mère et son frère disparaîtraient.

Bilyi a remis son arme aux soldats, qui portaient des mitrailleuses et avaient le visage caché. Mais cela n’avait pas d’importance. Ils l’ont traîné de chez lui dans le village de Chornobaivka, dans le sud de l’Ukraine, jusqu’à une prison de la capitale régionale voisine de Kherson, où il a déclaré avoir été enfermé dans une cellule et torturé pendant des jours, ses organes génitaux et ses oreilles électrocutés.

“C’était comme l’enfer sur tout mon corps”, se souvient Bilyi. “Ça brûle tellement que c’est comme si le sang bouillait… Je voulais juste que ça s’arrête”, a-t-il dit.

Plus de deux semaines après le retrait des Russes de la ville, des récits comme le sien aident à découvrir des sites où des tortures auraient eu lieu à Kherson, que les forces du Kremlin ont occupées pendant huit mois. Cinq chambres de ce type ont été découvertes dans la ville, ainsi qu’au moins quatre autres dans la région élargie de Kherson, où des personnes affirment avoir été confinées, battues, choquées, interrogées et menacées de mort, a indiqué la police.

Les experts des droits de l’homme préviennent que les accusations portées jusqu’à présent ne sont probablement que le début.

« Pendant des mois, nous avons reçu des informations sur la torture et d’autres formes de persécution de civils », a déclaré Oleksandra Matviichuk, responsable du Center for Civil Liberties, un groupe local de défense des droits. “Je crains que d’horribles découvertes à Kherson nous attendent encore.”

L’Associated Press s’est entretenue avec cinq personnes qui affirment avoir été torturées ou détenues arbitrairement par des Russes à Kherson ou connaître d’autres personnes qui ont disparu et subi des abus. Parfois, disaient-ils, les Russes rassemblaient tous ceux qu’ils voyaient – ​​prêtres, soldats, enseignants ou médecins – sans raison particulière. Dans d’autres cas, des Russes auraient été prévenus par des sympathisants qui auraient fourni les noms de personnes soupçonnées d’aider l’armée ukrainienne.

Une fois détenues, les personnes ont déclaré avoir été enfermées dans des cellules surpeuplées, nourries de maigres portions de soupe aqueuse et de pain et obligées d’apprendre l’hymne russe tout en écoutant les cris des prisonniers torturés à travers le couloir. Les détenus auraient été contraints de donner des informations sur des parents ou des connaissances ayant des liens avec l’armée ukrainienne, y compris des noms et des lieux divulgués dans des notes manuscrites.

En tant qu’officier de police avec un père dans l’armée, Bilyi est resté sous le radar pendant plusieurs mois de l’occupation russe, jusqu’à ce qu’il dise que quelqu’un les a probablement avertis. Il a passé quatre jours dans une cellule avec d’autres, en étant extrait pour interrogatoire et décharges électriques.

Les enquêteurs l’ont accusé d’avoir un fusil Kalachnikov – pas seulement un pistolet – et ont fait pression sur lui pour qu’il partage les allées et venues de son père. Puis ils l’ont électrocuté pendant une demi-heure par jour pendant deux jours avant de le relâcher, a-t-il dit.

La police nationale ukrainienne allègue que plus de 460 crimes de guerre ont été commis par des soldats russes dans les zones récemment occupées de Kherson. La torture dans la ville s’est produite dans deux postes de police, un centre de détention géré par la police, une prison et un établissement médical privé, où des matraques en caoutchouc, des battes de baseball et une machine utilisée pour appliquer des décharges électriques ont été trouvés, a déclaré Andrii Kovanyi, attaché de presse pour la police de Kherson.

Quand Igor a été arrêté en septembre du centre d’appels où il travaillait, il a été amené dans une pièce, on lui a ordonné d’enlever sa chemise et de placer ses paumes sur la porte en métal pour augmenter le flux d’électricité et la douleur d’être électrocuté par un étourdissement. arme, dit-il.

Le soldat russe a dit : « Êtes-vous prêt ? Maintenant, tu vas crier comme une chienne… Tu ne sortiras pas d’ici, et nous te tuerons », a déclaré Igor, qui s’est exprimé à la condition que seul son prénom soit utilisé pour protéger son identité.

Le jeune homme de 22 ans, accusé d’avoir fourni aux Ukrainiens des positions militaires russes, a déclaré avoir été choqué par le pistolet dans le dos pendant 2 heures et demie, puis contraint de rester éveillé sur une chaise toute la nuit.

Des images sur son téléphone, vues par l’AP, montrent des grappes de marques circulaires rouges sur toute la longueur de son dos. Il a été libéré au bout de deux jours, mais pas avant d’avoir écrit une lettre fournissant des détails sur un parent de son oncle sur lequel les Russes voulaient des informations.

Documenter les crimes à Kherson sera difficile car aucune autre ville aussi grande n’a été occupée par la Russie depuis si longtemps, a déclaré Brian Castner, conseiller principal en matière de crise à Amnesty International.

“Les preuves doivent être collectées et conservées pour maintenir cette chaîne de possession, de sorte que lorsqu’il y a une justice internationale, les preuves soient étanches et les auteurs puissent être tenus responsables”, a-t-il déclaré.

La police de Kherson enquête et recueille des témoignages. Mais de plus en plus de personnes arrivent chaque jour et le système judiciaire est débordé, ont déclaré des experts locaux des droits.

En mars, l’ami de Dmytro Plotnikov a été arrêté par des Russes alors qu’il se rendait sur la place centrale de Kherson pour faire des courses peu après le début de l’occupation. Plotnikov connaît trois autres personnes qui ont été capturées et relâchées par les Russes, dont l’une avait encore des ecchymoses visibles sur son corps plus d’un mois après avoir été libérée, a-t-il dit.

Mais depuis que les Russes ont quitté Kherson, ce qui le préoccupe le plus, ce sont les Ukrainiens qui ont collaboré avec eux et sont restés.

En mai, le voisin de Plotnikov a publié une photo de sa sœur et son adresse sur un groupe de discussion russe, a-t-il déclaré. Sa sœur est ouvertement pro-ukrainienne, et le voisin l’a accusée de répandre la haine contre le peuple russe, a-t-il dit. Si les Russes l’avaient vu, ils auraient pu venir chez elle et arrêter la famille, a-t-il dit.

La police ukrainienne a parlé à la femme, mais elle reste dans la communauté, a-t-il déclaré.

“Ils devraient être punis”, a déclaré Plotnikov. « J’ai honte que de telles personnes soient là… pourquoi au 21e siècle (pouvez-vous) être torturé pour votre position pro-ukrainienne, pour votre amour de la langue et de la culture ukrainiennes ? Je ne comprends pas.”

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Sam Mednick, Associated Press