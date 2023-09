Les allégations de Russell Brand suscitent des inquiétudes sur les « années 2000 » toxiques du Royaume-Uni

Les limites de l’acceptabilité se sont étendues à la star d’Harry Potter, Emma Watson, quittant le dîner de son 18e anniversaire pour trouver des paparazzi allongés sur le trottoir pour prendre des photos en jupe haute. La chanteuse Charlotte Church a fêté son 16e anniversaire grâce à l’influent DJ de radio Chris Moyles qui lui a proposé à l’antenne de « la conduire à travers la forêt de la sexualité ». Et la meilleure émission humoristique du pays, « Little Britain », regorgeait de blackface et de blagues sur les personnes LGBTQ et les personnes handicapées. Les stars de la série David Walliams et Matt Lucas ont ensuite s’est excusé.

Rien de tout cela ne semble avoir nui à la carrière des personnes impliquées. Aujourd’hui, Fielding présente le « Great British Baking Show », mondialement apprécié. Moyles a une émission éponyme sur Radio X. Et Dyer était jusqu’à récemment une star du feuilleton emblématique britannique « EastEnders ». NBC News a contacté les agents de Fielding et Moyles pour commentaires. Dyer a écrit dans son autobiographie qu’il regrettait sa « blague de mauvais goût », affirmant qu’il n’aurait jamais pensé que le magazine la publierait.

La misogynie manifeste existait dans les années 90 et, bien sûr, avant. Mais ce qui a rendu les années 2000 uniques, c’est leur ton particulier de cruauté et de « nihilisme », selon Ditum. Les magazines pour garçons lancés au cours de la décennie précédente présentaient des femmes légèrement vêtues, mais aussi du journalisme factuel et de l’humour de qualité.

Qu’est ce qui a changé? L’Internet naissant, qui a lancé « une série de contenus non censurés et non modérés dans la vie des gens », a-t-elle déclaré, depuis les téléchargements illégaux de musique et de films jusqu’à la pornographie extrême de style gonzo et la vengeance pornographique.

Puis sont arrivés les réseaux sociaux, déclenchant « une version turbo du sexisme médiatique et tabloïd auquel nous étions déjà habitués en ligne », a déclaré Laura Bates, auteur de « Men Who Hate Women » et fondatrice en 2012 du Everyday Sexism Project.

Des plateformes comme Facebook et Twitter, lancées en 2004 et 2006, « ont permis aux femmes ordinaires, et pas seulement aux célébrités, d’être ciblées par les mêmes humiliations de salope, pression sur l’image corporelle, objectivation et harcèlement sexuel que nous avions vu prospérer hors ligne dans les années 90 ». » dit-elle.

Une version de tout cela se produisait bien sûr aux États-Unis, où des stars comme Britney Spears étaient lorgnées lorsqu’elles étaient adolescentes avant d’être haranguées et détruites par ces mêmes forces. En fait, Ditum attribue une partie de la cruauté culturelle de la décennie à l’événement déterminant de l’Amérique : le 11 septembre.

« Parce qu’une grande partie des industries culturelles sont basées à Manhattan, les attentats du 11 septembre ont eu un effet très direct et traumatisant », a-t-elle déclaré. « Vous avez cet énorme événement cataclysmique auquel personne n’est émotionnellement équipé pour faire face » et « cela alimente ce sentiment vraiment apocalyptique de fin du monde dans la culture des potins. »

Piers Morgan, alors rédacteur en chef du journal The Mirror, était cité dans The Guardian quatre mois plus tard disant que les attaques avaient « concentré mon esprit et m’ont fait réaliser » que les médias n’avaient plus besoin de « sucer » les célébrités. Cela « nous a permis de remettre les célébrités dans leur boîte ».

Dans la pratique, dit Ditum, ce qui s’ensuivit fut moins une ère de contrôle légitime qu’une « célébration nihiliste de la destruction » dans les médias, une époque où le sentiment était : « Le monde a brûlé, et les gens voulaient voir des femmes brûler au sein de ce monde ». .»

Russell Brand est devenu un nom bien connu au Royaume-Uni en tant qu’animateur de l’émission dérivée de télé-réalité « Big Brother’s Little Brother » en 2006. Fichier Shutterstock

La Grande-Bretagne a toujours eu son propre humour risqué, qu’elle exporte souvent aux États-Unis, où des stars comme Brand, qui a fait un bref passage dans des films hollywoodiens, ont choqué son public traditionnellement plus puritain.

« La comédie britannique a toujours été paillarde, torride et clin d’œil », a déclaré Wynter Mitchell-Rohrbaugh, commentateur culturel et podcasteur basé à Los Angeles. « Le public comprend, il n’y pense pas trop, mais quand on aborde les conséquences réelles, les allégations réelles », comme celles formulées contre Brand, « cela pivote et change beaucoup les choses. »

Brand était soutenu non seulement par les radiodiffuseurs et leur public, mais aussi par des politiciens de premier plan désireux de tirer profit de son capital culturel. En 2015, Ed Miliband, alors chef de l’opposition travailliste, avait interviewé Brand dans le cadre de sa campagne électorale, ce qu’il a regretté cette semaine.

Les anciens employeurs de Brand, la BBC et Channel 4, se sont engagés à enquêter sur leurs processus et ont retiré une partie de son travail. (Channel 4 a commandé certaines des anciennes émissions de Brand avant de diffuser l’exposé du week-end dernier contre lui.)

Tim Davie, directeur général de la BBC, a déclaré qu’il enquêtait sur les allégations de la petite amie de Brand, alors âgée de 16 ans, selon lesquelles une voiture de société l’aurait récupérée à l’école et l’aurait emmenée chez la star.

« Cette industrie est définitivement confrontée à des problèmes importants en ce qui concerne un profond déséquilibre de pouvoir dans certains endroits, entre les soi-disant talents, les présentateurs et d’autres personnes travaillant sur les émissions », a déclaré Davie lors d’une séance de questions-réponses avec le personnel publiée par le bureau de presse de l’organisation.

Mais même si le public, les diffuseurs et les célébrités eux-mêmes prétendent avoir surmonté ces mauvais jours, de nombreux acteurs de l’industrie lèvent les yeux au ciel à l’idée que les choses ont considérablement changé.

« Nous savons que l’industrie du divertissement est absolument florissante, et au sein de celle-ci, l’industrie de la comédie est la moins réglementée », a déclaré Stevie Martin, une comédienne qui a participé à des groupes WhatsApp où les femmes se mettent en garde les unes contre les autres contre les prédateurs de l’industrie.

« Il y a si peu de structures » pour protéger les gens, a-t-elle ajouté, « et de nombreuses personnes impliquées dans ces structures ont visiblement détourné le regard ».

Même si le style manifeste de Brand n’est peut-être pas accepté aujourd’hui, Martin et d’autres affirment que la même activité présumée est tout simplement mieux cachée aujourd’hui. Il est plus courant d’entendre parler d’hommes « qui font tout leur possible pour paraître féministes » mais qui agissent ensuite de manière inappropriée en privé, a-t-elle déclaré, « et cela me paraît plus terrifiant ».

Et même si le discours culturel s’est adouci, il y a eu peu de changement en ce qui concerne les indicateurs tels que les taux de condamnation pour viol en Grande-Bretagne, avec des accusations portées dans moins de 2 % des cas signalés, selon l’association caritative Rape Crisis England. & Pays de Galles.

« Nous continuons à aimer, en tant que société, nous accrocher à l’idée que les choses ont changé et s’améliorent constamment », a déclaré Bates. Mais « je pense que nous aurons en grande partie les mêmes problèmes en 2023 ; nous avons juste du mal à les reconnaître lorsqu’ils sont sous notre nez.

Elle a ajouté qu’« il est déconcertant de voir autant de gens parler de la normalisation du sexisme dans les médias dans les années 2000, comme s’il s’agissait désormais d’une époque différente ».