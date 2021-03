Les allégations de harcèlement sexuel de Cuomo sont un test pour les démocrates

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, lors d’une conférence de presse. | Getty Images

Ce qui se passera ensuite montrera à quel point le parti prend ces allégations au sérieux dans une ère post-Trump.

Lorsque la première femme s’est manifestée pour signaler le harcèlement sexuel commis par le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, d’éminents démocrates étaient relativement calmes.

Le sénateur Kirsten Gillibrand (D-NY), généralement un ardent défenseur des survivants, a déclaré seulement que «toute personne a le droit de se faire entendre», avant d’ajouter que «le gouverneur Cuomo a également le droit d’être entendu et il est venu et a nié ces allégations.

Mais la semaine dernière, une deuxième femme, Charlotte Bennett, a rapporté que Cuomo l’avait harcelée. L’ancienne assistante de 25 ans a déclaré au New York Times qu’au printemps 2020, alors que l’État de New York était toujours confronté à sa première vague d’infections à Covid-19, le gouverneur de 63 ans avait commencé à lui poser des questions inappropriées, par exemple si elle le ferait. eu des relations sexuelles avec des hommes plus âgés.

«J’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et se sentait terriblement mal à l’aise et effrayé», a-t-elle déclaré. «Et je me demandais comment j’allais m’en sortir et je pensais que c’était la fin de mon travail.»

Cuomo a nié les allégations, mais a déclaré que certains de ses commentaires pourraient «avoir été interprétés à tort comme un flirt indésirable».

Puis, lundi, une troisième femme, Anna Ruch, a déclaré publiquement que Cuomo avait fait une avance indésirable à son égard lors d’un mariage en 2019 (Cuomo n’a pas encore répondu spécifiquement à cette allégation). Maintenant, d’éminents démocrates de New York comme Gillibrand, le sénateur Chuck Schumer et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez ont appelé à une enquête. Ce qui se passera ensuite montrera comment les démocrates gèrent les allégations d’inconduite sexuelle contre l’un des leurs plus de trois ans après que le mouvement Me Too a commencé à faire la une des journaux, et quelques mois seulement après le départ du président Trump, qui a été accusé d’inconduite sexuelle par plus de 20 personnes. femmes.

«C’est absolument un test pour les démocrates», a déclaré à Vox Debbie Walsh, directrice du Center for American Women and Politics de l’Université Rutgers. «Est-ce que nous maintenons les élus des deux côtés de l’allée au même niveau?»

Dans le même temps, Cuomo a connu une année un peu de montagnes russes en termes d’opinion publique. Sa popularité a augmenté au printemps grâce à ses briefings médiatiques sans fioritures sur les chiffres de Covid-19 de l’État – un contrepoint bienvenu, pour beaucoup, au discours bizarre de Trump sur l’injection de désinfectant. Mais la star politique de Cuomo avait déjà commencé à tomber avant que Bennett ne se présente, certains appelant à sa démission en raison d’allégations selon lesquelles son administration aurait dissimulé les décès de Covid-19 dans les maisons de soins infirmiers de New York.

À ce stade, les démocrates peuvent avoir peu à perdre en soutenant une enquête sur son comportement – ou, du moins, moins à perdre que s’il était un porte-étendard important pour le parti en 2024 et au-delà. En d’autres termes, si Cuomo est un test pour les démocrates, il est peu probable qu’il soit le dernier – ou le plus difficile.

Lindsey Boylan a signalé le harcèlement de Cuomo en décembre. Maintenant, plus de femmes la rejoignent.

Le premier rapport de harcèlement de Cuomo a été rendu public en décembre dernier, lorsque Lindsey Boylan, ancienne conseillère du gouverneur et candidate à la présidence de l’arrondissement de Manhattan, tweeté, « Oui, @NYGovCuomo m’a harcelé sexuellement pendant des années. Beaucoup l’ont vu et regardé.

Boylan a refusé de parler à la presse de son rapport à l’époque, et le bureau du gouverneur a nié l’allégation. Mais mercredi dernier, Boylan a publié un essai sur Medium offrant plus de détails. Dans l’essai, elle dit que le gouverneur l’a soumise à des commentaires et à des comportements inappropriés à plusieurs reprises lorsqu’elle travaillait pour lui entre 2016 et 2018, lui posant à un moment donné un baiser indésirable sur ses lèvres.

Bennett a tweeté en réponse à l’essai de Boylan et s’est ensuite entretenu avec le Times dans un compte rendu publié le week-end dernier. Elle dit que Cuomo a commencé à la harceler l’année dernière, après qu’elle soit venue à Albany pour travailler sur la réponse Covid-19. À un moment donné, elle a déclaré au Times: «Il m’a demandé si je croyais que l’âge faisait une différence dans les relations et il m’a également demandé dans la même conversation si j’avais déjà été avec un homme plus âgé. Bennett a finalement quitté le gouvernement de l’État – et entièrement l’État de New York – et dit que sa colère face au traitement de Cuomo a conduit à sa décision.

Dimanche, Cuomo a publié une déclaration répondant à des questions sur «certaines de mes interactions passées avec les gens du bureau».

«Au travail, parfois, je pense que je suis ludique et que je fais des blagues que je trouve amusantes», indique le communiqué. Cependant, «je comprends maintenant que mes interactions ont peut-être été insensibles ou trop personnelles et que certains de mes commentaires, compte tenu de ma position, ont fait ressentir aux autres des sentiments que je n’avais jamais voulu.» Le gouverneur a également déclaré qu’il soutenait un examen indépendant des allégations.

Puis, dans une interview publiée lundi, Ruch a décrit avoir rencontré Cuomo lors d’un mariage en 2019. Après une conversation apparemment normale, a-t-elle déclaré, les choses ont changé lorsqu’il a mis sa main sur son dos nu, puis lui a touché les joues et lui a demandé s’il pourrait l’embrasser. Le Times a également publié une photo, prise par un ami, de la rencontre.

Cuomo n’a pas encore répondu spécifiquement à l’accusation de Ruch; en réponse à une demande de commentaire de Vox, son bureau s’est référé à la déclaration de dimanche.

Mais avant même que Ruch ne se présente, d’éminents démocrates de New York avaient commencé à s’exprimer. Après que le récit de Bennett soit devenu public, Gillibrand a appelé à «une enquête indépendante, transparente et rapide sur ces allégations graves et profondément préoccupantes». Ocasio-Cortez a également appelé à une enquête indépendante, décrivant les allégations comme «extrêmement graves et douloureuses à lire».

Le procureur général de New York, Letitia James, lance une enquête, selon le Times, et recherche un enquêteur indépendant pour la diriger. Mais au moins un démocrate de New York a appelé à plus – lundi, la représentante de l’État Kathleen Rice est devenue la première démocrate de la législature de l’État à dire que le gouverneur devrait démissionner.

Le temps est venu. Le gouverneur doit démissionner. https://t.co/GjcvuNfpfQ – Kathleen Rice (@RepKathleenRice) 2 mars 2021

D’autres, jusqu’à présent, réservent leur jugement. La chef de la majorité du conseil municipal de New York, Laurie Cumbo, par exemple, a appelé à une enquête cette semaine et a semblé préconiser une approche attentiste.

«Bien sûr, nous pouvons l’annuler, bien sûr que nous pouvons lui demander de démissionner, bien sûr que nous pouvons exiger qu’il démissionne et que nous avançons, mais une fois que nous avons annulé le gouverneur Cuomo, sommes-nous en train de créer, vous savez, ce cycle?» elle a dit au Times. «Comment pouvons-nous faire autre chose que d’annuler ici pour vraiment aller au cœur de la création d’une solution et la compréhension et l’humanité qu’il faut dans un environnement de travail pour résoudre ce problème?»

Ce qui se passera ensuite sera un test de la détermination des démocrates

Jusqu’à présent, rien n’indique que Cuomo démissionnera. Plus probable, peut-être, est que Cuomo pourrait choisir de ne pas se présenter à la réélection pour un quatrième mandat lorsque son troisième est en hausse en 2022.

Mais quoi qu’il arrive, Cuomo est le premier démocrate de haut niveau à faire face à des allégations d’inconduite sexuelle dans l’ère post-Trump. Les politiciens de gauche n’ont pas tardé à critiquer Trump pour ses commentaires sur sa capacité à attraper des femmes «par la chatte», ainsi que pour les allégations selon lesquelles il aurait agressé, harcelé ou autrement violé plusieurs femmes au cours de sa carrière. Ils ont également réagi de manière agressive lorsque Brett Kavanaugh, l’un de ses candidats à la Cour suprême, a été accusé d’agression sexuelle.

Mais les démocrates ont été plus divisés en ce qui concerne les allégations contre des membres de leur propre parti. Lorsque plusieurs femmes se sont manifestées en 2017 pour signaler des attouchements ou des baisers non désirés par le sénateur Al Franken (D-MN), plusieurs sénateurs démocrates, dont Gillibrand et puis-Sen. Kamala Harris (D-CA), l’a appelé à démissionner. Mais Gillibrand, en particulier, a plus tard subi un retour de force politique pour la décision, les donateurs se retirant d’elle.

En 2020, lorsque Tara Reade s’est manifestée pour rapporter que Joe Biden l’avait agressée sexuellement en 1993, les démocrates – y compris Gillibrand – l’ont largement défendu (une tâche facilitée peut-être par le fait que Reade était confrontée à des questions sur ses comptes changeants sur les actions de Biden. ainsi que ses écrits précédents sur la Russie).

Maintenant, Biden est président, les démocrates contrôlent le Congrès et Trump n’est plus à la Maison Blanche ou sur Twitter pour rappeler aux Américains les allégations contre lui. Et ce que les démocrates font à propos de Cuomo sera, dans une certaine mesure, un test du sérieux avec lequel ils prennent les allégations de harcèlement sexuel à une époque où ils sont au pouvoir.

«C’est beaucoup plus facile lorsque l’accusé est Donald Trump», a déclaré Walsh. « Mais quand l’accusé est quelqu’un d’aussi puissant qu’un Andrew Cuomo » – et un démocrate – « où seront-ils sur cette question? »

Il y a aussi la question de savoir si les politiciens démocrates – et les Américains ordinaires – sont toujours attachés aux idéaux de Me Too. Lorsque le mouvement a dominé la discussion grand public en 2017, les allégations de harcèlement sexuel et d’agression contre des personnes célèbres et puissantes ont fait la une des journaux plusieurs fois par jour. Cependant, même de nouvelles allégations sur Trump l’automne dernier ont à peine fait des vagues alors que le pays a enduré une pandémie et une saison électorale où la survie de la démocratie américaine était loin d’être assurée. Et aujourd’hui, alors que les allégations semblent avoir nui à la cote d’approbation de Cuomo – 48% des New-Yorkais ont désapprouvé sa performance dans un sondage publié cette semaine, contre 38% avant que l’allégation de Bennett ne devienne publique – une faible majorité de démocrates dans l’État pense toujours il devrait servir un quatrième mandat.

D’un autre côté, Cuomo était déjà endommagé aux yeux du public lorsque les allégations les plus récentes ont été révélées. Après son regain de popularité printanier (et la publication d’un livre à succès sur sa réponse à Covid-19), il a été mêlé à un scandale le mois dernier en raison d’allégations selon lesquelles son administration aurait couvert toute l’étendue des décès de Covid-19 dans les maisons de soins infirmiers de New York. Il l’a nié, mais certains l’ont appelé à démissionner en raison de ces allégations – après avoir déjà été critiqué pour la politique de son administration consistant à obliger les maisons de retraite à admettre les patients de Covid-19, mettant potentiellement les résidents en danger. Il est certain que toute possibilité d’une élection présidentielle – quelque chose qui a été lancé par certains après sa performance au printemps – semblait fermée.

Ensuite, il y a sa personnalité. Cuomo est peut-être puissant dans la politique new-yorkaise, mais il n’est pas connu pour être charismatique ou charmant. Comme l’a dit Walsh, «les gens ont aimé Al Franken» – ils n’aiment pas nécessairement Cuomo. «Vous n’entendez pas une grande ligne de défense des gens qui disent: » Cela ne correspond pas à qui il est, ce n’est pas l’homme que nous connaissons « » – parce que Cuomo a longtemps été connu comme une sorte d’intimidateur.

Tout cela signifie que les démocrates ne peuvent pas payer un prix politique énorme pour le moment pour recommander une enquête – et, en fonction de ce que cette enquête révèle, pour aller plus loin et demander une démission.

Mais les allégations contre Cuomo ne seront que l’un des nombreux tests des valeurs démocrates dans les mois et les années à venir. Un autre se dessine en Virginie, où le lieutenant-gouverneur Justin Fairfax se présente cette année pour remplacer le gouverneur Ralph Northam, un démocrate dont le mandat se termine. Le deuxième Noir américain à remporter un bureau dans tout l’État en Virginie, Fairfax, 42 ans, a été considéré comme une étoile montante de son parti et arrive deuxième dans certains sondages primaires, derrière l’ancien gouverneur Terry McAuliffe.

Fairfax a également été accusé d’agression sexuelle par deux femmes. Il a déclaré que les expériences étaient consensuelles, mais les femmes ont appelé à une audition législative sur la question, selon le Washington Post.

La primaire démocrate de Virginie aura lieu en juin. Dans une certaine mesure, la manière dont le parti gère la candidature de Fairfax – et les rapports des femmes – peut être un test plus important de son engagement envers les valeurs du mouvement Me Too que ce qui se passe à New York.

Dans l’ensemble, cependant, les démocrates devront s’adapter à une époque où leurs politiciens sont ceux qui sont sous les projecteurs – et il n’y a plus Trump pour détourner l’attention des méfaits qu’ils voudront peut-être cacher. Comme l’a dit Walsh, « C’est un moment de jugement. »