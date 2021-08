Les allégations de harcèlement sexuel d’Andrew Cuomo sont importantes. Voici pourquoi.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes avec des actions qui comprenaient des baisers, des tâtonnements, des câlins et des commentaires inappropriés, selon un rapport très attendu du bureau du procureur général de l’État mardi.

La découverte de la bombe intervient des mois après que le gouverneur a été initialement accusé par trois femmes de harcèlement sexuel ou de contacts sexuels non désirés, accusations qui ont englouti son administration déjà assiégée. Alors que les législateurs des deux côtés de l’allée ainsi que les groupes de défense ont appelé à une enquête à l’époque et sa démission, d’autres, dont Cuomo lui-même, ont minimisé les allégations.

Les accusations vont des baisers non désirés à l’interrogation d’une employée sur sa vie sexuelle, en passant par la sollicitation d’un ancien assistant pour jouer au « strip poker ».

En février, le gouverneur a déclaré dans un communiqué que « parfois je pense que je suis enjoué et que je fais des blagues que je trouve drôles ». Sur Twitter, certains utilisateurs ont suggéré que le comportement du gouverneur était « Ce n’est pas grave. » Certains des critiques conservateurs de Cuomo ont exprimé leur incrédulité qu’un tel comportement puisse causer autant de dégâts. Le commentateur Matt Walsh a déclaré : « Il est accusé d’avoir flirté avec quelques femmes et c’est ce qui le fait tomber. Incroyable. »

Les accusations contre Cuomo doivent être prises au sérieux, disent les experts en violence sexuelle, et la tendance à minimiser de tels comportements montre à quel point ils sont devenus normalisés. Une enquête de 2018 a révélé que 81 % des femmes avaient subi une forme de harcèlement sexuel au cours de leur vie, et les recherches montrent que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est répandu.

Les actes de violence sexuelle se produisent sur un spectre, selon les experts. D’un côté peut être un prédateur en série accusé de viol, de l’autre un patron masculin faisant des commentaires sexuellement suggestifs. Tous les comportements le long du continuum sont nocifs, et la quantité de traumatisme que ressent une personne n’est pas déterminée uniquement par l’endroit où l’acte violent qu’elle a vécu se situe dans un spectre.

« Pour les allégations avec Cuomo, il peut être tentant de penser: ‘Eh bien, ce ne sont que quelques commentaires. Ne peut-elle pas le prendre? Ne peut-elle pas le gérer?’ Une partie de cette attitude défensive peut provenir du fait que la culture est si mauvaise que de nombreux hommes ont probablement fait cela. Et certaines femmes aussi, et il est difficile de nous voir sous cet angle », a déclaré Jennifer Gómez, professeur de psychologie à la Wayne State University.

« Nous avons probablement tous été témoins de ce qui s’est passé … et il est donc difficile pour nous d’accepter que nous ayons fait le mal ou que nous en avons été témoins, et de comprendre ce que cela signifie pour nous-mêmes en tant qu’auteurs, en tant que victimes, en tant que spectateurs. »

L’effet du harcèlement sexuel sur la santé mentale

Le harcèlement sexuel au travail est un problème persistant, a déclaré Laura Palumbo, directrice des communications au National Sexual Violence Resource Center, et peut inclure un large éventail de comportements, y compris des déclarations inappropriées, des gestes obscènes, des comportements méprisants, des blagues sexuellement explicites, des e-mails ou des textes, et objets ou images offensants.

Un rapport de 2018 des National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine a révélé que « le harcèlement sexuel sape les résultats professionnels et éducatifs des femmes ainsi que leur santé mentale et physique ». Des études montrent:

« J’étais tellement confuse, choquée et embarrassée », a déclaré l’une des accusatrices de Cuomo, Anna Ruch, 33 ans, au New York Times. « J’ai détourné la tête et je n’ai pas eu de mots à ce moment-là. » Ruch a déclaré que Cuomo, 63 ans, avait fait une avance non désirée lors d’un mariage à New York en septembre 2019, plaçant sa main sur le bas de son dos, qui était exposé. Quand elle a retiré sa main, a-t-elle dit, Cuomo a attrapé son visage à deux mains et lui a demandé s’il pouvait l’embrasser avant qu’elle ne s’éloigne.

L’ancienne assistante Charlotte Bennett, 25 ans, a déclaré au Times : « J’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et se sentait horriblement mal à l’aise et effrayé. Et je me demandais comment j’allais m’en sortir et j’ai supposé que c’était la fin de mon travail. Bennett a déclaré que Cuomo la mettait mal à l’aise avec des questions sur sa vie sexuelle et si elle envisagerait de sortir avec un homme plus âgé.

L’ancienne assistante Lindsey Boylan a écrit dans un article sur Medium qu’après avoir été convoquée à une réunion avec le gouverneur, « alors que l’ascenseur en fer forgé noir m’emmenait au deuxième étage, j’ai appelé mon mari. Je lui ai dit que j’avais peur de quoi pourrait se produire. » Boylan, 36 ans, a fait les premières allégations sur Twitter en décembre, mais l’histoire n’a guère attiré l’attention nationale. Elle a dit qu’à une occasion, le gouverneur lui a demandé si elle voulait jouer au « strip poker » pendant qu’ils voyageaient dans un avion appartenant à l’État, et à une autre occasion, il lui a donné un baiser indésirable sur les lèvres alors qu’elle quittait son bureau. .

Gómez a déclaré que la recherche montre que le harcèlement sexuel peut nuire à la santé mentale tout aussi gravement qu’une forme discrète et plus violente de violence sexuelle comme le viol.

Gómez a déclaré que certains des comportements de Cuomo peuvent être compris dans le contexte des micro-agressions – les coups persistants et subtils qui affectent les groupes marginalisés, qui, selon les experts en santé publique, peuvent affecter la santé à long terme et contribuer à des taux plus élevés de mortalité et de dépression.

« C’est l’accumulation de ces choses qui sont vraiment nocives, qui sont vraiment éprouvantes », a déclaré Gómez.

L’égalité d’accès aux chances, a-t-elle dit, ne consiste pas seulement à mettre le pied dans la porte. Il s’agit de ce qui se passe lorsque vous êtes à l’intérieur.

« Ce n’est pas seulement l’impact ponctuel des comportements nocifs qu’il est important de reconnaître, c’est la façon dont ces expériences continuent de façonner la vie de la victime au quotidien ainsi que sa carrière et ses moyens de subsistance à long terme », a déclaré Palumbo.

Le problème de la minimisation de certains types de violences sexuelles

Lorsque les gens minimisent ce genre de comportements, ils minimisent l’impact. Sans reconnaître l’impact, disent les experts, la culture ne peut pas changer.

« La minimisation correspond au mythe plus large selon lequel les femmes exagèrent souvent les allégations de harcèlement sexuel et font des » montagnes avec des taupinières « », a déclaré Lilia Cortina, professeure de psychologie et d’études féministes à l’Université du Michigan qui étudie la victimisation des femmes sur le lieu de travail.

« Nous savons d’après les recherches que les mythes spécifiques au harcèlement sexuel servent deux objectifs : le déni et la justification. C’est-à-dire que certains mythes nient qu’un acte répréhensible ait eu lieu, souvent en remettant en question la véracité des rapports des victimes. … Lorsque le déni devient impossible, les mythes justifient harcèlement sexuel, dans de nombreux cas en blâmant la victime.

Comme Boylan l’a dit : « Je sais que certains considéreront mon expérience comme triviale. Nous sommes habitués à ce que des hommes puissants se comportent mal quand personne ne regarde. Mais qu’est-ce que cela dit de nous quand tout le monde regarde et que personne ne dit rien ? »

Les experts disent que toutes les allégations de violence sexuelle doivent être prises au sérieux, peu importe où elles se situent sur le spectre.

« Nous devons examiner nos collègues, nos collègues, nous-mêmes », a déclaré Gómez. « Tant que nous nions l’existence de ces comportements, ou dans ce cas, leur impact… nous ne faisons rien pour rendre le monde plus juste. »

Si vous avez survécu à une agression sexuelle, RAINN offre une assistance via la ligne d’assistance téléphonique nationale contre les agressions sexuelles (800.656.HOPE et online.rainn.org).

