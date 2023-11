Les allégations de génocide à Gaza de Rashida Tlaib suscitent des critiques bipartites

Les Républicains de la Chambre ont introduit deux mesures distinctes pour censurer une démocrate au milieu des critiques multipartites de ses commentaires sur la guerre Israël-Gaza.

Rashida Tlaib, la seule membre palestinienne américaine du Congrès, avait publié une vidéo accusant le président Joe Biden de soutenir le génocide à Gaza.

La Maison Blanche et plusieurs démocrates ont critiqué cette remarque ainsi que d’autres.

Mme Tlaib a déclaré que ses collègues étaient « plus soucieux de me faire taire que de sauver des vies ».

Dans une vidéo publiée vendredi sur les réseaux sociaux, Mme Tlaib s’est directement adressée au président Biden et a appelé à un cessez-le-feu.

Il présente des extraits de M. Biden déclarant son soutien à Israël, suivis d’extraits de morts et de blessés à Gaza et de manifestations pro-palestiniennes à travers les États-Unis.

“Joe Biden a soutenu le génocide du peuple palestinien”, indique le titre à la fin de la vidéo. “Le peuple américain n’oubliera pas.”

La vidéo montre également des gens scandant le slogan « du fleuve à la mer », qui appelle au contrôle palestinien de toutes les terres situées entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée, y compris Israël.

Des groupes juifs comme la Ligue Anti-Diffamation disent que le slogan est un appel à la destruction de l’État d’Israël.

Cette interprétation est contestée par certains militants pro-palestiniens qui affirment que la plupart de ceux qui la scandent appellent à la fin de l’occupation de la Cisjordanie et du blocus de Gaza par Israël, et non à la destruction d’Israël lui-même.

Représentant un district du Michigan qui comprend des parties de Détroit et de Dearborn, Mme Tlaib est l’un des trois législateurs musulmans au Congrès. Elle irrite depuis longtemps les dirigeants des partis et les groupes pro-israéliens avec ses critiques sans faille à l’égard d’Israël.

Pour défendre ses dernières remarques, elle a déclaré que le slogan était « un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine ».

Mais ce commentaire a suscité des critiques de tous côtés, y compris de la part des alliés démocrates de son propre État.

Dans un tweet adressé à Mme Tlaib, le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a qualifié l’utilisation de l’expression de « blessante ».

“Je vous ai soutenu et défendu d’innombrables fois, même lorsque vous avez dit l’indéfendable, parce que je pensais que vous étiez une bonne personne. Veuillez retirer cette remarque cruelle et haineuse”, a écrit Mme Nessel.

Le président du Sénat du Michigan, Pro Tem, Jeremy Moss, un autre démocrate, a déclaré que les commentaires de Mme Tlaib étaient insensibles à l’égard du peuple juif.

Lundi, le républicain géorgien Rich McCormick a présenté une résolution visant à censurer Mme Tlaib pour avoir « appelé à la destruction de l’État d’Israël et promu dangereusement de faux récits ».

Pendant ce temps, d’autres démocrates progressistes du Congrès, comme Pramila Jayapal de Washington, ont refusé de se rallier aux commentaires de Mme Tlaib.

Jon Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré dimanche que l’administration Biden n’était pas d’accord “avec certains de ces messages et avec certains des termes utilisés pour décrire ce conflit”.

Plus de 1 400 Israéliens ont été tués dans les attaques du Hamas le 7 octobre. Depuis lors, plus de 10 000 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza.

L’administration Biden n’a jusqu’à présent pas appelé à un cessez-le-feu, mais elle est devenue de plus en plus prudente dans son langage sur le conflit, car elle cherche à équilibrer des intérêts concurrents.

M. Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’il soutenait le droit d’Israël à se défendre, tout en poussant à des pauses dans les combats pour permettre l’aide humanitaire, la nourriture et l’eau à Gaza.