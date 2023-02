Les allégations de fraude visant le milliardaire indien Gautam Adani provoquent une réaction nationaliste

Un ancien député appelé le rapport de Hindenburg Research, basé à New York, une «conspiration» pour «déstabiliser notre nation». Un ancien solliciteur général de l’Inde l’a qualifié de “gros agression sur l’Inde et les Indiens. Un lieutenant général de l’armée à la retraite appelé c’est la guerre de l’information « classique ».

NEW DELHI – Un rapport cinglant d’une firme de recherche américaine ciblant le milliardaire indien Gautam Adani a provoqué une réaction nationaliste de la part de ses partisans en Inde, qui ont qualifié les allégations de fraude d’entreprise à grande échelle de sa part d’assaut contre le pays dans son ensemble.

Dans un tweet, l’éminent réalisateur indien Vivek Ranjan Agnihotri ajoutée Hindenburg à une liste d’autres entreprises étrangères qui ont été accusées par certains Indiens d’attaquer injustement leur pays. The Organiser, une publication affiliée au groupe hindou de droite Rashtriya Swayamsevak Sangh, suivi costume.

La vague d’indignation nationaliste est survenue après que Hindenburg a publié un long rapport à la fin du mois dernier visant Adani – un proche allié du Premier ministre Narendra Modi et, jusqu’à récemment, l’homme le plus riche d’Asie. Les allégations ont déclenché une vente massive d’actions dans les sociétés d’Adani. Hindenburg a annoncé qu’il avait pris une position courte, ce qui signifie qu’il avait parié que les actions d’Adani chuteraient.

La réaction en Inde reflète en partie à quel point les réputations et les idéologies des politiciens et des entreprises sont devenues étroitement liées ces dernières années.

Le rapport de Hindenburg a accusé le conglomérat d’Adani – qui est actif dans plusieurs secteurs, dont l’énergie et les infrastructures – d’avoir artificiellement augmenté le cours des actions de ses entreprises sur plusieurs décennies en utilisant un réseau de sociétés écrans étrangères liées aux membres de la famille d’Adani. Qualifiant cela de “plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise”, Hindenburg a déclaré que les sociétés d’Adani étaient collectivement surévaluées sur le marché boursier indien de plus de 80%, entraînant une chute des cours des actions de plus de 100 milliards de dollars juste avant une vente prévue de nouvelles actions.