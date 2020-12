FKA Twigs – de son vrai nom Tahliah Debrett Barnett – a porté des accusations à la bombe contre son ex-petit ami Shia LaBeouf.

Le musicien britannique poursuit l’acteur hollywoodien, selon le New York Times, et dans la documentation juridique, FKA Twigs affirme que Shia l’a maltraitée émotionnellement et physiquement.

Voici un aperçu des allégations que la publication déclare que le hitmaker de Thousand Eyes avait faites à propos de la star de The Transformers.

Le New York Times rapporte que FKA Trigs dit que pendant sa relation avec Shia – qui a duré moins d’un an – cette Shia l’attraperait et lui laisserait des ecchymoses.

Ils ajoutent qu’elle avait peur de demander l’aide des autorités en raison de sa préoccupation pour sa carrière et qu’elle pensait qu’elle ne serait pas prise au sérieux.

Dans le procès, déposé à Los Angeles vendredi, il est allégué que Shia a conduit imprudemment dans sa voiture et a enlevé sa ceinture de sécurité alors que FKA Twigs était passager – alors qu’ils revenaient d’un voyage dans le désert.







Elle affirme qu’il a menacé de faire s’écraser le véhicule à moins qu’elle ne dise qu’elle l’aimait.

Une autre affirmation choquante est que Shia a réveillé une fois FKA Twigs à l’intérieur de sa voiture en l’étouffant – ce qui l’a amenée à implorer d’être laissée hors de la voiture.

Elle prétend qu’il s’est garé dans une station-service et qu’elle a ouvert le coffre et a sorti son sac.

FKA Twigs allègue que Shia l’a suivie alors qu’elle s’éloignait avec ses affaires, puis l’avait agressée en la plaquant contre la voiture et en lui criant dessus avant de la forcer à rentrer dans la voiture.

Le procès accuse également Shia de violences sexuelles alors que FKA Twigs allègue que Shia lui a sciemment donné une MST.

FKA Twigs affirme, dans les documents, que l’ancienne enfant star de Disney Shia n’aimait pas qu’elle regarde ou parle à des serveurs masculins et qu’il avait des règles sur la fréquence à laquelle elle devait lui montrer de l’affection avec le toucher et les baisers.

Elle allègue également que l’acteur a gardé une arme à feu près du lit – ce qui l’a amenée à avoir peur de quitter le lit pour aller aux toilettes pendant la nuit au cas où Shia la prendrait pour un intrus.







Shia ne l’a pas laissée porter des vêtements au lit, ce qui les amènerait à rester debout toute la nuit à se disputer – entraînant une privation de sommeil, selon le procès.

Elle allègue qu’il était «à la fois difficile et dangereux» de quitter l’acteur.

La paperasse juridique allègue également que lorsqu’elle a emballé ses affaires pour le quitter l’année dernière, il s’est présenté.

Selon une déclaration d’un témoin, sa femme de ménage, dans le procès, lorsque FKA Twigs ne voulait pas partir avec Shia, il l’a «violemment attrapée», puis l’a prise et enfermée dans une autre pièce tout en lui criant dessus.

Dans le procès, on raconte comment Shia a courtisé FKA Twigs en 2018 lorsqu’elle en a remporté un dans le film principalement autobiographique qu’il a écrit intitulé Honey Boy.

L’auteur-compositeur dit que Shia a gagné sa confiance avec des «démonstrations d’affection exagérées».







En réponse au dépôt légal – que FKA Twigs poursuit pour des dommages non spécifiés – Shia a déclaré au New York Times: « Bien que beaucoup de ces allégations ne soient pas vraies. Je ne suis pas en mesure de défendre aucune de mes actions.

« Je dois à ces femmes l’opportunité de diffuser publiquement leurs déclarations et d’accepter la responsabilité de ce que j’ai fait. En tant que personne en convalescence, je dois faire face à des rappels presque quotidiens de ce que j’ai dit et fait lorsque je buvais. »

Il ajoute: «Il a toujours été facile pour moi d’accepter la responsabilité lorsque mon comportement me reflète mal, mais il est beaucoup plus difficile d’accepter la connaissance que j’ai pu causer une grande douleur aux autres.







« Je ne peux pas réécrire l’histoire. Je ne peux que l’accepter et travailler pour être meilleur à l’avenir. J’écris ceci en tant que membre sobre d’un programme en douze étapes et en thérapie pour mes nombreux échecs. »

Shia a poursuivi: « Je ne suis pas guéri de mon TSPT et de mon alcoolisme, mais je suis déterminé à faire ce que je dois faire pour guérir, et je serai à jamais désolé pour les personnes que j’ai pu blessées en cours de route. »