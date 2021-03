Des personnes en deuil laissent des fleurs sur le site d’un spa ciblé lors des fusillades de mardi soir. Le suspect a déclaré aux autorités qu’il avait eu un ajout sexuel. | Megan Varner / Getty Images

Voici la véritable histoire du terme.

Le lendemain du jour où un tireur a tué huit personnes, dont six femmes asiatiques, dans des spas de la région d’Atlanta, les autorités locales ont déclaré qu’elles avaient un mobile potentiel pour le crime.

Le suspect Robert Aaron Long a déclaré à la police qu’il avait une «dépendance sexuelle», ont déclaré des responsables lors d’une conférence de presse mercredi.

Les spas étaient une «tentation qu’il voulait éliminer», a déclaré le capitaine Jay Baker du comté de Cherokee, en Géorgie, lors de la conférence. « Hier a été une très mauvaise journée pour lui et c’est ce qu’il a fait. » Le suspect avait visité des spas pour des services sexuels dans le passé, a déclaré un ancien colocataire au New York Times, et avait été traité pour ce qu’il a décrit comme une dépendance sexuelle.

Pourtant, l’explication a soulevé une foule de questions, comme la raison pour laquelle les autorités semblaient prendre Long au mot que tuer des personnes d’origine asiatique n’était pas «motivé par la race». Ou pourquoi une fusillade de masse qui a fait huit morts décrit comme la «mauvaise journée» d’un jeune homme blanc. (L’enquête sur les motivations du suspect est en cours, ont déclaré les autorités, et elles ne savent pas encore si les fusillades seront classées comme crime de haine.) Mais parmi ces questions se trouvait également la question de la dépendance sexuelle elle-même – qu’est-ce que cela signifie, et pourquoi semble-t-il se produire si souvent dans les cas de violence contre les femmes?

La dépendance sexuelle n’est «pas un diagnostic officiellement reconnu», Michael Vigorito, thérapeute conjugal et familial et co-auteur du livre Traiter les comportements sexuels incontrôlables: repenser la dépendance sexuelle, a dit Vox. C’est un terme familier, un peu comme «dépression nerveuse».

Cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas avoir de problèmes avec leurs sentiments ou leur comportement sexuels, disent les experts. Mais ces problèmes ne suivent pas nécessairement les schémas d’autres dépendances. Et parfois, dans les cas où quelqu’un a commis du harcèlement, des voies de fait ou d’autres violences, une allégation de dépendance sexuelle peut être un moyen de détourner le blâme. «Si vous avez commis des actes sexuellement répréhensibles, cela devient un moyen de vous décharger de votre responsabilité personnelle», a déclaré à Vox Ian Kerner, un thérapeute conjugal et familial qui travaille souvent avec des patients sur le sexe.

La «dépendance sexuelle» n’est pas un diagnostic clinique

Le terme «accro au sexe» remonte à 1964, lorsque l’auteur William Donner a publié un roman intitulé Les accros du sexe, Dit Vigorito. Mais l’idée de la dépendance sexuelle a commencé à gagner plus d’attention dans les années 1980 avec le travail de Patrick Carnes, conférencier et auteur de livres comme Out of the Shadows: Comprendre la dépendance sexuelle (1983). «Alors que notre société évolue vers une attitude plus ouverte envers l’expression sexuelle, nous considérons toujours la quantité et le type d’activité comme une question de choix personnel», a écrit Carnes. «Pour le toxicomane, cependant, il n’y a pas le choix. Pas le choix. La dépendance est en charge. »

Le terme est devenu de plus en plus populaire au cours des années suivantes, avec une augmentation des cliniques de dépendance sexuelle et des célébrités comme David Duchovny entrant en cure de désintoxication pour dépendance sexuelle. De telles annonces interviennent souvent après, ou parallèlement à des informations sur l’infidélité ou autre mauvaise presse – Tiger Woods, par exemple, aurait cherché un traitement dans une clinique de toxicomanie sexuelle après des rapports publics selon lesquels il avait trompé sa femme.

Quand les gens parlent d’avoir une dépendance sexuelle, ils veulent souvent dire qu’ils ont «une relation problématique et dérégulée avec la sexualité, de sorte qu’ils ont l’impression que le sexe est quelque chose qui est hors de contrôle», a déclaré Kerner. Ils peuvent penser que leur utilisation de la pornographie leur pose des problèmes, par exemple.

Ou ils peuvent simplement ressentir un conflit entre leurs désirs sexuels et d’autres aspects de leur vie. «Ils peuvent avoir un intérêt pour le sexe en dehors de leur relation, mais ils sont dans un accord monogame», a déclaré Vigorito. «Ils peuvent être intéressés par un comportement sexuel particulier qui va à l’encontre de leurs valeurs religieuses ou morales.»

Mais la culpabilité ou la honte autour de la sexualité ne signifie pas que quelqu’un a une maladie. Et contrairement au trouble lié à la consommation d’alcool, par exemple, la «dépendance sexuelle» en soi n’est pas un diagnostic clinique. Bien que le terme puisse être utile à certaines personnes, il peut également créer des idées fausses, a déclaré Kerner. Par exemple, même si les gens se sentent hors de contrôle sur le sexe, ces sentiments ne se comportent pas nécessairement comme les autres dépendances.

Bien que la dépendance à l’alcool ou à d’autres substances puisse entraîner des modifications du cerveau visibles sur les scans, rien ne prouve que ce qui est décrit comme une dépendance sexuelle entraîne de tels changements, a déclaré Kerner. Il n’y a pas non plus de preuve que les gens développent une tolérance au sexe comme ils le font pour les drogues ou l’alcool, ayant besoin de plus en plus pour le même effet. Et il n’y a aucune preuve que les gens subissent un retrait physique du sexe comme ils le font à cause de la drogue ou de l’alcool. «Les gens meurent de retrait», a déclaré Kerner. «Les gens meurent de dépendance. Les gens ne meurent généralement pas de ce qu’ils appelleraient la dépendance sexuelle. »

Cela ne veut pas dire que les personnes qui éprouvent de la détresse liée au sexe ne peuvent pas bénéficier d’un traitement. Lorsque les patients viennent lui dire qu’ils pensent avoir une dépendance sexuelle, «c’est à moi de me demander de quoi ils parlent», a déclaré Vigorito. Dans certains cas, les gens peuvent s’identifier comme des dépendants sexuels en raison de la honte entourant leur orientation ou leurs désirs sexuels: «Il se pourrait qu’il soit plus facile de me considérer comme un accro au sexe plutôt que d’accepter les intérêts sexuels que j’ai», a déclaré Vigorito .

Dans d’autres cas, les personnes peuvent avoir d’autres problèmes de santé mentale qui affectent leur comportement sexuel, comme la dépression, l’anxiété, le trouble bipolaire ou le TDAH. «Les hommes peuvent venir en disant qu’ils ont une dépendance sexuelle parce qu’ils passent plus de temps à se masturber devant des vidéos sexuelles qu’ils ne le souhaiteraient, puis lorsque je fais une évaluation, cela signifie qu’ils souffrent de dépression», a déclaré Vigorito. «Si je traite la dépendance sexuelle, alors je ne traite pas la dépression.»

Ce n’est jamais une excuse pour l’agression ou la violence

Le terme «dépendance sexuelle» peut être particulièrement problématique lorsqu’il est utilisé comme excuse, dans les médias ou ailleurs, pour le harcèlement sexuel ou la violence. Le producteur Harvey Weinstein, par exemple, aurait cherché un traitement pour dépendance sexuelle après que des dizaines de femmes ont publiquement déclaré qu’il les avait harcelées ou agressées sexuellement. Cela a même été présenté au tribunal – l’ami de Weinstein, Paul Feldsher, a témoigné lors du procès du producteur en 2020 que Weinstein était «un accro au sexe» qui «méritait de la compassion». Mais avec Weinstein, l’affirmation de dépendance sexuelle «est devenue une distraction», a déclaré Vigorito. «C’est devenu une défense contre la responsabilité.»

Dans le cas du suspect d’Atlanta, la dépendance sexuelle pourrait également être une distraction par rapport à d’autres facteurs en jeu. Par exemple, l’idée a déjà été utilisée par les autorités pour écarter l’idée que les attaques, qui ont tué six femmes d’origine asiatique, auraient pu être motivées par le racisme.

« Au cours de son entretien, il n’a donné aucun indice indiquant que cela était motivé par la race », a déclaré mercredi le shérif du comté de Cherokee, Frank Reynolds. «Nous lui avons posé cette question spécifiquement et la réponse a été non.»

Mais comme Li Zhou de Vox et d’autres l’ont souligné, le fait que le suspect ait prétendu avoir une dépendance sexuelle ne signifie pas que le racisme n’était pas un facteur. Le fait qu’il ait apparemment ciblé les spas comme des sites de tentation «découle de tropes enracinés sur les spas et les femmes américaines d’origine asiatique, qui ont été présentées comme des êtres hypersexualisés», écrit Zhou.

En effet, les stéréotypes racistes et sexistes sur les femmes asiatiques et asiatiques américaines ont été présents tout au long de l’histoire américaine. En 1875, une loi interdisant aux femmes chinoises d’immigrer aux États-Unis a été élaborée comme nécessaire pour lutter contre la prostitution, Céline Parreñas Shimizu, chercheuse en cinéma et auteure du livre L’hypersexualité de la race, a dit Vox. Culture populaire, de Madame Butterfly à Mlle Saigon, a également présenté à plusieurs reprises au public « cette construction de la femme asiatique comme être sexuellement servile pour les autres », a-t-elle ajouté. Tout au long de l’histoire, «il y a eu cette différence raciale intense qui a été définie à travers un autre type de sexualité perverti qui a été attribué aux femmes asiatiques».

Les fusillades d’Atlanta et leur motivation doivent être comprises dans le contexte de cette histoire plus large. «Quand vous dites que vous avez une dépendance sexuelle et que vous effacez la signification raciale ou la racialisation du sexe, cela efface ce que les femmes américaines d’origine asiatique ont dû affronter dans l’histoire et dans notre société», a déclaré Shimizu.

Dans l’ensemble, les experts disent qu’il n’y a rien de mal à ce qu’une personne s’identifie comme toxicomane si cela l’aide à se faire soigner. Mais lorsque la dépendance sexuelle est utilisée pour expliquer un crime – en particulier quelque chose comme la fusillade à Atlanta – cela peut masquer ce qui se passe réellement.