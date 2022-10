Les allégations de Bill Murray sur le plateau continuent de secouer Hollywood : un regard sur sa longue histoire de querelles de célébrités

Bill Murray a récemment été victime d’un déluge d’allégations d’inconduite sur le plateau.

En avril, la production du film “Being Mortal” de l’acteur de 72 ans réalisé par Aziz Ansari a été interrompue indéfiniment après qu’une employée de production a déposé une plainte accusant Murray de “comportement inapproprié”.

À la suite de la suspension du film, un nombre croissant de célébrités ont parlé de leurs propres expériences désagréables avec Murray.

Dans ses nouveaux mémoires “Dying of Politeness”, Geena Davis a allégué que Murray s’était comporté de manière inappropriée avec elle lorsque les deux ont partagé la vedette dans la comédie policière de 1990 “Quick Change”.

GEENA DAVIS APPELLE BILL MURRAY POUR LE COMPORTEMENT AVEC L’APPAREIL DE MASSAGE: ‘ J’AI DIT NON PLUSIEURS FOIS’

L’actrice a rappelé sa première rencontre avec Murray, qu’elle a décrite comment il avait “insisté” pour utiliser un appareil de massage qu’il appelait “The Thumper” sur elle malgré ses refus répétés.

Davis a également raconté un cas dans lequel la star de “Groundhog Day” lui a crié dessus sur le plateau du film devant “plus de 300 personnes”. Elle a écrit que Murray l’avait mise mal à l’aise lors d’une apparition conjointe dans “The Arsenio Hall Show” lorsqu’il avait essayé de tirer plusieurs fois sur la bretelle spaghetti de sa robe.

Quelques jours après que les allégations de Davis aient été rendues publiques, Rob Schneider a affirmé que Murray “détestait absolument” le casting de “Saturday Night Live” lorsqu’il a animé la série de sketchs comiques de NBC dans les années 90.

“Il n’était pas très gentil avec nous”, a déclaré Schneider à propos de Murray lors d’une apparition à l’émission “The Jim Norton & Sam Roberts Show” de SiriusXM.

Le comique a déclaré que Murray, également un ancien de “SNL”, méprisait particulièrement les acteurs Chris Farley et Adam Sandler. Schneider a déclaré qu’il “détestait vraiment” Adam Sandler et qu’il “regardait juste en ébullition” Chris Farley.

Moins d’une semaine après les affirmations de Schneider, Seth Green a allégué que Murray l’avait suspendu par les chevilles et l’avait laissé tomber dans une poubelle sur le plateau “SNL” en 1981, alors que Green avait neuf ans.

Lors d’une apparition dans l’émission “Good Mythical Morning”, l’acteur a rappelé comment Murray avait fait un “gros tapage” lorsqu’il avait repéré Green assis sur le bras d’un canapé, que la star de “Lost In Translation” avait désigné comme sa chaise.

Après que Green ait refusé de bouger de la chaise, il a affirmé que Murray l’avait pris par les chevilles et l’avait tenu à l’envers. “Il m’a pendu au-dessus d’une poubelle, et il m’a dit : ‘Les ordures vont dans la poubelle'”, a affirmé Green.

BILL MURRAY VU POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LES ALLÉGATIONS DE «COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ»

“Je criais”, se souvient-il, “et j’ai balancé mes bras et agité sauvagement, plein contact avec ses couilles, plein contact. Il m’a laissé tomber dans la poubelle, la poubelle tombe. J’étais horrifié. Je me suis enfui, caché sous la table dans ma loge, et j’ai juste pleuré et pleuré.”

Green a déclaré que les membres de la distribution “SNL” Eddie Murphy et Tim Kazurinsky l’a réconforté dans sa loge après l’incident traumatisant.

“Ils étaient comme, ‘Hé, tout le monde sait que Bill est un con'”, a déclaré Green.

Murray n’a pas commenté publiquement les accusations portées par Davis, Schneider ou Green.

Bien avant les dernières allégations, le lauréat du prix Emmy avait la réputation d’être difficile sur le plateau, selon ses co-stars, et une histoire riche en affrontements avec ses collègues acteurs.

Voici un aperçu de certaines des querelles de célébrités les plus célèbres de Murray:

Chevy Chase

Chevy Chase et Murray en sont notoirement venus aux mains en 1978 lorsque Chase, l’un des membres originaux de la distribution de “SNL”, est revenu en tant qu’hôte invité lors de la diffusion de Murray dans l’émission.

Selon le livre “En direct de New York: une histoire non censurée de Saturday Night Live”, la bagarre dans les coulisses a commencé après que les deux ont commencé à s’insulter, par Page Six.

Murray aurait dit à Chase, aujourd’hui âgé de 79 ans, “Allez f— votre femme, elle en a besoin.” À l’époque, Chase et sa femme d’alors, Jacqueline Carlin, avaient des difficultés conjugales. Chase aurait ensuite raillé Murray à propos de ses cicatrices d’acné, lui disant que son visage ressemblait “à quelque chose sur lequel Neil Armstrong a atterri”.

Le combat a dégénéré en une altercation physique avec le duo échangeant des coups de poing jusqu’à ce qu’ils soient séparés. John Belushi aurait sauté entre Chase et Murray, et l’incident a également été observé par les membres de la distribution Jane Curtin, Laraine Newman et Gilda Radner.

Lors d’une apparition en 2021 sur “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen”, Newman a déclaré que le combat était “très triste, douloureux et horrible”.

LUCY LIU SE RAPPELLE QUE BATTLE AVEC BILL MURRAY SUR LE PLATEAU “CHARLIE’S ANGELS”: “INEXCUSABLE ET INACCEPTABLE”

Cependant, le combat a été la plupart du temps passé sous silence et les comédiens ont continué à jouer ensemble dans le film “Caddyshack” de 1980.

Dans une interview de 2012 avec Empire, Murray a déclaré que le combat découlait du départ brutal de Chase de “SNL”.

“Parce que nous nous sentions tous en colère, il nous avait quittés, et j’étais en quelque sorte l’ange vengeur, qui devait parler pour tout le monde”, a-t-il déclaré. “Mais Chevy et moi sommes amis maintenant. Tout va bien.”

Lucy Liu

Alors qu’il se préparait à tourner “Charlie’s Angels”, Murray aurait a contesté sa co-star Lucy Liu.

Lors d’une interview sur le podcast “Asian Enough”, l’actrice de 53 ans a partagé que lors d’une répétition, Murray a commencé à lui “lancer des insultes” qu’elle a dit “continuer encore et encore”, selon The Hollywood Reporter,

Liu a expliqué qu’elle avait été surprise et a demandé à Murray s’il lui parlait directement.

LE COMBAT DANS LES COULISSES DE BILL MURRAY ET CHEVY CHASE À ‘SNL’ A ÉTÉ ‘DOULOUREUX’ À REGARDER, AFFICHER LES ALUMS DIT

“C’était injuste et c’était injustifié. Certains propos étaient inexcusables et inacceptables, et je n’allais pas rester assise là et accepter”, a déclaré l’actrice.

“Alors, oui, je me suis défendu et je ne le regrette pas.” Liu a poursuivi en disant qu’elle avait vu son ancienne co-vedette lors d’une réunion “SNL”, et qu’il était “parfaitement gentil” avec elle.

“Mais je ne vais pas rester assise là et être attaquée”, a-t-elle ajouté.

Harold Ramis

L’amitié étroite de Murray avec son collaborateur fréquent Harold Ramis a été brisée après que les deux aient eu une dispute créative houleuse sur le tournage de “Groundhog Day”. Le combat a conduit à une brouille entre les deux qui a duré des décennies.

Dans son livre de 2018, “Ghostbuster’s Daughter: Life with My Dad, Harold Ramis”, la fille de Ramis, Violet, a déclaré que les deux n’avaient pas parlé pendant plus de 20 ans, laissant son père “le cœur brisé, confus et pourtant pas surpris par le rejet”.

BILL MURRAY DIT QU’IL A ÉTÉ TROMPÉ DANS “GHOSTBUSTERS II”, PARLE DE L’EXPÉRIENCE “DOULOURANTE” DU TOURNAGE D’UN TROISIÈME FILM

Selon Page six, le duo a pu se réconcilier avant le décès de Ramis en 2014. Un jour, Murray s’est présenté sans prévenir chez Ramis avec une boîte de beignets, a rapporté le point de vente. Alors que Ramis malade ne pouvait plus parler en raison de sa santé défaillante, son ancienne co-star a passé quelques heures chez lui.

Angélica Huston

Murray et Anjelica Huston se sont disputés lorsqu’ils ont partagé la vedette dans “The Life Aquatic with Steve Zissou”.

“La première semaine où j’étais là-bas, nous étions tous dans ce petit hôtel, et il a invité toute la distribution à aller dîner, sauf moi”, se souvient l’actrice dans une interview avec Vulture en 2019. “Et tout le monde est descendu dîner , une petite tête de chien à propos du fait que je n’ai pas été invité, et ils ont tous dit: “Oh, vous savez, nous ne voulons pas vraiment y aller.” C’était pire que tout.”

Huston, maintenant âgée de 71 ans, a déclaré qu’elle était “vraiment blessée” par l’épreuve et a déclaré que lorsqu’ils se sont revus à Florence, Murray a dit à la star qu’elle lui avait manqué.

“J’ai dit:” Tu es plein de s—. Je ne vous ai pas manqué. Il a eu l’air tout confus pendant un moment”, a-t-elle déclaré.

Cependant, Murray a ensuite fait amende honorable avec Huston lorsqu’il a assisté aux funérailles du mari de Huston, Robert Graham, en 2008.

“Il n’aurait pas pu être plus gentil ce jour-là”, se souvient Huston. “Il s’est présenté. Beaucoup de gens ne l’ont pas fait.”

Richard Dreyfuss

« Et Bob ? » de Murray la co-star Richard Dreyfuss l’a qualifié de « tyran ivre » dans un 2019 Yahoo! interview.

“Bill vient de se saouler au dîner,” se souvient-il. “C’était un tyran ivre irlandais, c’est ce qu’il était.”

L’acteur oscarisé a raconté un de ces dîners au cours duquel il a demandé à Murray de lire un changement dans le scénario du film.

“Il a mis son visage à côté de moi, nez à nez. Et il a crié à tue-tête : “Tout le monde te déteste ! Tu es toléré !””, a déclaré Dreyfuss, aujourd’hui âgé de 74 ans. “Il n’a pas eu le temps de réagir parce qu’il s’est penché en arrière et il a pris un cendrier moderne en verre soufflé. Il me l’a jeté au visage de [only a couple feet away]. Et il pesait environ trois quarts de livre.”

“Et il m’a raté. Il a essayé de me frapper”, a allégué Dreyfuss. “Je me suis levé et je suis parti.”