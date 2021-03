JERUSALEM (AP) – Pendant des décennies, Yehuda Meshi-Zahav a été l’un des visages les plus reconnaissables d’Israël, largement respecté pour avoir fondé un service de secours ultra-orthodoxe qui s’est occupé des victimes d’attaques palestiniennes et a comblé le fossé entre les Israéliens religieux et laïcs.

Mais ces derniers jours, Meshi-Zahav a été confronté à une liste croissante d’accusateurs qui disent avoir commis des actes horribles d’abus sexuels sur des hommes, des femmes et des enfants pendant plusieurs décennies.

Le scandale a pratiquement détruit la réputation d’un homme qui a reçu il y a quelques semaines à peine le prix d’Israël, la plus haute distinction civile du pays, pour ses réalisations de toute une vie. Il a également mis en lumière le fléau des abus sexuels dans le monde insulaire de la communauté ultra-orthodoxe d’Israël.

«En ce qui concerne les ultra-orthodoxes en particulier, il existe un code du silence très fort», a déclaré Manny Waks, un défenseur des victimes d’abus sexuels dans la communauté religieuse et lui-même survivant d’abus dans son Australie natale.

«Il y a une mentalité de communauté fermée, nous contre eux. Mettre toutes ces choses ensemble est une recette pour le désastre, dans le contexte des abus sexuels sur enfants en particulier », a-t-il déclaré.

Alors que Meshi-Zahav a nié les allégations, ses accusateurs ont livré des récits similaires. Ils disent que Meshi-Zahav a exploité sa notoriété publique pour molester et exploiter sexuellement des femmes, des garçons et des filles, et que la communauté ultra-orthodoxe l’a protégé d’un mur de silence.

Une victime identifiée par la lettre «N» a déclaré dimanche au quotidien Yedioth Ahronot avoir rencontré Meshi-Zahav pour la première fois en 1996 alors qu’il avait 16 ans et Meshi-Zahav 20 ans son aîné.

«Toutes les personnes proches de lui pendant ces années savaient que j’étais son escorte. Je suis devenu une prostituée au plein sens du mot », a-t-il déclaré.

Meshi-Zahav était autrefois membre d’une secte ultra-orthodoxe radicale qui s’opposait à l’existence d’Israël, croyant qu’un État juif ne pourrait être établi qu’après l’arrivée du Messie. Son point de vue a changé après qu’une attaque de bus dévastatrice en 1989 près de Jérusalem a tué 16 personnes.

L’histoire continue

Meshi-Zahav a rejoint des volontaires qui ont aidé à collecter les restes des victimes, conformément à la coutume juive d’honorer les morts. Il a dit que l’expérience lui avait appris que la douleur de tout le monde était égale.

Ces efforts ont conduit à la formation en 1995 de ZAKA, dont les volontaires ont aidé à identifier les victimes de catastrophes et d’attentats suicides et ont recueilli leurs restes pour un enterrement juif. Au fil du temps, le groupe s’est élargi pour inclure des ambulanciers paramédicaux et a gagné un large respect en Israël.

Meshi-Zahav a reçu de nombreux honneurs et est devenu un symbole de modération dans les relations souvent tendues entre les juifs laïques et ultra-orthodoxes d’Israël.

Il a été invité à allumer une torche de cérémonie lors des célébrations du jour de l’indépendance d’Israël et a récemment imploré les autres membres de la communauté ultra-orthodoxe de respecter les précautions de sécurité contre les coronavirus après la mort de ses deux parents du COVID-19. À l’époque, il a déclaré que les rabbins qui encourageaient les adeptes à ignorer les règles de sécurité avaient «du sang sur les mains».

Au début de ce mois, Meshi-Zahav, 61 ans, a reçu le Prix d’Israël pour l’ensemble de sa carrière. Il a fondu en larmes lorsque le ministre de l’Éducation, Yoav Gallant, a annoncé la nouvelle, affirmant que le prix appartenait aux milliers de bénévoles de ZAKA.

Cette reconnaissance semble avoir été le déclencheur qui a conduit ses accusateurs à se manifester après des années de silence.

Cela a commencé jeudi dernier, lorsque le quotidien Haaretz a publié des récits de six victimes présumées accusant Meshi-Zahav de viol, d’agression sexuelle et de harcèlement.

En réponse, Meshi-Zahav a écrit une lettre disant « ces calomnies sont sans fondement et apparaissent davantage comme des potins et la fermeture de comptes contre moi. » Il a dit qu’il prenait une pause en tant que directeur de ZAKA et a renoncé au prix d’Israël, mais a nié tout acte répréhensible.

Depuis, le filet des témoignages s’est transformé en torrent.

Dimanche, la police israélienne a annoncé que son unité des crimes majeurs, Lahav 433, avait ouvert une enquête officielle. Lundi, les médias hébreux ont rapporté que la police avait enquêté sur des allégations similaires contre lui en 2013, mais avait clos l’enquête faute de preuves.

ZAKA, quant à lui, a publié une déclaration exprimant «le choc et l’étonnement», affirmant que les allégations contre Meshi-Zahav «suscitent une profonde horreur, un choc et un dégoût, à des années-lumière des valeurs qui caractérisent l’organisation».

Les statistiques sur les abus sexuels dans le monde ultra-orthodoxe sont difficiles à obtenir.

Waks, qui dirige le groupe de défense Kol V’Oz, a déclaré que l’estimation générale dans la société israélienne est qu’un garçon sur six et une fille sur quatre ont été victimes d’abus sexuels. Il a dit que rien ne suggérait que les chiffres soient différents dans le monde ultra-orthodoxe.

« Beaucoup d’entre nous diraient qu’il y a des vulnérabilités accrues qui se traduiraient par un nombre accru de mauvais traitements », a-t-il dit. Il s’agit notamment du manque d’éducation sexuelle, de l’incapacité de garder un œil sur les enfants en raison de familles nombreuses et du niveau général de confiance. parmi les adultes des communautés soudées.

Il a qualifié les allégations contre Meshi-Zahav de «choquantes mais pas surprenantes», et a déclaré qu’il espérait qu’elles encourageraient d’autres victimes présumées à se manifester. Il a également exhorté Israël à abolir le délai de prescription dans de tels cas.

Le délai de prescription actuel pour les abus sexuels dans la famille ou avec un membre de la communauté proche, comme un enseignant ou un médecin, est fixé à 20 ans à compter du moment où la victime atteint l’âge de 18 ans. Dans d’autres cas, le délai de prescription pour agression sexuelle est de trois ans. à cinq ans et à 10 ans en cas de viol.

Dans une affaire historique qui a mis en lumière les abus commis dans le monde ultra-orthodoxe, Israël a extradé en janvier Malka Leifer, une ancienne enseignante ultra-orthodoxe recherchée pour 74 chefs d’abus sexuels sur des enfants, vers l’Australie après une longue bataille juridique.

Shana Aaronson, directrice exécutive de Magen for Jewish Communities, un groupe israélien de défense des survivants d’abus sexuels, a déclaré qu’au moins six personnes avaient contacté l’organisation à propos de Meshi-Zahav. Elle a déclaré que les premières accusations avaient fait surface il y a environ six ans.

«La personne n’était plus disposée à en discuter, à aller voir la police ou quoi que ce soit de ce genre», a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que l’éventail des plaintes qui ont fait surface contre Meshi-Zahav «brosse le portrait d’une certaine personnalité de quelqu’un qui était incroyablement confiant dans le fait qu’il allait simplement s’en tirer.

Le ministère de l’Éducation d’Israël, qui décerne le prix d’Israël, n’a pas encore commenté Meshi-Zahav. Mais Miriam Peretz, membre du comité du prix et lauréate du prix d’Israël, s’est prononcée.

«Nous tous, membres du comité, condamnons catégoriquement toute cette horrible chose», a-t-elle déclaré à la chaîne publique israélienne Kan.