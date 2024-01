Les allégations d’abus et de vengeance se multiplient dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre

JERUSALEM — Les abus contre les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ont augmenté depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, ont averti d’anciens détenus et des organisations de défense des droits, un groupe affirmant que les gardiens de prison se « vengent » des détenus pour les atrocités commises par le groupe militant.

Les données compilées par l’association israélienne de défense des droits HaMoked indiquent que le nombre de « détenus pour des raisons de sécurité » – des prisonniers détenus pour des raisons de sécurité nationale – a bondi de 66 %, passant à 8 600 en janvier contre 5 192 en octobre, ajoutant que la majorité sont des Palestiniens. Le service pénitentiaire israélien n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé le nombre de prisonniers.

L’un des détenus de sécurité était Ramzi Abbasi, 30 ans, qui a été arrêté au printemps dernier et accusé de communiquer avec un groupe affilié au Hamas – accusations qu’il nie.

Il a déclaré que la vie dans la prison de Ktzi’ot s’est progressivement dégradée après que 1 200 Israéliens ont été tués et 240 pris en otage lors des attaques multiformes du Hamas contre Israël. Les responsables israéliens affirment qu’une centaine de personnes sont toujours en captivité après que de nombreuses personnes aient été libérées fin novembre dans le cadre d’un échange de prisonniers palestiniens. Plus de 25 000 personnes ont été tuées depuis qu’Israël a lancé son attaque militaire sur Gaza, selon le ministère de la Santé de l’enclave.

« Notre vie est devenue nulle. Nous ne représentions rien pour eux », a déclaré Abbasi, maintenant libéré, dans la cour de sa maison de Jérusalem-Est, surplombant la vieille ville. « Ils nous traitaient moins que les animaux. Battre, maltraiter, torturer, tout ce que vous pouvez imaginer.

Ramzi Abbasi dit qu’il a été torturé dans une prison israélienne et qu’il a été témoin d’autres actes de torture, notamment d’agressions sexuelles. Mo Abbas / NBC News

« J’ai été harcelé sexuellement », a-t-il déclaré, ajoutant avoir également vu des gardes sodomiser ses compagnons de cellule à coups de matraque. NBC News n’a pas été en mesure de corroborer ses allégations.

Les prisonniers étaient régulièrement déshabillés et entassés les uns sur les autres pour le plaisir des gardiens, a-t-il expliqué. “Ils étaient heureux, appréciant ce qu’ils nous faisaient”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’aucun des abus ne semblait viser à obtenir des informations ou des aveux.

Abbasi, un physiothérapeute, a déclaré qu’il avait été libéré en novembre un mois plus tôt, pour faire de la place au grand nombre de détenus arrêtés par Israël après le 7 octobre.

Le service pénitentiaire israélien a déclaré dans une déclaration à NBC News le mois dernier qu’il n’était « pas au courant » des plaintes d’Abbasi et que « pour autant que nous le sachions, aucun événement de ce type ne s’est produit ». Il n’a pas fait de commentaire lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait été libéré.

Le service pénitentiaire a reconnu avoir apporté des changements récents. Dans un communiqué publié peu après les attentats d’octobre, les responsables ont déclaré avoir « décidé de réduire les conditions de vie des prisonniers de sécurité » comme Abbasi.

La nouvelle politique signifie que ces prisonniers « entreraient dans un état ‘verrouillé’ (enfermés dans des cellules), réduiraient leurs déplacements et empêcheraient tout contact avec le monde extérieur », indique le communiqué, ajoutant que les mesures visaient à prendre « en compte la situation sécuritaire exceptionnelle qui prévaut ». dans le pays.”

Les groupes de défense des droits affirment que la désignation de « prisonnier de sécurité » est large et peut s’appliquer à des crimes allant du jet de pierres à la manipulation d’explosifs en passant par l’aide et l’encouragement des terroristes. Le service pénitentiaire israélien n’a pas répondu à une demande de NBC News visant à définir les accusations.

La déclaration a été publiée le 17 octobre, la veille de l’adoption par les législateurs israéliens d’une loi d’urgence autorisant le logement des prisonniers dans des conditions qui autrement seraient considérées comme illégales. Cette mesure a été prolongée par le Comité de sécurité nationale du pays le mois dernier.

Les plaintes d’Abbasi font écho à celles d’autres prisonniers et groupes de défense des droits qui condamnent depuis longtemps le traitement réservé aux détenus par Israël, mais affirment que les conditions de détention se sont détériorées depuis les attaques.

« Ce que nous voyons aujourd’hui dans le service pénitentiaire, c’est une vengeance », a déclaré Tal Steiner, avocat et directeur exécutif du Comité public contre la torture en Israël, une organisation non gouvernementale israélienne qui surveille le traitement des prisonniers palestiniens.

« Il y a un sentiment dans le système que les choses sont plus autorisées – qu’exprimer cette colère à leur égard, cette vengeance, est en quelque sorte autorisé », a-t-elle déclaré, ajoutant que son organisation avait reçu des rapports de prisonniers faisant état d’agressions sexuelles, d’humiliations et de dégradations alors qu’ils étaient en détention. étaient derrière les barreaux.

Tal Steiner, avocat et directeur exécutif du Comité public contre la torture en Israël. Mo Abbas / NBC News

Interrogé sur ces propos, un porte-parole du service pénitentiaire a déclaré que celui-ci « fonctionne conformément aux dispositions de la loi » et que « tous les droits fondamentaux requis sont pleinement appliqués ».

Steiner a déclaré que certaines des mesures pourraient s’expliquer par le fait de devoir gérer davantage de prisonniers, « mais d’autres choses, d’autres phénomènes que nous avons vus… les agressions sexuelles, l’humiliation et la dégradation, à quoi cela sert-il ? Il s’agit tout simplement de gens très en colère et frustrés qui sont capables et autorisés à exprimer leur colère au-delà de ce qu’ils sont censés faire.

Alors que beaucoup ont été arrêtés par la police ou par l’Agence de sécurité israélienne, le service de sécurité intérieure connu sous le nom de Shin Bet, un nombre croissant de Palestiniens ont également été arrêtés par l’armée du pays.

Les détenus des Forces de défense israéliennes dans la bande de Gaza interrogés par NBC News après leur libération le mois dernier ont déclaré avoir été battus ; privés de nourriture, d’eau et de toilettes ; et soumis à des traitements cruels et humiliants, comme être déshabillés, exposés au froid et privés de sommeil. Ils ont déclaré avoir été interrogés sur l’emplacement des tunnels du Hamas.

“J’ai été tellement battu que je voulais juste mourir”, a déclaré l’un d’eux, Khamis Albardini, 55 ans, fondant en larmes alors qu’il était soigné avec d’autres détenus pour les blessures qu’ils accusaient leurs ravisseurs d’avoir infligées. NBC News a été témoin de profondes entailles sanglantes autour de leurs poignets et un médecin a déclaré que certains avaient des os fracturés. Albardini n’a été accusé d’aucun crime.

NBC News n’a pas pu vérifier leurs affirmations de manière indépendante. Mais des images des réseaux sociaux circulant depuis le 7 octobre et vérifiées par NBC News montraient des forces israéliennes gardant des détenus les yeux bandés, nus ou presque nus, et dans certains cas les frappant.

L’armée israélienne a déclaré dans plusieurs déclarations qu’elle traitait les détenus « conformément au droit international » et demandait souvent aux suspects de se déshabiller pour fouiller leurs vêtements et s’assurer qu’ils ne dissimulaient pas de gilets explosifs.

Abbasi, l’ancien détenu de sécurité, a déclaré qu’à sa sortie de prison en novembre, il pesait près de 29 livres de moins et avait trois côtes cassées.

Les cicatrices psychologiques demeurent.

« Chaque jour, je rêve de la prison », dit-il. « Ils pensent qu’ils vont nous briser en nous faisant ça ; non, nous sommes incassables. Mais en fin de compte, nous sommes des humains. La nuit, je rêve et je me souviens de tout ce qu’ils m’ont fait. Je ne peux pas oublier ce qui m’est arrivé.

Finalement, il a déclaré qu’il aimerait voir ses tortionnaires punis, mais a reconnu que les chances semblaient faibles.

Sur les 1 400 plaintes pour torture déposées entre 2001 et 2022 contre les services de sécurité israéliens, seules trois ont donné lieu à des enquêtes criminelles et aucune n’a donné lieu à une seule inculpation, selon le Comité public contre la torture en Israël.

Les décès en détention ont également augmenté. Au cours des trois mois écoulés depuis le 7 octobre, au moins sept personnes sont mortes dans les prisons israéliennes, contre deux ou trois par an avant les attaques, a déclaré Steiner, directeur exécutif de l’ONG, citant des données accessibles au public.

Abdel Rahman Al Bahsh assis avec des membres de sa famille. Bahsh est mort dans une prison israélienne le jour du Nouvel An. Avec l’aimable autorisation de la famille Bahsh

Abdel Rahman Al Bhash, 23 ans, est décédé le jour du Nouvel An dans la prison de Megiddo, où il purgeait une peine de trois ans de prison pour « tir sur des personnes, contact avec une organisation hostile, crimes militaires et lancement d’un objet destiné à mettre le feu ». » selon le service pénitentiaire israélien.

Les autorités n’ont pas encore donné d’explication sur la mort de Bhash et n’ont pas non plus remis son corps à ses parents, mais l’administration pénitentiaire a déclaré que les circonstances de sa mort “seraient réexaminées”.

Le père de Bhash, Bassim, a déclaré qu’après avoir parlé avec certains compagnons de cellule de son fils qui lui avaient parlé des coups et de la famine, il était convaincu qu’il était mort aux mains de ses geôliers.

«Je sentais que quelque chose n’allait pas. Je l’ai senti crier mon nom et me dire : « Mère, j’ai faim, viens, mère » », a déclaré la mère de Bhash, Sameera. “Je pouvais le sentir torturé.”

Tous deux restent sceptiques quant à savoir s’ils connaîtront un jour toutes les circonstances entourant la mort de leur fils.

Pour Steiner, l’inquiétude est qu’Israël crée des opposants plus déterminés en traitant mal les prisonniers, suscitant ainsi une nouvelle génération de terroristes potentiels.

« Ce qui me préoccupe, c’est que ce que nous voyons est un Guantanamo israélien », a-t-elle déclaré, faisant référence à la base américaine à Cuba où des suspects de terrorisme originaires de pays étrangers sont détenus depuis plus de 20 ans.

« Ce genre de phénomène se répercutera dans les années à venir », a-t-elle ajouté. « Les gens qui ont été torturés se radicalisent. »