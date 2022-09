Les allégations croissantes de persécution chrétienne en Inde sont portées devant la Cour suprême du pays

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des informations faisant état d’une persécution croissante des chrétiens en Inde sont parvenues à la Cour suprême du pays, qui a ordonné la semaine dernière à huit États indiens de vérifier les revendications des groupes chrétiens qui ont déposé une demande de protection.

La pétition, qui a été déposée par l’archevêque Peter Machad, le National Solidarity Forum et l’Evangelical Fellowship of India (EFI), a noté environ 500 attaques signalées contre des chrétiens en 2021 et environ 200 attaques au cours des cinq premiers mois de 2022. Les chrétiens ont plaidé à la fois pour une enquête fédérale et pour la protection policière des églises.

Le gouvernement indien a rejeté ces affirmations comme étant fondées sur “des faits à moitié cuits et égoïstes et des articles et rapports égoïstes… basés sur de simples conjectures”, et a spéculé sur “un programme oblique caché” conduisant les pétitionnaires, selon le Temps de l’Hindoustan. Avant de rendre un jugement, la Haute Cour a donc ordonné aux secrétaires en chef de huit États indiens de compiler des informations sur les incidents et d’envoyer leur rapport au ministère fédéral de l’Intérieur dans un délai de quatre mois.

La pétition des chrétiens en Inde intervient au milieu d’attaques croissantes contre eux de la part de groupes hindous d’extrême droite, alors que plusieurs États indiens ont adopté des lois dites “anti-conversion”. Ces lois visent apparemment à empêcher la conversion forcée d’une religion à une autre, mais les critiques affirment qu’elles sont utilisées pour violer la liberté de religion garantie par la Constitution indienne.

UN ÉVÊQUE INDIEN DÉNONCE LA « SAISON OUVERTE » CONTRE LES CHRÉTIENS ALORS QUE LES ÉTATS PASSENT DES LOIS « ANTI-CONVERSION »

Un rapport publié Le 13 décembre 2021, la commission de la liberté religieuse de l’EFI a affirmé que les discussions continues du gouvernement sur la loi anti-conversion avaient enhardi les justiciers anti-chrétiens et créé “une atmosphère de peur et d’appréhension” au sein de la communauté chrétienne en Inde.

Avec 80% de la population, la grande majorité des 1,4 milliard d’habitants de l’Inde sont hindous et plus de 10% sont musulmans. Il y a environ 30 à 70 millions de chrétiens en Inde – une minorité d’environ 5% – mais le gouvernement ne publie pas de statistiques précises sur sa population chrétienne, selon une organisation humanitaire internationale à but non lucratif. Voix des Martyrs.

Dans le guide de prière il publie chaque année, Voice of the Martyrs, qualifié l’Inde de pays “hostile”, où “des informateurs nationalistes hindous vivent dans presque tous les villages et rendent compte des activités des chrétiens, entraînant des attaques et des arrestations”.

Selon l’organisme de surveillance de la persécution, les églises chrétiennes en Inde sont soumises à la démolition ou à l’incendie criminel, les services de culte sont interrompus, les Bibles sont confisquées et les pasteurs ont été battus, emprisonnés ou même tués. Le clergé qui fait face à des problèmes juridiques fait souvent face à des accusations de conversion chrétienne forcée qui s’avèrent plus tard fausses.

LE CHRISTIANISME DIMINUE RAPIDEMENT AUX NOUS, SUR LE RYTHME POUR DEVENIR UNE RELIGION MINORITAIRE DANS DES DÉCENNIES : ÉTUDE

Dans une interview avec Fox News Digital l’année dernière, Mgr Joseph D’Souza a déclaré qu’il était préoccupé par l’image de l’Inde dans le monde en raison de l’escalade des attaques contre les chrétiens.

D’Souza, qui est archevêque de l’Église anglicane du Bon Pasteur de l’Inde, a déclaré que c’était “devenu une saison ouverte pour les attaques contre les minorités chrétiennes” dans le pays.

“Il ne s’agit pas en fin de compte des chrétiens et de la communauté chrétienne de l’Inde”, a déclaré D’Souza. “Il s’agit en fin de compte des droits de la basse caste et des intouchables.”

Notant l’attrait que le christianisme a pour les exclus de la société, il a déclaré qu’il considérait les attaques en cours comme un effort concerté “d’une élite hindoue de caste supérieure qui ne veut pas que ces personnes exercent leurs droits, y compris le droit de croire ou de ne pas croire ; rester dans le système des castes ou ne pas rester dans le système des castes.”

LE FORUM CHRÉTIEN DEMANDE AUX ÉVÊQUES D’INDE DE PRENDRE POSITION CONTRE LA CROISSANCE DE LA VIOLENCE ANTI-CHRÉTIENNE

Todd Nettleton, chef des relations avec les médias pour Voice of the Martyrs, n’a pas été surpris que le gouvernement indien ait rejeté les allégations de persécution chrétienne, expliquant à Fox News Digital comment le Premier ministre indien Narendra Modi est sorti de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), qui est l’une des principales organisations nationalistes hindoues de l’Inde.

Nettleton doute que Modi admette la persécution chrétienne dans son pays, notant que les membres de son propre gouvernement ont appelé l’Inde “Hindustan” ou “terre des hindous”.

“Les lois anti-conversion sont une partie de l’histoire”, a déclaré Nettleton. “Mais même sans lois ou sans que le gouvernement sanctionne officiellement les chrétiens, tout hindou radical qui attaque un chrétien sait qu’il agit conformément aux souhaits du gouvernement et sait qu’il ne fera probablement pas face à une poursuite féroce et motivée pour ses crimes.”

Nettleton a déclaré que son organisation avait également reçu des informations sur “un réseau national anti-missionnaire” qui distribue des cartes avec un numéro de téléphone à quiconque peut appeler s’il est témoin d’une activité missionnaire chrétienne. “Ensuite, ils envoient des gens pour créer des ennuis aux chrétiens qui font de l’évangélisation – des ennuis juridiques ou des menaces physiques”, a-t-il ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il est difficile de prédire la réponse finale de la Cour suprême indienne à la requête des chrétiens, a déclaré Nettleton. “Il y a une telle attitude au sein du gouvernement contre le christianisme, contre tout autre chose que l’hindouisme. Donc, vous espérez que la Cour suprême suivra la loi et défendra la liberté religieuse, mais il est difficile d’avoir super espoir quand on voit tout ce qui se passe. en Inde.”