Les aliments ultra-transformés pourraient augmenter le risque de diabète de type 2, selon une étude

Pouvez-vous dire quels ingrédients ont été utilisés dans votre déjeuner d’aujourd’hui ? Selon une nouvelle étude, le fait de pouvoir identifier facilement le contenu de votre repas peut avoir une incidence sur votre risque de développer un diabète de type 2.

Les aliments emballés, les sodas, les chips, les hot dogs, les nuggets de poulet et les glaces font tous partie de la catégorie des aliments ultra-transformés, qui peuvent contenir des dizaines d’additifs synthétiques tels que des conservateurs, des émulsifiants et des colorants artificiels. Et le rapport montre que ces aliments peuvent avoir un impact important sur la santé.

Des chercheurs ont analysé la consommation d’aliments ultra-transformés et le développement du diabète de type 2 chez plus de 300 000 personnes de huit pays européens pendant une moyenne de 10,9 ans, selon l’étude publiée lundi dans The Lancet Santé régionale – Europe.

Pour chaque augmentation de 10 % de la quantité d’aliments ultra-transformés dans l’alimentation d’une personne, l’équipe a constaté qu’il y avait un risque accru de 17 % de développer un diabète de type 2, selon les données.

Les scientifiques ont également constaté que réduire la quantité d’aliments ultra-transformés que vous consommez peut réduire le risque, selon l’étude.

L’étude est observationnelle, ce qui signifie que même si les chercheurs peuvent montrer un lien entre le niveau de transformation des aliments et le risque de diabète de type 2, ils ne peuvent pas dire que l’un cause l’autre, a déclaré le Dr Nerys Astbury, professeur associé de régime alimentaire et d’obésité au Nuffield Department of Primary Health Care Sciences de l’Université d’Oxford, dans un communiqué.

Toutefois, les résultats de l’étude la plus récente s’ajoutent à un ensemble de preuves montrant que la consommation accrue d’aliments ultra-transformés est associée à de nombreux problèmes de santé, a déclaré Astbury, qui n’a pas participé à la recherche.

Pourquoi les aliments ultra-transformés peuvent être préoccupants

Vous pouvez savoir quand vous avez un aliment ultra-transformé dans votre panier, car il combine plusieurs ingrédients – dont beaucoup que vous n’utiliseriez pas en cuisine à la maison – et a subi beaucoup de transformation, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Samuel Dicken, scientifique clinicien à l’University College de Londres.

« Les aliments ultra-transformés sont partout », a déclaré Dicken par courriel. « Ils sont très accessibles, bon marché, pratiques et font l’objet d’une promotion importante. »

« Les exemples incluent les boissons sucrées, les plats préparés, les snacks salés (comme les chips), les céréales pour petit-déjeuner et les alternatives à base de plantes », a-t-il ajouté. « On peut souvent les identifier grâce à une longue liste d’ingrédients sur l’emballage, avec beaucoup de marquage coloré, et certains d’entre eux avec des allégations nutritionnelles/de santé telles que faible en matières grasses ou riche en fibres. »

Les chercheurs n’ont pas été en mesure de dire avec certitude pourquoi les aliments ultra-transformés sont associés à un risque plus élevé de diabète de type 2, mais il existe quelques hypothèses.

Par exemple, « ils ont tendance à être riches en calories par rapport au poids de la nourriture, ce qui signifie que vous mangez plus de calories avant de vous sentir rassasié », a déclaré Dicken.

« Nous savons également qu’une augmentation de la masse grasse corporelle (due à un excès de calories) augmente le risque de diabète de type 2. Lorsque nous avons pris en compte le poids corporel, une augmentation du rapport taille/taille (augmentation de la graisse abdominale) expliquait potentiellement près de la moitié de l’association », a-t-il ajouté.

L’étude ne peut pas prouver une relation causale entre les aliments et le risque de diabète de type 2, et les auteurs ont reconnu qu’il existe des limites et un besoin de recherches supplémentaires, a déclaré Sarah Gallo, vice-présidente principale de la politique des produits à la Consumer Brands Association, qui est une association commerciale américaine pour les fabricants de biens de consommation emballés.

« Diaboliser les aliments prêts à être vendus pourrait limiter l’accès aux aliments nutritifs et les inciter à les éviter, ce qui entraînerait une diminution de la qualité de l’alimentation, un risque accru de maladies d’origine alimentaire, un gaspillage alimentaire plus important et des disparités en matière de santé exacerbées », a-t-elle déclaré. « Les fabricants des marques américaines les plus appréciées par les consommateurs sont plus proches que toute autre industrie et s’engagent à protéger l’accès à des aliments nutritifs, abordables, pratiques et sûrs. »

Que manger à la place

Les principaux responsables qui semblent être à l’origine du lien entre les aliments ultra-transformés et le diabète de type 2 sont les boissons sucrées, les aliments transformés à base d’animaux et les collations salées telles que les chips de pommes de terre, a déclaré Dicken.

Lorsque vous allez acheter votre déjeuner, il recommande de remplacer le soda par de l’eau et les chips par des fruits ou un mélange montagnard non salé, a-t-il déclaré.

Il est également important de noter que tous les processus de transformation ne sont pas identiques, a déclaré le Dr Hilda Mulrooney, maître de conférences en nutrition et santé à la London Metropolitan University. Elle n’a pas participé à la recherche.

« En réalité, tous les aliments sont transformés à un certain degré. Cueillir une pomme sur un arbre est une forme de transformation », a-t-elle déclaré dans un courriel. « La transformation est souvent bénéfique car elle contribue à garantir la sécurité des aliments et à prolonger leur durée de vie, réduisant ainsi le risque qu’ils périment et provoquent une intoxication alimentaire. C’est le degré de transformation qui est remis en question. »

Pour évaluer le degré de transformation des aliments que vous mangez, elle recommande de réfléchir à leur degré de ressemblance avec les ingrédients de départ.

« Il est bon de commencer par examiner les étiquettes des aliments. Si le produit final ne ressemble pas à l’aliment de départ et contient une longue liste d’ingrédients, il est alors susceptible d’être ultra-transformé », a déclaré M. Mulrooney par courriel.

Idéalement, vous souhaitez maximiser la quantité d’aliments que vous mangez et qui sont similaires à leurs ingrédients de départ, a-t-elle déclaré.

« Si vous n’êtes pas sûr de la quantité d’aliments ultra-transformés que vous consommez, il peut être utile de noter vos apports pendant quelques jours », a ajouté Mulrooney. « Si vous constatez que vous en mangez beaucoup, il peut être utile de procéder à quelques changements pour rééquilibrer votre alimentation en vous détournant des aliments ultra-transformés et en vous tournant vers des aliments et des boissons plus naturels et moins transformés. »

N’oubliez pas non plus que l’alimentation n’est pas le seul facteur qui contribue au risque de diabète, a-t-elle ajouté. Votre niveau d’activité, le temps que vous passez assis, la quantité de sommeil que vous obtenez, votre niveau d’hydratation et vos habitudes de consommation de tabac et d’alcool jouent également un rôle.