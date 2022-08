Les aliments ultra-transformés peuvent aggraver l’anxiété : étude

De nouvelles recherches ont révélé que les personnes qui mangent des repas ultra-transformés ont une plus grande anxiété et plus de “journées mentalement malsaines” que celles qui n’en mangent pas.

Alors que les aliments ultra-transformés (UPF) sont abordables et prêts à manger, ils contiennent peu ou pas d’aliments entiers car ils sont fabriqués à partir d’huiles, de graisses, de sucres, d’amidons et d’isolats de protéines produits industriellement. Les impacts du groupe alimentaire sur la santé physique d’une personne sont bien documentés, mais auparavant, il y avait peu de données sur leur impact sur la santé mentale des gens.

Une nouvelle étude de la Florida Atlantic University publiée dans la revue Public Health Nutrition a échantillonné plus de 10 000 adultes aux États-Unis pour mesurer le lien entre la consommation de FPU et les symptômes de santé mentale.

Les chercheurs ont utilisé un échantillon représentatif de l’enquête nationale américaine sur la santé et la nutrition entre 2007 et 2012, s’installant sur 10 359 participants adultes sans antécédents de consommation de drogue.

Ils ont également utilisé la classification des aliments NOVA largement utilisée, qui a été récemment adoptée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

NOVA classe les aliments et les boissons en quatre groupes : les aliments non transformés ou peu transformés, les composants culinaires transformés, les aliments transformés et les aliments ultra-transformés en fonction de leur mode de transformation.

Les chercheurs ont cherché à savoir si les personnes qui mangeaient des quantités plus élevées d’UPF étaient plus susceptibles de souffrir de dépression modérée, de jours de mauvaise santé mentale et d’anxiété par mois.

Ils ont constaté que, par rapport à ceux qui en consommaient le moins, les personnes qui consommaient le plus d’UPF présentaient des augmentations statistiquement significatives des symptômes négatifs de santé mentale.

Le groupe consommant le plus était également le moins susceptible de déclarer qu’il n’y avait pas de jours où ils n’avaient pas vécu de jours mentalement malsains ou anxieux.

Les chercheurs de l’étude affirment que les résultats de cette étude sont généralement applicables à tous les États-Unis ainsi qu’à d’autres pays occidentaux ayant des niveaux similaires de consommation d’aliments ultra-transformés.

Les Canadiens consomment près de la moitié de leurs calories quotidiennes à partir d’aliments ultra-transformés, selon une étude de 2017 menée par l’Université de Montréal.

Il a également découvert que les enfants âgés de neuf à 13 ans consommaient le plus du groupe alimentaire.

“Plus de 70% des aliments emballés aux États-Unis sont classés comme aliments ultra-transformés et représentent environ 60% de toutes les calories consommées par les Américains”, a déclaré Eric Hecht, co-auteur de l’étude dans un communiqué.

“Compte tenu de l’ampleur de l’exposition et des effets de la consommation d’aliments ultra-transformés, notre étude a des implications cliniques et de santé publique importantes.”