Les aliments ultra-transformés chez les enfants sont liés à l’asthme et aux allergies pédiatriques

Des niveaux accrus de fructose, de boissons gazeuses et de consommation de sucre libre peuvent être associés à un risque plus élevé d’asthme, de rhinite allergique et d’allergies alimentaires chez les enfants, ont rapporté des chercheurs dans Allergologie et immunologie pédiatriques.

La revue systématique a évalué les preuves d’une association potentielle entre la consommation d’aliments ultra-transformés (UPF) et les résultats allergiques, notamment l’atopie, l’asthme, la respiration sifflante, la rhinite allergique, l’allergie alimentaire et la dermatite atopique.

Une recherche documentaire a été réalisée le 15 juin 2023 dans les bases de données PubMed, Scopus, EMBASE, CINAHL, Scielo.br et Google Scholar pour les études menées sur des humains avec des données originales et qui ont pris en compte l’exposition à l’UPF chez les femmes enceintes et allaitantes et les enfants.

Les chercheurs ont examiné 21 cohortes (26 études) sur les résultats en matière d’allergie, 16 études sur le microbiome intestinal et 3 études sur les effets de l’UPF sur le système immunitaire.

« Les données existantes soulignent l’importance des choix alimentaires, en particulier pendant la grossesse et la petite enfance, dans le développement des maladies allergiques, suggérant l’importance d’une intervention dès la petite enfance.

Les recherches ont montré des différences dans la composition du microbiome et le métabolisme chez les individus qui consommaient des niveaux élevés d’UPF par rapport à ceux qui en consommaient de faibles niveaux. Les UPF associés aux changements du microbiome comprennent les boissons sucrées, les boissons artificiellement sucrées et les viandes transformées. Une consommation accrue d’UPF a également été associée à des niveaux élevés de marqueurs inflammatoires tels que la protéine C-réactive, l’interleukine (IL)-6 et l’IL-8.

Des études ont montré que la consommation maternelle de fructose et de sucres libres pendant la grossesse était associée à un risque accru d’asthme chez l’enfant. La consommation de boissons gazeuses pendant la grossesse a été associée à une prévalence accrue d’asthme chez l’enfant et de rhinite allergique chez l’enfant. La consommation d’aliments pour bébés du commerce pendant la petite enfance a été associée à des allergies alimentaires confirmées par provocation orale (POA) chez les enfants.

D’autres recherches ont montré qu’une consommation accrue de boissons à base de fructose et de jus de fruits était associée à une augmentation des symptômes allergiques autodéclarés et de la prévalence de l’asthme chez les enfants et les adolescents. Une consommation accrue d’aliments riches en glucides a été associée à une aggravation de l’asthme chez les enfants.

Il a été rapporté qu’un régime alimentaire restreint en glutamate monosodique pendant une semaine chez les enfants était associé à une amélioration chez les personnes atteintes de dermatite atopique. La consommation de glutamate monosodique a également été associée à l’asthme, à la rhinite allergique et à la dermatite atopique chez les enfants.

De plus, l’exposition aux produits finaux de glycation avancée (AGE) peut être associée à la dermatite atopique, à la rhinite allergique, à l’asthme, à l’allergie alimentaire et à la sensibilisation. Les chercheurs ont trouvé une association entre une consommation plus élevée d’AGE et une augmentation des risques de respiration sifflante, de troubles du sommeil dus à la respiration sifflante et de respiration sifflante nécessitant la prise de médicaments sur ordonnance chez les enfants.

Les limites de ces études sont notamment l’absence de résultats vérifiés par des cliniciens ou prouvés par l’OFC dans certaines études, et de nombreuses études n’ont pas utilisé de questionnaires validés ni de procédures standardisées. En outre, les informations sur les facteurs de confusion tels que l’indice de masse corporelle et les comorbidités n’étaient souvent pas disponibles.

