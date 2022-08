Les aliments qui vous gardent hydraté

Les fruits et légumes frais sont des sources idéales car non seulement ils ont tendance à contenir une forte teneur en eau, mais ils contiennent également des fibres, ce qui offre d’autres avantages pour votre alimentation et votre santé. Les melons, comme la pastèque, le miellat ou le cantaloup, sont particulièrement juteux. Les fraises, les oranges, les raisins, les concombres et le céleri sont également remplis d’eau.

Les boissons de toutes sortes peuvent être hydratantes. Le jus, le lait, le thé et le café contiennent chacun des liquides que votre corps peut utiliser. Les boissons à haute teneur en sucre ne sont peut-être pas le meilleur choix nutritionnel, mais la recherche montre que les boissons sucrées sont tout aussi efficaces que l’eau pour fournir des fluides à votre système. Dans la chaleur de l’été, bien sûr, les desserts glacés comme les sucettes glacées et les sorbets sont des récipients pratiques pour la consommation liquide.

“Vous pouvez atteindre et dépasser vos besoins quotidiens en liquides grâce à l’ingestion de boissons et d’aliments à forte humidité sans boire un seul verre d’eau plate”, a déclaré le Dr Hew-Butler dans un e-mail.

Les boissons contenant de la caféine peuvent aussi être hydratantes. Bien que la caféine soit souvent considérée comme une substance diurétique ou déshydratante, la recherche montre que la consommation de café ou d’autres boissons contenant de la caféine a à peu près les mêmes effets hydratants ou déshydratants que si vous venez de boire de l’eau, surtout si vous êtes un consommateur régulier de caféine.

Si vous consommez une quantité importante de caféine après une longue période sans caféine, vous pourriez ressentir une petite pointe de déshydratation, a déclaré Kelly Hyndman, chercheuse à l’Université de l’Alabama à Birmingham qui étudie la fonction rénale et la rétention d’eau. Mais sinon, la caféine ne provoquera pas de déshydratation, a-t-elle ajouté – du moins pas aux niveaux que les gens consomment généralement.