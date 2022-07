En janvier, le Center for Science in the Public Interest, un groupe de défense des consommateurs à Washington, a envoyé une lettre à la FDA identifiant les allégations marketing sur 19 boissons sucrées largement vendues de cinq marques qui, selon elle, étaient trompeuses. Le groupe a mis en avant plusieurs saveurs de thé glacé Honest, qui portent l’allégation “juste un peu sucré”, ainsi que des marques comme Steaz, qui commercialise plusieurs saveurs de thé glacé biologique comme “légèrement sucré” bien qu’elles contiennent 20 grammes de sucre par portion, ou environ cinq cuillères à café.

“Si vous regardez les quantités de sucre dans ces choses qui disent qu’elles sont légèrement sucrées – je veux dire, vraiment?” a déclaré Marsha Cohen, professeur de droit et experte en droit alimentaire à l’Université de Californie, Hastings College of the Law. « Qu’est-ce qui est fortement sucré pour eux ? C’est un peu fou.

Sarah Sorscher, directrice adjointe des affaires réglementaires au CSPI, a déclaré que de telles allégations donnent aux consommateurs une fausse impression de ce que signifie avoir un niveau sain de douceur dans leurs boissons.

“Les gens boivent ces boissons en pensant qu’il s’agit d’options moins sucrées”, a-t-elle déclaré. “Mais ils sont toujours extrêmement riches en sucres ajoutés, et donc ils éduquent les consommateurs sur ce que signifie avoir une alimentation saine.”

Au cœur du problème se trouvent les prétendues allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs. Au début des années 1990, la FDA a décidé que les entreprises pouvaient annoncer que leurs produits étaient faibles en gras, en cholestérol, en calories et en sodium si la quantité de ces nutriments dans leurs produits atteignait certains seuils. Mais à l’époque, les autorités sanitaires étaient moins préoccupées par le sucre et la FDA a choisi de ne pas fixer de seuil pour les allégations à faible teneur en sucre car il n’y avait pas de consensus scientifique sur un niveau sain d’apport quotidien en sucre. L’agence indique dans son guide d’étiquetage des aliments pour l’industrie que l’allégation à faible teneur en sucre n’a pas été définie et “ne peut pas être utilisée” dans le marketing.

Le CSPI soutient que les entreprises bafouent la règle en utilisant des synonymes de faible teneur en sucre qui sont connus en vertu des réglementations de la FDA comme des allégations « implicites » sur la teneur en éléments nutritifs, telles que légèrement sucré et légèrement sucré. Il a déclaré que l’agence devrait prendre des “mesures d’exécution immédiates” contre les entreprises et définir un produit à faible teneur en sucre comme un produit contenant moins de trois grammes de sucre ajouté par portion. Cela est similaire aux exigences pour d’autres allégations de faible teneur en nutriments, et cela équivaut à environ 5% de la valeur quotidienne de la FDA, ou limite recommandée, pour l’apport en sucre ajouté.