Les aliments et boissons riches en flavonoïdes pourraient réduire le risque de démence, selon une étude | Démence

Consommer davantage d’aliments et de boissons riches en flavonoïdes, comme les baies, le thé et le vin rouge, pourrait réduire le risque de démence de 28 %, suggère une étude.

Le nombre de personnes vivant avec la maladie dans le monde devrait presque tripler pour atteindre 153 millions d’ici 2050, ce qui représente une menace de plus en plus importante pour les systèmes mondiaux de santé et de protection sociale.

L’âge et la génétique restent les principaux facteurs de risque, mais les experts affirment que près de la moitié des cas pourraient être évités ou retardés, et il existe de plus en plus de preuves que l’alimentation pourrait jouer un rôle dans le risque de développer la maladie.

Des recherches menées par l’Université Queen’s de Belfast suggèrent qu’une augmentation de la consommation d’aliments et de boissons riches en flavonoïdes pourrait aider à réduire le risque de démence de plus d’un quart.

Les chercheurs ont déclaré que les flavonoïdes, principalement présents dans les aliments d’origine végétale, présentent de nombreux avantages pour la santé, notamment des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anticancéreuses. Ils ont également été associés à une réduction du risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, ainsi qu’à une amélioration des fonctions cognitives.

Les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Network Open. Le chercheur principal de l’étude, le professeur Aedin Cassidy, a déclaré : « La prévalence mondiale de la démence continue d’augmenter rapidement. Dans cette étude de cohorte basée sur la population, nous avons analysé les données alimentaires de plus de 120 000 adultes âgés de 40 à 70 ans provenant de la UK Biobank.

« Nos résultats montrent que la consommation quotidienne de six portions supplémentaires d’aliments riches en flavonoïdes, en particulier de baies, de thé et de vin rouge, est associée à une diminution de 28 % du risque de démence. Ces résultats ont été particulièrement visibles chez les personnes présentant un risque génétique élevé, ainsi que chez celles présentant des symptômes de dépression. »

La première auteure de l’étude, la Dre Amy Jennings, également de Queen’s, a déclaré que les résultats suggéraient qu’une simple mesure, comme l’augmentation de la consommation quotidienne d’aliments riches en flavonoïdes, pourrait réduire le risque de démence, en particulier chez les personnes à haut risque.

« Il n’existe actuellement aucun traitement efficace contre la maladie. Les interventions préventives visant à améliorer la santé et la qualité de vie – et à réduire les coûts sociaux et économiques – doivent donc continuer à être une priorité majeure de santé publique », a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, un rapport historique de la commission Lancet sur la démence a conclu que le traitement de 14 facteurs de risque modifiables, commençant dès l’enfance et se poursuivant tout au long de la vie, pourrait prévenir ou retarder 45 % des cas de démence.

Le rapport ajoute deux nouveaux facteurs de risque associés à 9 % des cas de démence. Environ 7 % des cas sont liés à un taux élevé de lipoprotéines de basse densité, ou « mauvais » cholestérol, à partir de 40 ans environ, tandis que 2 % sont imputables à une perte de vision non traitée plus tard dans la vie.

Les nouveaux facteurs de risque s’ajoutent aux 12 identifiés par la commission Lancet en 2020, qui sont ensemble attribuables à environ 36 % des cas de démence.

Ces facteurs sont : un faible niveau d’éducation, une déficience auditive, une hypertension artérielle, le tabagisme, l’obésité, la dépression, l’inactivité physique, le diabète, la consommation excessive d’alcool, les traumatismes crâniens, la pollution de l’air et l’isolement social.