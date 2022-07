Les aliments épicés ne peuvent pas vous nuire, n’est-ce pas ?

Par Ellie Quinlan Houghtaling Reporter du HealthDay

C’est juste la tentative de votre corps de se refroidir et de purger les symptômes les plus mémorables induits par les épices, comme le nez qui coule, la transpiration, les yeux larmoyants et même la bave. L’étude a révélé que lors de la consommation d’aliments chauds, la température corporelle augmente en fait dans le but de refroidir le corps – de sorte que la sensation de tête flottante et de peau en feu n’est pas uniquement dans votre tête.

La capsaïcine se détache généralement des récepteurs de la douleur dans la bouche après environ 20 minutes, mais une toute nouvelle série de symptômes commence une fois qu’elle commence à traverser le système digestif. Au passage de l’irritant, il peut provoquer des sensations de brûlure dans la poitrine, le hoquet, un gonflement de la gorge, des nausées, des vomissements, des selles douloureuses et même de la diarrhée.

Mais la lutte à court terme peut en valoir la peine pour les bénéfices à long terme, ont suggéré les enquêteurs.

Selon Metalonis, des recherches ont montré que ceux qui mangeaient des aliments épicés six fois par semaine avaient un risque réduit de décès prématuré par rapport aux personnes qui mangeaient des aliments épicés moins d’une fois par semaine. Les avantages comprenaient une baisse du cholestérol, une diminution du risque de maladie cardiaque, une meilleure santé de l’estomac et des intestins et même une perte de poids. Mais alors que ces études ont trouvé une association, elles n’ont pas prouvé une relation de cause à effet.