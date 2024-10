Les aliments du petit-déjeuner affectent différemment les hommes et les femmes

Catherine Gervacio nutritionniste-diététiste et coach certifié en nutrition de l’exercice avec WOWMD qui ne faisait pas partie de l’étude, a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles les hommes et les femmes réagissent différemment est que les hommes ont tendance à avoir plus de masse musculaire.

« Les hormones comme les œstrogènes chez les femmes favorisent le stockage et la combustion des graisses, en particulier pendant le jeûne ou lorsque l’énergie est nécessaire sur une période plus longue », a-t-elle déclaré. « D’un autre côté, les hormones masculines, telles que la testostérone, soutiennent davantage la croissance musculaire, de sorte que leur métabolisme est davantage orienté vers la décomposition des glucides pour obtenir une énergie immédiate. »

Enfin, Gervacio a souligné les différents besoins énergétiques et nutritionnels des hommes et des femmes.

« En raison des différents ratios muscle/graisse et de la manière dont les organes utilisent l’énergie, les corps des hommes et des femmes donnent la priorité à des nutriments différents », a-t-elle déclaré. « Cela permet aux femmes d’être plus efficaces dans la conservation et l’utilisation des graisses pour produire de l’énergie, tandis que le corps des hommes brûle les glucides plus rapidement pour des explosions d’énergie rapides. »