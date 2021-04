Les recommandations sur les réseaux sociaux et les plates-formes de divertissement en ligne sont dérivées de puissants algorithmes d’apprentissage automatique qui surveillent les modèles de comportement pour suggérer des amis ou des connexions potentiels, ou la prochaine série ou le prochain film à regarder sur des plates-formes telles que Netflix. Le texte prédictif sur un smartphone utilise également un apprentissage approfondi du langage pour anticiper les mots dont un utilisateur est susceptible d’avoir besoin ensuite lors de l’écriture d’une phrase.

Si des algorithmes d’apprentissage automatique similaires peuvent être formés pour produire des modèles de langage massifs basés sur des interactions protéiques dans le corps humain, les résultats pourraient s’avérer révolutionnaires pour le domaine de la médecine et pourraient révéler le secret pour vaincre certains des plus insolubles et dévastateurs de l’humanité. maladies.

Les chercheurs du St.John’s College, Université de Cambridge, ont nourri des décennies de recherche médicale dans un modèle de langage informatique qui, selon eux, est maintenant parvenu à la même conclusion que les scientifiques humains ont fait sur les racines moléculaires de la maladie dans le corps humain – en particulier les conséquences de (mis ) comportement parmi les protéines – mais en une fraction du temps.

En d’autres termes, l’algorithme d’apprentissage automatique peut désormais « prédire » le langage biologique des cancers et des maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer, et pourrait bientôt permettre aux experts médicaux de « Corrigez les erreurs grammaticales à l’intérieur des cellules qui causent la maladie. »

C’est selon le professeur Tuomas Knowles, auteur principal de l’article et membre du St. John’s College, qui a décrit cette percée comme «un changeur de jeu absolu» qui pourrait bientôt conduire au développement de «médicaments ciblés pour soulager considérablement les symptômes ou empêcher la démence de se produire. »

Les chercheurs se sont particulièrement intéressés au langage des condensats biomoléculaires métamorphosés – des amas indisciplinés de protéines similaires à la cire des lampes à lave, qui peuvent perturber les fonctions biologiques normales avec des conséquences dévastatrices.

«Le corps humain abrite des milliers et des milliers de protéines, et les scientifiques ne connaissent pas encore la fonction de nombre d’entre elles. Nous avons demandé à un modèle de langage basé sur un réseau neuronal d’apprendre le langage des protéines. » a déclaré le Dr Kadi Liis Saar, le premier auteur de l’article.

L’algorithme d’apprentissage automatique agit effectivement comme une sorte de briseur de code biologique qui

déverrouille l’énigme de la fonction moléculaire – ou dysfonctionnement – responsable des cancers et des conditions neurodégénératives.

Les protéines remplissent de nombreuses fonctions essentielles dans le corps humain, notamment en fournissant une structure, une fonction et des cadres réglementaires pour nos organes, ainsi qu’en les protégeant sous forme d’anticorps.

«Nous avons alimenté l’algorithme de toutes les données détenues sur les protéines connues afin qu’il puisse apprendre et prédire le langage des protéines de la même manière que ces modèles apprennent le langage humain et comment WhatsApp sait comment vous suggérer des mots à utiliser,» Le Dr Saar a déclaré, ajoutant que la technologie pourrait bientôt explorer des pistes de recherche que les humains n’ont pas encore conçues.

«C’est un problème très difficile et le débloquer nous aidera à apprendre les règles du langage de la maladie.»

Le réseau neuronal développé a été mis gratuitement à la disposition des chercheurs du monde entier dans le but de l’améliorer davantage ainsi que la vie de dizaines de millions d’êtres humains dans le monde.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!