Le géant de la technologie Oracle audite les algorithmes de TikTok à la recherche d’une manipulation par le Parti communiste chinois

La société technologique américaine Oracle audite les algorithmes et les règles de modération de contenu de la plate-forme de médias sociaux ultra-populaire TikTok pour vérifier les manipulations par le Parti communiste chinois, a rapporté Axios mardi. L’enquête fait partie des efforts continus de la société mère ByteDance pour effacer son nom après que l’ancien président Donald Trump a menacé de l’interdire complètement aux États-Unis.

Le déménagement fait partie de “Projet Texas”, la réponse de l’entreprise à un rapport de BuzzFeed qui a révélé que certains employés basés en Chine avaient accès aux données des utilisateurs de TikTok. Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a décrit le projet comme un effort pour “contribuer à établir la confiance avec les utilisateurs et les principales parties prenantes en améliorant nos systèmes et nos contrôles” ainsi que “faire des progrès substantiels vers la conformité avec l’accord final avec le gouvernement américain qui protégera pleinement les données des utilisateurs et les intérêts de sécurité nationale des États-Unis.”

TikTok a admis que certains employés chinois pouvaient accéder à ses données, mais a insisté sur le fait que c’était “sous réserve d’une série de contrôles de cybersécurité robustes et de protocoles d’approbation d’autorisation supervisés par notre équipe de sécurité basée aux États-Unis.” La société a également promis que son IA serait formée dans le cloud d’Oracle et s’est engagée à déplacer toutes les données des utilisateurs américains vers des serveurs Oracle situés aux États-Unis. Il supprimera les données privées des utilisateurs de ses propres serveurs et “Pivoter entièrement vers les serveurs cloud Oracle situés aux États-Unis”, il a rassuré Washington dans une déclaration suite à la débâcle de BuzzFeed.

L’article de BuzzFeed a inspiré un renouveau bipartisan du sentiment anti-TikTok et a conduit le chef de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, à supplier Apple et Google de supprimer l’application de leurs magasins d’applications, affirmant que son “modèle de pratiques de données clandestines” pose “un risque inacceptable pour la sécurité nationale”. Il a décrit ByteDance comme “une organisation redevable au Parti communiste chinois et tenue par la loi chinoise de se conformer aux exigences de surveillance de la RPC.”

Les géants américains de la technologie ont des raisons de craindre que TikTok ne soit totalement lié à des liens potentiels avec le gouvernement chinois, car l’application reçoit plus d’engagement par jour de la part des utilisateurs que des applications américaines comparables comme Instagram et Snapchat. Couplé au fait que l’algorithme de TikTok est salué dans la presse technique pour “connaître les utilisateurs mieux qu’eux-mêmes” – l’application est devenue tristement célèbre pour sa prétendue capacité à deviner la sexualité des utilisateurs, à découvrir des traumatismes passés qui peuvent ou non exister, et même à inspirer une maladie mentale – il n’est pas difficile de comprendre pourquoi American Big Tech veut comprendre ce qui la fait fonctionner.