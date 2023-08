Les alertes d’évacuation ont pris fin pour les propriétés touchées par l’incendie de forêt de Crater Creek près de Keremeos

D’autres alertes d’évacuation ont été annulées pour les propriétés potentiellement menacées par l’incendie de forêt de Crater Creek, près de Keremeos.

Les propriétés de la RI Lower Similkameen n° 10 comprennent :

706, village d’Ashnola ; 713, village d’Ashnola ; 721, village d’Ashnola ; 715, village d’Ashnola ; 717, village d’Ashnola ;

708, village d’Ashnola ; 701, village d’Ashnola ; 704, village d’Ashnola ; 737, village d’Ashnola ; 729 Ashnola Village;

719 Ashnola Village; 741, village d’Ashnola ; 702, village d’Ashnola ; 710, village d’Ashnola ; 733, village d’Ashnola ;

712, village d’Ashnola ; 711, village d’Ashnola ; 124, village d’Ashnola ; 739 Village d’Ashnola; 730 Village d’Ashnola;

735, village d’Ashnola ; 128 Ashnola Village; 350, village d’Ashnola ;

Chemin Ashnola : 440, chemin Ashnola ; 435, chemin Ashnola ; 425, chemin Ashnola ; 411, chemin Ashnola ; 445, chemin Ashnola ; 650, chemin Ashnola ; 660, chemin Ashnola ; 668, chemin Ashnola ; 670, chemin Ashnola.

Chemin du Ruisseau-Paul :

Cependant, 13 propriétés le long d’Ashnola Road et d’Ewart Creek Road restent sous ordre d’évacuation.

Le conseil de la bande indienne de Lower Similkameen et le Centre des opérations d’urgence (COU) continueront de surveiller l’incendie de forêt de Crater Creek au cas où des développements importants se produiraient et rétabliraient l’alerte si nécessaire.

Le district régional d’Okanagan-Similkameen (RDOS) a également annulé une alerte d’évacuation pour les propriétés de la zone électorale G :

de la 10e Avenue et de l’autoroute 3 le long du côté ouest/sud de l’autoroute 3 ; jusqu’à la limite de la bande indienne de Lower Similkameen ;

à partir du 3175, chemin River, en direction ouest le long du chemin River et vers le nord jusqu’à la rivière Similkameen, en direction du 205, chemin Ashnola.

le long du côté est/nord de la route 3, à partir de la limite de la bande indienne de Lower Similkameen jusqu’au 4354, route 3 ;

les propriétés situées au-delà de l’autoroute 4354, des deux côtés de l’autoroute 3, jusqu’à l’autoroute 4625, mais non incluse.

Les ordres d’évacuation liés à l’incendie de forêt d’Upper Park Rill Creek ont ​​été annulés le 24 août pour les 96 propriétés situées le long des zones routières de Grand Oro et de Yellow Brick. Ces propriétés restent en alerte d’évacuation. Le chemin Willowbrook, dans le secteur du chemin Yellow Brick, est ouvert à la circulation.

Les zones restant en alerte d’évacuation en raison de l’incendie de forêt d’Upper Park Rill Creek comprennent :

La zone électorale C comprend : le chemin Yellowbrick, le chemin Orofino Creek, Ripley Lake et Madden Lake ;

Zone électorale I comprenant Grand Oro et Grand Oro Branch Road ;

Secteur électoral « G » comprenant : sur le chemin Grand Oro.

Plus d’informations sur les alertes et les ordres d’évacuation sont disponibles sur le site Web du Centre des opérations d’urgence RDOS.

