Les voyageurs qui recherchent des voyages internationaux pendant la pandémie de coronavirus ont été confrontés à des conseils gouvernementaux contradictoires.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont un système d’évaluation des risques par pays, le Département d’État américain un autre, produisant dans de nombreux cas différents niveaux d’alerte aux voyageurs pour le même pays. Le Mexique, lieu de villégiature populaire auprès des vacanciers américains cette année, est considéré comme un niveau 4 par le CDC – ce qui signifie éviter tout voyage – mais un niveau 3 par le département d’État – ce qui signifie « reconsidérer les voyages ». 4 par le CDC et est un niveau 3 sur l’échelle du Département d’État.

Le département d’État est sur le point de dissiper une partie de cette confusion, et les nouvelles ne sont pas bonnes pour les voyageurs qui envisagent un voyage à l’étranger.

Le département d’État a déclaré lundi qu’il augmentait le niveau d’alerte pour un nombre important de pays cette semaine en intégrant plus fortement les données COVID du CDC dans son système de notation.

«Alors que les voyageurs font face à des risques permanents dus à la pandémie de COVID-19, le Département d’État commencera à mettre à jour ses avis aux voyageurs cette semaine afin de mieux refléter les avis de santé aux voyageurs scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention qui décrivent les problèmes actuels affectant la santé des voyageurs « Nos avis prennent également en compte les facteurs logistiques, y compris la disponibilité des tests dans le pays et les restrictions de voyage actuelles pour les citoyens américains. »

L’agence a déclaré qu’environ 80% des pays porteront désormais le label «Ne pas voyager», un niveau 4.

Aujourd’hui, seuls 34 pays sur 209, soit environ 16%, sont classés au niveau 4. Près de 150 pays, soit environ 70%, se situent au niveau 3.

Le département d’État a déclaré que la pandémie continuait de présenter des «risques sans précédent» pour les voyageurs.

«À la lumière de ces risques, le département d’État recommande vivement aux citoyens américains de reconsidérer tous les voyages à l’étranger. »

L’augmentation du niveau d’alerte survient alors que le nombre d’Américains vaccinés augmente et que les restrictions COVID sont levées dans de nombreux États et dans certains pays. L’Islande, la Croatie, la Grèce et Israël font partie des pays accueillant ou sur le point d’accueillir des Américains vaccinés.

Début avril, le CDC a déclaré que les Américains entièrement vaccinés pouvaient reprendre leurs voyages nationaux et internationaux à faible risque pour eux-mêmes. Mais il a noté que les voyages internationaux présentaient des risques supplémentaires compte tenu de la propagation des nouvelles variantes du COVID-19.

Malgré les nouvelles directives pour les voyageurs vaccinés, le CDC dit que les gens devraient rester à la maison.

« Le CDC ne recommande pas de voyager pour le moment en raison du nombre croissant de cas », a déclaré la directrice Rochelle Walensky lors d’un briefing à la Maison Blanche début avril.

Des millions d’Américains ignorent les conseils, les voyages augmentant régulièrement ce printemps, selon les chiffres de filtrage de la Transportation Security Administration et l’optimisme concernant les réservations des dirigeants des compagnies aériennes.