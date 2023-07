Les alertes américaines sur la qualité de l’air reviennent alors que les incendies de forêt s’intensifient; Le Canada envoie des troupes

Commentez cette histoire Commentaire

Le Canada a déployé son armée pour aider les autorités locales débordées et les secouristes à lutter contre l’intensification des incendies de forêt, qui ont brûlé près de 25 millions d’acres de terres du pays jusqu’à présent cette année et ont incité les autorités de certaines régions des États-Unis à émettre des avertissements sur la qualité de l’air. Les Forces armées canadiennes et la Garde côtière canadienne se déploieront en Colombie-Britannique, dans l’ouest du pays, après que la province a soumis une demande d’aide fédérale que le gouvernement canadien approuvé, a-t-il déclaré dimanche. Les provinces canadiennes soumettent des demandes officielles d’aide fédérale lorsqu’une urgence « les submerge ou menace de les submerger », a déclaré le gouvernement, ajoutant que la Colombie-Britannique « connaît actuellement une saison des feux de forêt difficile ».

Le déploiement de personnel militaire, d’aéronefs et d’autres ressources survient alors que le Canada est aux prises avec des incendies de forêt que le changement climatique a rendus plus fréquents, plus intenses et plus étendus. La fumée des incendies a rendu le ciel orange dans certaines parties du Côte est des États-Unis le mois dernier, incitant les autorités sanitaires locales à émettre des avertissements sur la qualité de l’air et à demander aux personnes, en particulier les plus vulnérables, de rester à l’intérieur.

Certaines parties du nord-est, du Midwest et du sud des États-Unis, ainsi que les grandes plaines, devraient atteindre lundi des niveaux de qualité de l’air malsains pour les personnes vulnérables, notamment Pittsburgh, Chicago et Nashville, selon AirNow, un tracker maintenu par un groupe d’agences gouvernementales américaines. Certaines parties de l’Iowa et des villes à la frontière nord-est avec le Canada – y compris Cleveland et Buffalo – devaient connaître des niveaux de qualité de l’air «malsains», selon AirNow. Louisville, la ville la plus peuplée du Kentucky, était sous une alerte à la qualité de l’air lundi.

Dans un communiqué publié dimanche, la gouverneure de New York, Kathy Hochul (D), a déclaré que tout l’État de New York ferait l’objet d’avis de santé sur la qualité de l’air lundi, les zones les plus gravement touchées étant principalement situées dans les communautés du nord de l’État.

« [I]i vous commencez à lever les yeux demain, vous allez voir une situation similaire à ce que nous avons eu il y a quelques semaines, à cause de la dégradation de la qualité de l’air résultant des incendies de forêt au Canada. Donc, nous allons encore une fois avoir des problèmes de qualité de l’air », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse dimanche.

Comme l’a rapporté le Washington Post, la fumée des incendies de forêt représente un risque pour les humains car elle contient de petites particules qui peuvent pénétrer dans la circulation sanguine par les poumons et causer des problèmes respiratoires à court terme. Dans les cas extrêmes, les particules sont liées à de graves problèmes pulmonaires, cérébraux et cardiaques. L’exposition à un excès de fumée peut aggraver des problèmes de santé existants tels que l’asthme. Et c’est plus dangereux dans certains groupes, notamment les personnes âgées, qui sont plus susceptibles d’avoir un système immunitaire vulnérable, et les enfants, dont les poumons ne sont pas encore complètement développés.

Les responsables ont décrit la saison des feux de forêt de cette année comme sans précédent. Dimanche soir, il y avait 883 incendies actifs au Canada, dont 581 étaient hors de contrôle, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada. La plupart des incendies de forêt incontrôlables se sont produits en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec, selon les données de l’agence.

Deux équipes de reconnaissance militaire ont été déployées en Colombie-Britannique dimanche dans le cadre de l’aide autorisée par le gouvernement fédéral du Canada, a rapporté la Presse canadienne, citant le ministère de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique. Une «équipe de la force terrestre» devrait arriver à Prince George, dans le centre de la Colombie-Britannique, et une équipe de la force aérienne à Kamloops, à environ 320 milles au sud de Prince George, a indiqué le média.

L’armée a déjà été appelée pour aider à la gestion des incendies de forêt, y compris en mai, lorsque des membres des Forces armées ont été déployés en Alberta, dans l’ouest du Canada, à la suite d’une demande d’aide fédérale de la province. Ce déploiement a duré plus d’un mois, selon Global News Canada.

Les incendies ont mis à rude épreuve les ressources des autorités provinciales et ont incité le gouvernement canadien à demander à d’autres pays d’envoyer de l’aide. Des centaines de pompiers des États-Unis, de France, d’Australie et d’autres pays se sont joints au personnel local pour combattre les incendies ces dernières semaines.

Un pompier est décédé des suites d’une blessure subie samedi alors qu’il combattait un incendie dans les Territoires du Nord-Ouest, près de la frontière avec la Colombie-Britannique, a annoncé dimanche le gouvernement local. La déclaration n’a pas identifié le pompier ni indiqué comment cette personne a été blessée.

Il s’agit du deuxième décès dû aux incendies en quelques jours seulement. Devyn Gale, un membre de 19 ans du BC Wildfire Service, est décédé jeudi alors qu’il répondait à un incendie dans le sud-est de la Colombie-Britannique, ont annoncé les autorités.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré dimanche qu’il était « incroyablement attristé » d’apprendre « qu’un autre pompier a perdu la vie en combattant des incendies de forêt ».

Je suis incroyablement attristé par les nouvelles des Territoires du Nord-Ouest, qu’un autre pompier a perdu la vie en combattant des incendies de forêt. À leur famille, à leurs amis et à ceux aux côtés desquels ils ont héroïquement servi : les Canadiens vous gardent dans nos pensées. Nous sommes là pour vous. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 16 juillet 2023

Bill Blair, ministre canadien de la Protection civile, a dit la mort « sera ressentie par la communauté des pompiers des Territoires du Nord-Ouest et de tout le Canada ».

« Nous ne devons jamais oublier le service et le sacrifice de nos premiers intervenants », a-t-il déclaré.

Amudalat Ajasa a contribué à ce rapport.