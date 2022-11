Les Albertains se lassent des bagarres avec Ottawa, alors que Danielle Smith fait monter l’« anti »

NOTE DE LA RÉDACTION : CBC News et The Road Ahead ont commandé cette recherche d’opinion publique à la mi-octobre, commençant six jours après que Danielle Smith a remporté la direction du Parti conservateur uni.

Comme pour tous les sondages, celui-ci est un instantané dans le temps.

Cette semaine, les Albertains ont eu un aperçu de la stratégie du gouvernement Trudeau pour traiter avec la nouvelle première ministre Danielle Smith et son dévouement à être dur avec Ottawa, ou du moins avec Ottawa libéral.

Cette première stratégie consiste simplement à se présenter, souvent avec des chèques de la taille d’une nouveauté en main. Alors que Smith a remporté son élection partielle rurale cette semaine, les libéraux ont pris d’assaut la province pour promouvoir leur énoncé économique de l’automne.

Le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, s’est rendu à Edmonton pour subventionner un projet hydrogène ; La ministre des Finances, Chrystia Freeland, s’est adressée au Chambre de commerce de Calgary ; Le ministre des Aînés, Kamal Khera, a accordé des subventions à projets seniors ; et le député de Calgary George Chahal a annoncé son soutien à Internet haute vitesse.

La parade du premier ministre du Parti conservateur uni semblait traditionnelle : un lettre publique au premier ministre, reprenant les griefs concernant la taxe sur le carbone, le projet de loi C-69 sur l’évaluation des projets et la sécurité énergétique. Le prochain acte promis par Smith, plus tard ce mois-ci, est l’augmentation de la température: la loi non traditionnelle (et constitutionnellement discutable) sur la souveraineté de l’Alberta.

Mais une chose amusante s’est produite ces dernières années, alors que l’UCP a déterminé que l’acte anti-Ottawa de Jason Kenney avait besoin d’une mise à niveau plus belliqueuse et a installé Smith. Les Albertains se sont moins fâchés sur les questions fédérales, avec un appétit décroissant pour les pare-feu, les accords équitables et les programmes similaires qu’à tout moment au cours des quatre dernières années.

A ébullition ? Feu moyen-doux, peut-être

Ce n’est pas que les résultats du dernier sondage de CBC News auprès des Albertains montrent un amour d’Ottawa. Loin de là, 61 % des Albertains croient toujours que le programme de péréquation est injuste pour l’Alberta, et 57 % pensent que d’autres parties du Canada seront traitées avant l’Alberta, peu importe qui est responsable au niveau fédéral.

Mais après les années de pugilisme de Smith et Kenney, ainsi qu’un référendum sur la péréquation les sentiments négatifs à l’égard de ces subventions fédérales aux provinces les plus défavorisées sont plus faibles qu’ils ne l’étaient l’an dernier, ou en 2020, ou à l’époque du gouvernement Notley en 2018. Et c’est la première fois au cours de cette période que moins de 60 pour cent des Albertains ont estimaient que les autres provinces étaient mieux prises en charge, selon le sondage mené auprès de 1 200 Albertains par Janet Brown Recherche d’opinion .

Le sentiment pro-séparatiste est également en baisse, ce qui devrait plaire à tout fédéraliste en Alberta, quelle que soit son allégeance politique. Vingt pour cent des répondants estiment que la province serait mieux lotie s’ils quittaient le Canada, contre 30 % lorsque la même question a été posée en avril 2021.

Bien sûr, peu importe comment Smith a été accusée de promouvoir le séparatisme avec sa loi fédérale sur la souveraineté défiant la loi fédérale par des critiques (y compris certaines personnes maintenant dans son cabinet ), le premier ministre a insisté sur le fait que ce n’était pas son jeu. Le sondage montre également que les politiques qu’elle tient à mettre en œuvre ne sont pas beaucoup plus populaires que l’idéalisation de la séparation de l’Alberta.

Smith a fait campagne pour retirer les Albertains du Régime de pensions du Canada, mais 60 % des Albertains s’opposent à cette idée et seulement 31 % sont d’accord avec elle. C’est une baisse par rapport aux 36% de mars 2020, lorsque le panel d’accords équitables de Kenney était occupé à raviver certaines des anciennes idées de «lettre pare-feu» d’une période précédente de frustration avec les libéraux d’Ottawa.

Smith prévoit également de faire appel à une force de police provinciale de l’Alberta et de s’éloigner des détachements locaux de la GRC, montrant plus de zèle pour l’idée que l’équipe de Kenney. Cette idée a à peine le soutien d’un quart des Albertains, un nombre inférieur à celui d’il y a quelques années.

Le sondage montre qu’un régime de retraite exclusivement provincial attiserait particulièrement l’anxiété chez les personnes âgées de l’Alberta, un groupe que l’UCP ne peut se permettre d’agiter. Seulement 22 % d’entre eux appuient l’idée d’un régime de retraite de l’Alberta.

La position de Smith sur le maintien de l’ordre est également en contradiction avec un autre élément clé de la base électorale de l’UCP – les résidents des petites villes et des régions rurales. Les gens qui vivent dans ces communautés avec des détachements de la GRC sont aussi susceptibles d’être en désaccord avec la prise de contrôle de la police provinciale que les résidents de Calgary et d’Edmonton, qui ont déjà leurs propres forces de police.

Le sondage n’a pas posé de questions sur la loi sur la souveraineté de Smith ; il est difficile de dire exactement ce qu’il fera avant que Smith ne présente cette législation très médiatisée fin novembre. Cependant, un peu moins de la moitié des Albertains (46 %) disent que l’Alberta devrait s’efforcer d’obtenir une plus grande indépendance par rapport au gouvernement fédéral — ce qui signifie qu’au moins il y a un soutien relativement meilleur pour les objectifs plus larges du programme fédéral de Smith, même s’il s’agit toujours d’un minorité de personnes.

Mais ce sont toutes des pièces pour enthousiasmer sa base politique. Le sondage révèle de fortes divisions partisanes. Quatre-vingt-deux pour cent des partisans de l’UCP veulent plus de souveraineté de l’Alberta, tandis que 16 % des partisans du NPD le font. Pour une pension provinciale, 57 % des électeurs du PCU l’apprécient, comparativement à 9 % des électeurs néo-démocrates. L’abandon de la GRC gagne plus de 48 % des membres de l’équipe Smith et 8 % de l’équipe Notley

Même le slogan de campagne de Smith « Alberta First » a ce même genre de division. La moitié des partisans des conservateurs unis disent se sentir plus attachés à l’Alberta qu’au Canada, alors que seulement 9 % des électeurs du NPD le sont. Les Albertains sont généralement plus susceptibles d’avoir un attachement égal à la fois au pays et à la province.

Smith semble vouloir créer plus d’espace entre elle et le premier ministre Justin Trudeau que Kenney ne l’a jamais fait, même si la distanciation sociale n’est plus vraiment une chose. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Le défi pour Smith, en choisissant les côtés de l’UCP dans ces débats polarisants, est qu’il y a plus d’Albertains qui préfèrent le NPD. Elle est à neuf points de pourcentage derrière la fête de Rachel Notley.

Il est également clair que les problèmes avec Ottawa ne sont pas une préoccupation majeure pour les Albertains, se classant derrière les soins de santé, l’inflation et même les maux de tête induits par le gouvernement provincial. Certains signes indiquent que le nouveau premier ministre se concentrera sur ces priorités publiques plus élevées.

Et pourtant, dans son discours de victoire à l’élection partielle, Smith a dirigé une partie de sa rhétorique la plus enflammée en direction d’Ottawa : « Sous Trudeau, la Confédération s’est transformée en une relation parent-enfant toxique et source de division. Mais les Albertains ne semblent pas le trouver si toxique.

Alors que la province attend avec impatience de voir à quel point la loi sur la souveraineté finira par être corrosive ou plate, concluons en ruminant une autre question non posée. Le problème est-il que Smith s’attache à des idées qui deviennent de plus en plus impopulaires, ou ces idées deviennent-elles moins acceptables lorsqu’elles sont attachées à Smith ?

Le sondage aléatoire de CBC News auprès de 1 200 Albertains a été mené à l’aide d’une méthode hybride entre le 12 et le 30 octobre 2022 par Trend Research, basé à Edmonton, sous la direction de Janet Brown Opinion Research. L’échantillon est représentatif des facteurs régionaux, d’âge et de sexe. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Pour les sous-ensembles, la marge d’erreur est plus grande.

L’enquête a utilisé une méthodologie hybride qui consistait à contacter les répondants par téléphone et à leur donner la possibilité de répondre à l’enquête à ce moment-là, à un autre moment plus pratique, ou de recevoir un lien par e-mail et de répondre à l’enquête en ligne. Trend Research a contacté des personnes à l’aide d’une liste aléatoire de numéros, composée à moitié de lignes fixes et à moitié de numéros de téléphone portable. Les numéros de téléphone ont été composés jusqu’à cinq fois à cinq moments différents de la journée avant qu’un autre numéro de téléphone ne soit ajouté à l’échantillon. Le taux de réponse parmi les numéros valides (c.-à-d. résidentiels et personnels) était de 16,3 %.