Les Albertains redoutent une sortie du Régime de pensions du Canada. La réclamation de 334 milliards de dollars de Danielle Smith résoudra-t-elle ce problème ?

La première ministre Danielle Smith souhaitait peut-être que l’Alberta fasse cavalier seul en matière de pensions depuis plus de deux décennies, mais pour réaliser ses rêves, elle devra convaincre une population albertaine méfiante.

Les sondages ont montré que les Albertains ne réalisent clairement pas son rêve avec elle. Choisissez votre sondeur : il a été opposé par une marge de 31 pour cent contre 60 dans un Sondage Janet Brown en octobre dernier, soit 21 pour cent à 54 en Léger ce printemps .

Avec des chiffres comme ceux-là, c’est une tâche plus ardue que de convaincre une majorité de Les Québécois se séparent du Canada après des décennies de réticence. Ou, pour prendre un exemple local, inciter les Albertains des régions rurales et des petites villes à soudainement je préfère le NPD au PCU .

Smith profite de l’intimidateur du premier ministre pour faire pencher l’opinion publique en sa faveur sur ce point, pour persuader les gens comme elle le prétend. depuis au moins 2003 que l’Alberta a « l’obligation » de se retirer du Régime de pensions du Canada et de payer des cotisations beaucoup plus faibles pour des prestations égales ou supérieures.

Elle s’est désormais également armée de chiffres parmi les plus importants et les plus optimistes jamais utilisés au cours de toutes les années où des conservateurs endurcis ont tenté de renverser la tendance du public sur la question des retraites.

Des milliards et des milliards

Au centre de son nouvel argument se trouve ce chiffre époustouflant de 334 milliards de dollars, auquel un rapport commandé par le gouvernement estime que l’Alberta a droit si elle veut devenir comme le Québec et se séparer du RPC.

Cela représente un tiers de mille milliards de dollars, soit plus de la moitié de l’actif total du RPC dans un fonds qui collecte les cotisations et verse les pensions de tous les Canadiens qui vivent dans une province qui ne commence pas par Q.

À titre de comparaison, le montant que l’Alberta réclame comme sa part légitime du RPC est plus du triple du montant de la rançon que Pouvoirs d’Austin méchant du cinéma Dr Mal » a-t-il demandé aux dirigeants du monde, avec le petit doigt diaboliquement étendu à sa bouche. (C’est après que le mauvais médecin a réalisé qu’un million de dollars n’était pas une demande suffisante).

C’est aussi presque équivalent à la valeur de L’ensemble de l’économie de l’Alberta dans un an.

Les dirigeants souverainistes diraient : séparer, et « tout cela devient possible. » Smith réfléchissait jeudi à la façon dont toutes sortes de bonnes choses deviendraient possibles si les Albertains acceptaient de créer leur propre pécule avec un capital de 334 milliards de dollars.

Des primes considérablement réduites ! Des chèques de paie plus importants ! Des prestations plus élevées pour les seniors ! Peut-être une prime de 10 000 $ pour les retraités !

Mais la réalité de l’hypothèse centrale du rapport Lifeworks s’est vérifiée presque instantanément après que l’estimation astronomique ait été prononcée par le premier ministre.

C’est un « chiffre impossible », déclare Michel Leduc, directeur général principal de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, un organisme non partisan, qui gère les actifs des Canadiens. Même s’il maintient que toute province a le droit légal de se retirer et de créer son propre régime de retraite, il appelle au scepticisme quant aux affirmations chiffrées.

Si d’autres provinces utilisaient la « formule alternative » et exigeaient que leurs parts soient également payées, a-t-il expliqué, le solde serait négatif au moment du départ de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. (Désolé, autres provinces.)

Un dirigeant de l’agence chargée d’investir les fonds de pension fédéraux des Canadiens rejette l’affirmation du rapport sur les pensions de l’Alberta selon laquelle la province recevrait la moitié de l’actif total du régime de retraite si elle quittait le régime. (Mark Blinch/Reuters)

Alors que Smith attribue la part de l’Alberta au travail acharné des Albertains, le rapport Lifeworks lui-même attribue environ 80 pour cent de la part déclarée de la province aux revenus de placements – le montant que l’Office a gagné en investissant des cotisations, la majeure partie depuis les réformes des années 1990 qui ont augmenté les cotisations au RPC. mais a également fait du comité de retraite un poids lourd de l’investissement mondial.

Si l’Alberta avait eu ses fonds de pension en dehors de ce plus grand pool pancanadien, il est loin d’être acquis qu’elle aurait obtenu un rendement presque aussi bon pendant toutes ces décennies.

On pouvait entendre une moquerie dans la voix de l’économiste de l’Université de Calgary, Trevor Tombe, lorsqu’il parlait du beau gosse démesuré – la moitié ! – du gâteau des pensions que l’Alberta estime mériter. « Je pense que c’était un peu problématique que le gouvernement s’accroche à moitié les actifs du RPC, ce qui, à votre avis, est manifestement déraisonnable et ne sera pas diffusé ailleurs au pays », a-t-il déclaré.

Chez Tombe article récemment publié , il estime que l’Alberta aurait plus raisonnablement droit à 20 ou 25 pour cent des actifs actuels du RPC. L’Office n’a pas établi son propre chiffre, mais Leduc a déclaré que les calculs de Tombe sont beaucoup plus proches d’un chiffre réaliste, même s’il peut être élevé.

Le chiffre ultime que l’Alberta obtiendrait si elle poursuivait réellement le rêve du régime de retraite de l’Alberta n’appartient pas à l’Alberta, ni à Lifeworks, Tombe ou même à l’Office.

Le gouvernement fédéral détermine en fin de compte le transfert des actifs à une province qui se retire, probablement en consultation avec les autres provinces.

Le spectre d’une hausse des cotisations de retraite dans le cadre d’un RPC sans Alberta pourrait bientôt susciter la colère dans le reste du Canada. Les dirigeants de l’Alberta ont une longue tradition de querelles avec Ottawa, mais ce marchandage de parts de gâteau pourrait attirer les collègues premiers ministres de Smith.

Les autres premiers ministres du Canada pourraient repousser l’ambition de leur collègue albertain d’abandonner le Régime de pensions du Canada, car cela obligerait probablement d’autres Canadiens à payer des cotisations plus élevées. (La Presse Canadienne)

Mais la revendication de 334 milliards de dollars trouvera un écho auprès de nombreuses personnes dans cette province. Ils ont passé des générations à absorber la rhétorique conservatrice sur la façon dont nous, les Albertains qui travaillent dur et qui gagnent beaucoup d’argent, envoyons des milliards de dollars dans les coffres fédéraux en impôts et en cotisations, et recevons beaucoup moins de milliards en retour. Lorsque le gouvernement Kenney a organisé un référendum visant à exiger la fin du programme de péréquation, 62 pour cent des électeurs ont dit oui, un fait que Smith a souvent mentionné lorsqu’elle a lancé sa campagne rhétorique jeudi.

Mais en clin d’œil au malaise du public sur la question des retraites, Smith ne veut même pas encore s’engager dans un référendum, qu’elle a promis depuis longtemps comme un prélude nécessaire à un APP – et qui n’aurait pas lieu avant au moins 2025, a déclaré le ministre des Finances Nate. Horner a expliqué à CBC News.

Le premier ministre a plutôt nommé un comité de mobilisation pour déterminer l’opinion du public à ce sujet. Il sera dirigé par Jim Dinning, l’ancien trésorier provincial qui a aidé à négocier le RPC moderne dans les années 1990 et qui s’est présenté à la direction du parti conservateur, résolument opposé à un candidat qui avait promis un PPA. « opportunité » qui pourrait apporter un énorme potentiel d’investissement dans cette province.

REGARDER | Réaction au rapport sur le régime de retraite de l’Alberta

Régime de retraite de l’Alberta : les aspects politiques et pratiques de faire cavalier seul Le gouvernement provincial demande aux Albertains s’ils veulent quitter le régime de pensions du Canada. La première ministre Danielle Smith a publié aujourd’hui un rapport sur la faisabilité d’un régime de retraite en Alberta, mais ceux qui s’opposent au plan disent qu’il s’agit davantage d’une question de politique que de pensions.

Un gardien de nid de l’Alberta

Cela a ouvert une énorme inconnue parmi les nombreuses inconnues sur ce à quoi ressemblerait le régime de retraite de l’Alberta. Théoriquement, le fonds pourrait rester géré par l’Office, mais cela devrait être approuvé dans la législation par Ottawa et d’autres provinces que l’Alberta souhaite rejeter ici.

Smith pourrait également charger l’Alberta Investment Management Co. (AIMCo) de gérer les retraites des Albertains, mais cet organisme n’a pas généré des rendements aussi sterling que le gestionnaire de patrimoine fédéral et est plus vulnérable à l’intervention politique que la façon dont l’Office est créé. .

Aux nombreux Albertains qui sont perturbés ou effrayés à l’idée d’abandonner la stabilité et la fiabilité du Régime de pensions du Canada, Smith les rassure : ils se verront garantir les mêmes prestations ou mieux, et les mêmes taux de cotisation ou mieux.

Elle souligne le mieuxet prétend qu’il y a 344 milliards de raisons de la croire sur ce point.

Il n’y a pas autant de raisons de remettre en question ce chiffre. Mais il y en a plusieurs, et si l’on y ajoute toutes les incertitudes et les risques qui entourent ce saut monumental proposé par le premier ministre de l’Alberta, eh bien, ce chiffre est probablement également assez élevé.