Les Albertains peuvent se faire vacciner pour un quatrième COVID mercredi

Les Albertains adultes sont éligibles pour recevoir un quatrième vaccin contre le COVID-19 mercredi, a annoncé la province.

Les personnes de 18 ans et plus qui ont reçu leur premier rappel il y a plus de cinq mois peuvent réserver en ligne ou appeler le 811.

La province recommande aux personnes qui ont récemment eu le COVID-19 d’attendre au moins trois mois avant de recevoir un rappel.

“Alors que nous continuons à vivre avec le COVID, les vaccins restent essentiels pour réduire votre risque de résultats graves et protéger notre système de santé”, a déclaré le ministre de la Santé Jason Copping dans un communiqué. “Les Albertains sont encouragés à continuer à recevoir leur premier rappel et à tenez compte de leurs circonstances uniques lorsque vous faites des choix concernant le deuxième rappel.”

Mardi, 81,5% des Albertains éligibles avaient reçu une dose de vaccin, 77,4% en avaient deux et 38,4% en avaient trois.