Les Albertains ont laissé Danielle Smith enregistrer ses anciens bagages. Voyons où elle atterrit ensuite

Peu de temps après que Danielle Smith soit devenue première ministre l’automne dernier, le directeur des communications Jonah Mozeson a fait une petite affiche et l’a épinglée derrière son bureau. Il a imprimé quelques dizaines d’exemplaires et a exhorté les attachés de presse de tous les ministres à décorer de la même manière les murs de leurs bureaux.

L’affiche posait une question simple aux conservateurs unis, une sorte d’expérience de pensée qui se révélerait cruciale dans la victoire électorale de lundi.

La question : Cela nous aidera-t-il à nous faire élire dans Calgary–Peigan?

Cette circonscription du sud-est de Calgary était détenue par un député que Smith avait envoyé aux banquettes d’arrière-ban de l’UCP, mais le statut de Tanya Fir n’était pas la question.

Selon les calculs de Mozeson, Peigan était le baromètre, la ligne rouge de l’équipe Smith ne pouvait absolument pas se permettre de perdre. S’il revenait au NPD, le gouvernement le ferait aussi.

Le message était le suivant : tous les assistants et politiciens, de Danielle Smith jusqu’à la fin, devaient voir chaque décision et chaque énoncé public à travers l’objectif des banlieusards du sud de Calgary, et ne rien dire ou faire qui éteindrait ce milieu de la route. Albertain.

Traduction : pas de scepticisme vis-à-vis des vaccins, pas d’effrayer les seniors à propos des retraites, pas d’ondes cérébrales politiques loufoques. Dites aux électeurs de Calgary-Peigan à quel point l’économie sera forte sous le régime de l’UCP, à quel point leurs services publics sont stables, à quel point leurs impôts sont bas, à quel point le tableau est beau.

Une des principales raisons pour lesquelles l’UCP a gagné et a pu conserver les bureaux du premier ministre et des ministres est qu’une personne critique a été verrouillée sur cette voie de message étroite non seulement pour toute la campagne, mais pour presque tout le mandat de premier ministre de Smith.

Cette personne essentielle est et restera le premier ministre de l’Alberta. (Pour l’instant, du moins.)

L’UCP de Danielle Smith remporte les élections albertaines durement disputées La première ministre Danielle Smith conservera son emploi après avoir battu sa rivale du NPD Rachel Notley en Alberta, selon les projets du CBC News Decision Desk.

Rester sur la piste des messages

La Danielle Smith que le NPD avait décrite comme extrême et erratique ne s’est pas présentée au débat, ni à aucun moment de la période électorale, malgré les clips plus anciens.

Elle avait tourné le dos à une vie de populisme libertaire, de réflexions sur paiement par l’utilisateur des soins de santé et le doute dans la science sur changement climatique et santé publique .

Elle a en grande partie abandonné la plupart des idées sur lesquelles elle avait fait campagne pour gagner le leadership de l’UCP et devenir premier ministre il y a sept mois – un régime de retraite et une force de police réservés à l’Alberta, enchâssant les droits des non-vaccinés dans la loi sur les droits de l’homme, les comptes de dépenses de santé pour les non-assurés prestations de service. Elle a adopté la loi sur la souveraineté en tant que projet de loi 1 en décembre dernier, puis a cessé d’en parler une fois que les calendriers sont passés à 2023.

Avec toutes ces idées plus controversées prétendument derrière elle, Smith a plutôt joué un mélange de musique adapté à la radio de faibles impôts, de rues sûres, de grosses dépenses – bonjour, l’arène des Flames de Calgary – et d’amélioration des soins de santé publics.

Ce politicien qui vénère les séquences libertaires des gouverneurs républicains diviseurs Kristi Noem et Ron DeSantis? Smith a fait campagne plus comme un Modéré à la Erin O’Toole .

Pour ce faire, Smith a dû supprimer l’habitude de longue date d’embrasser des idées folles, celles auxquelles elle croyait ou à propos desquelles elle était nouvellement excitée. Il a fallu une équipe déterminée de l’UCP pour la maintenir sur la voie du message, y compris un consultant en image de marque et en communication toujours présent de Toronto, un directeur de campagne qui avait auparavant aplani les contours controversés de l’espoir à la direction des conservateurs fédéraux Leslyn Lewis, et Mozeson, dont le titre de la campagne était directeur du scénario.

Et Smith sait s’en tenir aux scripts, après plusieurs tournants de carrière en tant que diffuseur.

Elle était si déterminée à avoir l’air doucereusement attrayante que lorsqu’un journaliste lui a demandé au début de la campagne quelles étaient les différences entre elle et Jason Kenney – par où commencer avec cette liste? – Smith a évité de se mettre en contraste avec l’ex-Premier ministre dont elle avait décrié les politiques COVID, et a insisté sur le fait qu’elle représentait vraiment la continuité au sommet de l’UCP.

(Une atténuation supplémentaire des risques n’a pas fait de mal, passant la plupart des jours de campagne à l’abri des médias.)

Plus tôt lundi soir, les partisans du NPD regardent nerveusement les résultats des élections albertaines à Edmonton. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Pour gagner en tant que nouvelle et améliorée Danielle Smith, elle a essayé de devenir le leader que Calgary – Peigan voulait qu’elle soit, et les gestionnaires de l’UCP voulaient qu’elle soit. Ils ont remporté la circonscription par quelques milliers de voix.

Même dans une campagne qui a rappelé à quel point Smith peut être problématique, avec la conclusion du commissaire à l’éthique que Smith a enfreint la loi sur les conflits d’intérêts et la remarque de 2021 comparant les partisans du vaccin à des personnes qui ont supporté l’ascension d’Hitler, cela n’a pas semblé avoir d’importance assez.

Le NPD semble maintenant être la plus grande opposition de l’histoire de l’Alberta, et l’écart de sièges est peut-être le plus étroit de l’histoire de la province, bien qu’il soit encore plus confortable que l’écart minime sur lequel certains spéculaient.

L’UCP a inversé une tendance de près de deux ans de sondages les montrant derrière le NPD, remontant à la gestion de la pandémie par Kenney. Peut-être plus surprenant, le modèle 2023 D-Smith a réussi à effacer ce qui était autrefois un grand écart de popularité entre elle et Notley.

Les attaques constantes de l’UCP contre son rival ont certainement aidé à égaliser la popularité des dirigeants. Autant que les experts parlent de la négativité de la campagne de Team Notley, le côté Smith semblait souvent être tout aussi implacable, martelant constamment les problèmes économiques et budgétaires lorsque Notley était premier ministre entre 2015 et 2019, et les prix du pétrole étaient dans le réservoir.

Ils ont décrit un monde de pertes d’emplois, de déficits massifs et de récession. La promesse du NPD d’augmenter les impôts des sociétés (tout en supprimant l’impôt moins lucratif des petites entreprises) a donné aux conservateurs des munitions pour renforcer ces sentiments et ces souvenirs amers.

Maintenir la coalition à flot

Le slogan de campagne de Smith « Faire avancer l’Alberta » semblait souvent être inventé pour son revers, les avertissements que le NPD ferait reculer la province.

Combinez cela avec le rythme régulier des publicités et des brochures affirmant que Notley était redevable aux dirigeants fédéraux Justin Trudeau et Jagmeet Singh et l’UCP a préparé un copieux ragoût traditionnel de raisons pour lesquelles les électeurs conservateurs de longue date ne devraient pas faire un saut dans l’inconnu progressiste avec le NPD.

Les approbations vidéo des icônes conservatrices Stephen Harper et du chef fédéral Pierre Poilievre ont renforcé ces messages et ont peut-être fait des efforts pour empêcher la coalition de fuir son soutien. Après tout, c’était la raison pour laquelle Kenney avait créé ce parti, comme un mastodonte gagnant des élections que le NPD ne pourrait jamais battre.

Quelque part lundi soir, Kenney a dû lever les pieds et s’est dit : j’ai construit une fête si forte que même Danielle Smith n’a pas pu la gâcher.

Même si Smith a réussi à améliorer son taux d’approbation au cours de la campagne, cela n’effacera pas le souvenir que tant de candidats ont de plusieurs semaines d’audition aux portes à quel point les électeurs n’aimaient pas le chef de l’UCP.

Il y a une raison pour laquelle vous verriez les boulevards publics de la ligne NPD dans la banlieue de Calgary avec des panneaux de pelouse Rachel Notley, mais bonne chance pour trouver un panneau ou un panneau d’affichage avec le nom de Smith dans les limites de la ville. Même une dirigeante dont la popularité resurgissait était toujours moins favorisée que son parti.

Et c’est avec ce sentiment que Smith, bien que son poste de premier ministre soit maintenant approuvé par la population de l’Alberta, n’a pas de blocage de quatre ans sur son travail. L’UCP et ses partis prédécesseurs se sont avérés si doués pour mâcher et recracher leurs propres dirigeants qu’aucun premier ministre conservateur n’a servi un mandat complet depuis que Ralph Klein a gagné en 2001 et a survécu pour combattre le concours de 2004. Klein a été expulsé quelques années plus tard, et les conservateurs n’ont jamais donné à Ed Stelmach, Alison Redford, (le perdant) Jim Prentice ou Jason Kenney une chance de mener une deuxième campagne générale.

Des fidèles du Parti conservateur uni se rassemblent pour regarder les résultats des élections à Calgary lundi. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Mais Smith est probablement la première dans la lignée de ce premier ministre à entrer dans son mandat élu, son départ étant un calcul actif parmi le public et les partisans.

Peu de députés avaient soutenu son leadership, même s’ils jouaient tous bien dans le caucus qu’elle s’était efforcé de garder uni. Ils regarderont autour d’eux certains candidats urbains qui ont perdu, comme Kaycee Madu à Edmonton et Jason Copping à Calgary, et se demanderont si un leader moins polarisant aurait pu faire mieux et leur donner moins de flèches à esquiver lorsqu’ils sont allés faire du porte-à-porte.

De son passage d’étage en 2014 aux actions qui ont conduit Smith à être trouvée en violation des règles par le commissaire à l’éthique, l’imprévisibilité a longtemps été une facette prévisible de sa carrière, malgré sa campagne à faible risque et à faible erreur.

À l’extérieur en regardant attentivement, il y a Reprenez l’Alberta (TBA), le groupe de base dont les cris de « liberté » ont commencé en opposition aux règles COVID du gouvernement Kenney.

TBA a enrôlé des militants pour aider à renverser Kenney, propulser Smith dans le fauteuil du premier ministre et a commencé à reprendre des éléments de l’appareil UCP, des associations de circonscription et des sièges aux conseils provinciaux à la sélection des candidats. Le chef du groupe, David Parker, a insisté auprès des partisans « nous devons contrôler le parti » et rendre les politiciens responsables devant eux – et bien qu’ils soient maintenant du côté de Smith, ces conservateurs populistes aimaient aussi Kenney, jusqu’à ce qu’ils ne le fassent décidément pas.

Si Danielle Smith diffusée était différente de la candidate à la direction de l’UCP, Danielle Smith était différente de la première ministre préélectorale Danielle Smith et de la campagne électorale Danielle Smith… quel genre de Smith les Albertains obtiendront-ils, maintenant qu’elle a obtenu un mandat?

Elle a pivoté assez rapidement et de manière décisive lorsqu’elle est passée de courtiser les conservateurs unis à courtiser le public. Maintenant, elle est censée gouverner pour tous les Albertains, mais la seule menace à son mandat continu sera au sein de l’UCP.

Garder les factions en ligne

Elle pourrait rester sur la voie modérée et reconnaître le caractère risqué des idées passées sur les retraites ou l’expérimentation du système de santé. « Mon serment est de servir tous les Albertains, peu importe comment vous avez voté », a déclaré Smith dans son discours de victoire.

Mais ensuite, elle devra également trouver des moyens de satisfaire la faction la plus radicale de son parti, et maintenant, compte tenu des pertes urbaines subies par son parti, son caucus plus fortement rural également.

Un morceau de viande rouge que Smith peut jeter à sa base arrive rapidement en juin, lorsque nous sommes censés recevoir un rapport du comité de gestion des urgences de santé publique de Smith, présidé par le sceptique des règles COVID Preston Manning, l’ancien chef du Parti réformiste.

La modérée Smith sera-t-elle là pour toujours, maintenant que le vote a ratifié dans l’esprit de son équipe ce que le public attend d’elle ? Ou, pour emprunter une ligne du film Les suspects habituelset si le plus grand tour que Old Danielle ait jamais utilisé était de convaincre le monde qu’elle n’existait plus ?

Smith et le reste d’entre nous savons maintenant ce qu’il a fallu pour se faire élire dans Calgary–Peigan, mais faire ce qu’il faut pour rester en tant que chef peut signifier écouter un public différent. Le mantra sur les panneaux de liège dans les bureaux des assistants du cabinet peut changer, mais en quoi ?

Alors que les Albertains regardent avec impatience, l’UCP a maintenant le temps de comprendre tout cela.